Новий держсекретар "готувався до війни з Росією", а тепер стерегтись має КНДР - коментатори у США про призначення Помпео

Першою битвою, до якої готувався Майк Помпео була війна проти росіян

Звільнення державного секретаря Тіллерсона припало на час загострення напруги між Заходом та Росією, але це не означає, що Тіллерсон позбувся посади через Москву. Більше у непростій ситуації можна зрозуміти, якщо уважно подивитись на ймовірного нового держсекретаря Майкла Помпео та місію, яка, ймовірно, буде на нього покладена - роззброїти КНДР. Про це та інше в огляді коментарів західних оглядачів та експертів.

Новий державний секретар США Майкл Помпео жорстко налаштований щодо Росії. Нещодавно саме він, тоді ще директор ЦРУ, підтвердив у ході конгресових слухань, що Москва готується знову втручатись у вибори у США.

Помпео виступав і за розширення підтримки України з боку США. Саме він один із перших відкрито назвав сайт Wikileaks ворожою до Америки розвідувальною службою, яка співпрацювала із ГРУ Росії у ході американських виборів. Він же назвав втечу інформатора Wikileaks Едварда Сноудена до Росії актом зради.

Ніхто не розуміє загрози, яка походить від КНДР та Ірану краще, ніж він

Як повідомляється, у вівторок президент США Трамп заявив про звільнення Рекса Тіллерсона з посади державного секретаря. Насправді про звільнення, без точної дати складення повноважень, Тіллерсону повідомили ще у п'ятницю, але власне про факт звільнення від дізнався із ... сьогоднішнього твіта президента США, одночасно із рештою світу.

Через те, що розголос інформації про звільнення Тіллерсона припав на пік дискусії про можливі наслідки для Росії через отруєння в Англії екс-шпигуна Скрипаля, безліч оглядачів поспішили заявити, що звільнення є покаранням за жорсткість Тіллерсона щодо Росії.

"Тож Тіллерсона звільнили після його коментарів із засудженням замаху на Скрипаля. Сенат має затримати погодження призначення Помпео, доки даний момент не буде повністю розслідувано", - заликає безпековий оглядач Адам Блікстін.

"Думаю, можна сказати, що Трамп обрав Путіна замість Тіллерсона", - твітує Білл Крістол, противник Трампа та редактор видання Weekly Standard.

"Єдина річ, яка подобалася Трампу щодо Рекса Тіллерсона це його ініціали - RT", - вітує з наятком на пропагандистський російський канал Russia Today, Віндсор Манн, колумніст USA Today.

Таких відгуків безліч. На перешкоді тому, щоб сприймати їх як віддзеркалення реальності - низка причин: сама особистість Помпео і його задокументоване ставлення до Кремля; непослідовність тих, хто сьогодні змальовує звільнення Тіллерсона, як реверанс Трампа у бік Москви.

"Першою битвою, до якої готувався Майк Помпео, була війна проти росіян", - писали про нового державного секретаря США у New York Times напередодні призначення конгресмена Помпео на посаду голови ЦРУ, - "Тоді він командував танковим взводом у Німеччині під кінець «холодної війни»... (Нині) він дав зрозуміти, що готовий протистояти старому ворогу Америки".

Справді, з 1986-го по 1991-й рік Помпео служив в Європі де, як твердить його офіційна біографія, "патрулював залізну завісу".

Помпео зайняв значно жорсткішу, ніж президент Трамп, позицію щодо Росії і попереджав, що президент Росії Путін є небезпечним лідером

"Помпео зайняв значно жорсткішу, ніж президент Трамп, позицію щодо Росії і попереджав, що президент Росії Путін є небезпечним лідером", - писали про нього у 2017-му у виданні Politco.

Майк Помпео разом з іншими очільниками американських спецслужб послідовно наполягає і на тому, що Росія таки втручалась у перебіг виборів у США у 2016-му році, і на необхідності унеможливити її втручання у майбутньому. Американські ЗМІ неодноразово відзначали, що голова ЦРУ Трампа, ставиться до Москви помітно жорсткіше, ніж сам президент США.

Тепер щодо заяв про те, що Тіллерсон "поплатився" за жорсткість щодо Москви.

Попри те, що на посаді Тіллерсон справді продемонстрував жорстікість щодо Москви, вона відповідала загальній позицїї адміністрації Трампа. Власне ж затвердження Тіллерсона, колишнього посадовця енергетичного гігана компанії ExxonMobil, який отримав від Пуітна орден - супроводжувалось численними звинуваченнями і на його адресу, і на адресу Трампа.

"Голова правління Exxon Рекс Тіллерсона на посаді державного секретаря: близький до Путіна і нуль досвіду у дипломатії", - заявляли про Тіллерсона у Демократичній партії США у 2016-му.

"Тож Тіллерсон посіпака Путіна, який не ладен бути американським дипломатом, але водночас звільнення Трампом означає, що Тіллерсон ненавидить Путіна і надто жорсткий до Росії. Ви вже оберіть щось одне, дурні", - зловтішається Шон Дейвіс, засновник американського видання Federalist.

"Провідні ЗМІ/демократи/дурні у січні 2017-го волали, що призначення Тіллесорна це подарунок Путіну. Тепер провідні ЗМІ/демократи/дурні волають, що звільнення Тіллерсона це подарунок Путіну”, - твітує один із прихильників Дональда Трампа, консервативний коментатор Джон Кардійо (John Cardillo - прим. ГА).

Теорія про те, що Трамп звільнив Тіллерсона (якого самого перед призначенням у Держдеп критики оголошували ледь не особистим другом Путіна та його бізнес партнером - прим. ГА) за жорсткість останнього щодо Росії можна, здається, лишити в спокої.

Але є й інші. Наприклад, популярна американська ведуча Джой Рід зуміла прив'язати Тіллерсона до Путіна і при цьому розкритикувати Трампа за його звільннення наступним чином:

"Епоху Трампа легше зрозуміти, якщо пам'ятати, що кожного члена його адміністрації підібрано залежно від того, наскільки він відданий руйнації переданого йому відомства, а голосували за них ті, хто хоче знищити все, завдяки чому було можливим обрання Барака Обами. Мабуть лише збіг обставин, що розвал урядових інститутів США та усього, що дало нам улюбленого в цілому світі президента (Обаму) також є метою Путіна... ", - твітує сьогодні Рід.

Одне із найважливіших завдань державного секретаря - пояснити світу рішення та пріоритети президента. Ніхто не має тісніших взаємин із президентом Трампом, ніж Майк Помпео

З теоріями звільнення Тіллерсона зрозуміло. Але для чого призначають Помпео?

Призначення Помпео, насправді, може бути сигналом КНДР напередодні історичної зустрічі президента США із лідером Пхеньяну. Зустрічі, яка покликана призвести до повного ядерного роззброєння КНДР. Майкл Помпео є яструбом у питанні КНДР і свого часу погрожував застосуванням сили щодо північнокорейського режиму. Відтак його призначення на ключову зовнішньополітичну позицію може бути сигналом про те, що Вашингтон серйозно налаштований добитись денуклеаризації Корейського півосторова, як невійськовими, так і, в разі необхідності, військовими засобами.

"Працюючи у ЦРУ Помпео спокійно говорив про зміну режиму у КНДР. Тепер він імовірно буде грати велику роль у майбутніх переговорах з Кім Чен Ином", - твітує про Помпео журналіст Washington Post Адам Тейлор.

Джерело у Білому домі також повідомило інформаційній агенції Reuters, що призначення Помпео є частиною оновлення дипломатичного корупусу США перед переговорами з КНДР

"При всіх недоліках Тіллерсона, він підтримував дипломатію і був союзником міністра оборони США Маттіса щодо військової стриманості та використання усіх важелів влади. Помпео реальний політичний яструб (так називають прихильників силової політики - прим. ГА). На форумі з безпеки в американському Аспені я особисто чув, як він хвалився, що "Кім Чен Ина можна позбавити ядерної зброї". При цьому малась на увазі не американська дипломатія", - твітує про Помпео Джо Кірінчіоне, американський безпековий експерт.

Коли наступник Тіллерсона приходитиме на зустрічі із закордонними лідерами, його сприйматимуть як людину, яка вже завтра може бути звільнена

Справді, президент США Дональд Трамп у відповідь на дипломатичні сигнали з Пхеньяну заявляв, що Америка готова максимально потужно рухатись як у напрямку дипломатії, так і в протилежному напрямку, залежно від того, наскільки щирою виявиться КНДР.

Втім, якими б не були причини звільнення Тіллерсона та призначення на нову посаду "яструба" Помпео, важко не погодитись із тими, хто вказує, що спосіб, у який відбулося звільнення просто зараз не додав США авторитету.

"Коли наступник Тіллерсона приходитиме на зустрічі із закордонними лідерами, його сприйматимуть, як людину, яка вже завтра може бути звільнена", - заявила з приводу звільнення Тіллерсона Ненсі Пелосі, лідер демократів у Палаті представників США.

Втім, як казав сам Тіллерсон, президент США Дональд Трамп мало уваги приділяє церемоніям і націлений передусім на результат. Заради останнього президент готовий без вагань звільняти людей, які, на його думку, не справляються. Тепер лишається зачекати, чи несподіване звільнення Тіллерсона у дуже непростий час і наступне призначення Помпео принесе результат, на який у Трампа розраховують - денуклеаризацію КНДР.

Новий голова зовнішньополітичного відомтсва США вже отримав благословіння він Ліндсі Ґрема, авторитетного сенатора-республіканця, критика Трампа та Путіна.

"Нема кращого кандидата у держсекретарі США, ніж Майк Помпео. На посаді директора ЦРУ Майк отримав контакти в цілому світі і запропонував агресивну політику на захист нашої батьківщини. Ніхто не розуміє загрози, яка походить від КНДР та Ірану краще, ніж він. Одне із найважливіших завдань державного секретаря - пояснити світу рішення та пріоритети президента. Ніхто не має тісніших взаємин із президентом Трампом, ніж Майк Помпео", - заявив з приводу призначення Помпео Ґрем.

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