Помпео: смішно чути, коли росіяни кажуть, що США не повинні втручатись до Венесуели

"Росіяни кажуть, що американці не повинні втручатись до Венесуели. Гадаю, це практично смішно звучить, адже їх втручання є дуже фундаментальним". Про це заявив Держсекретар США Майк Помпео під час інтерв'ю журналісту "Голосу Америки".

Помпео перебуває з візитом у Південній Америці. Він, зокрема, провів зустрічі з лідерами Перу та Парагваю, щоб заручитись підтримкою регіону проти режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Під час візиту до Парагваю, Помпео розповів "Голосу Америки" про політику Сполучених Штатів стосовно Венесуели, країни, яка переживає глибоку політичну та економічну кризи.

Помпео нагадав історію приходу Мадуро до влади у Венесуелі: "Несправжні вибори дали Мадуро запит на владу. Тепер 45 країн, на додачу до народу Венесуели, визнають, що Мадуро не є законним лідером. Звичайно, він все ще контролює елементи влади".

"Мадуро та його поплічники зруйнували цю країну, заможну країну, - наголосив Помпео. - Народ Венесуели це чітко бачить. Тому вони не хочуть його повернення. Вони передали владу Національній Асамблеї та Хуану Гуайдо, таким чином, який зрештою поверне справжню демократію та процвітання Венесуелі".

Народ Венесуели прагне власної безпеки. Вони хочуть власної демократії. Вони хочуть, щоб країною керували венесуельці, а не люди з невеликого острова, або з Росії

Головний дипломат США прокоментував намагання інших країн, зокрема, Росії, Куби, Ірану та Китаю вплинути на події у Венесуелі.

"Кубинцям належить апарат безпки, і, гадаю, якщо б ви були військовим керівником у Венесуелі, вас би це примусило ніяковіти, - зауважив Помпео. - Народ Венесуели прагне власної безпеки. Вони хочуть власної демократії. Вони хочуть, щоб країною керували венесуельці, а не люди з невеликого острова, або з Росії".

"Цього вимагають лідери регіону і це готові захистити Сполучені Штати", - додав дипломат.

Помпео також висловив стурбованість через роль Китаю та Ірану в регіоні. "Немає сумнівів, що іранські кошти залишаються в Південній Америці і викорстовуються зі зловмисним цілям, такими як підтримка Хезболли, підтримка міжнародних злочинних організацій, підтримка тероризму в регіоні".

"Ми бачимо Іран таким, яким він є - країною, що найбільше у світі підтримує тероризм. Це - світова загроза і ми готові давати їй відсіч не лише на Близькому Сході, але і в Південній Америці та де б вона не була присутня".

Ми не хочемо, щоб Китай з'являвся з мішками грошей і підкуповував посадовців

"Ми не хочемо корупційної діяльності". Так прокоментував Помпео вплив Китаю в регіоні.

"Ми не хочемо, щоб Китай з'являвся з мішками грошей і підкуповував посадовців, - заявив головний дипломат США. - Ми не хочемо, щоб Китай приходив і запроваджував Хуавей, або китайську технологію до інфраструктури цих країн, щоб китайський уряд крав приватну інформацію громадян, громадян Чилі, або громадян Парагваю. Ми не хочемо корупційної діяльності".

Під час свого виступу в столиці Чилі Сантьяго, Помпео, серед іншого наголосив на деструктивній ролі Росії в регіоні.

Помпео звинуватив Росію в ескалації збурень у Венесуелі, шляхом підтримки режиму Мадуро, розміщенні військових та створенні навчального центру. Він також заявив, що Росія продає зброю і відкрила центр навчання поліції в Нікарагуа. "Результати залученості Росії до Нікарагуа, м'яко кажучи, недобрі", - сказав Помпео.

Дивіться також: Як вибори можуть вплинути на боротьбу з корупцією. Інтерв'ю з Андрієм Боровиком.