Помпео: Свобода віросповідання та інші теми людської гідності завжди будуть одним з основних пріоритетів зовнішньої політики США

«Сьогодні виповнюється двадцять два роки з часу, як Сполучені Штати прийняли Закон про міжнародну свободу віросповідання від 1998-го року, підтвердивши нашу прихильність просуванню і захисту фундаментального права на свободу віросповідання для всіх людей у всьому світі, - нагадав держсекретар. - За основоположним баченням засновників Америки, наш уряд розумів, що особа, незалежно від віросповідання чи переконань, повинна мати право будувати своє життя відповідно до свого власного сумління. Свобода віросповідання та інші теми людської гідності завжди будуть одним з основних пріоритетів зовнішньої політики США. І світ це бачить».

День міжнародної свободи віросповідання прокоментували у Бюро Державного департаменту США з питань демократії, прав людини та праці.

"У День міжнародної свободи віросповідання, ми святкуємо право кожного сповідувати свою віру на власний розсуд. Свобода сповідувати свою віру без урядового втручання це заповітна американська цінність, за яку боролись наші пращури під час заснування нашої країни", - відзначає Бюро у Twitter.

Заяву оприлюднили і у Агентстві США із міжнародного розвитку.

"Агентство США із міжнародного розвитку та уряд США, та глобальна спільнота прав людини та розвитку підкреслює важливість релігійної свободи, як стовпа демократичного розвитку будь-якої країни", - відзначає агентство у Twitter.

Помпео у своїй заяві звернув увагу на провідних порушників свободи віросповідання у світі, відзначивши, що Китайська Народна Республіка (КНР), Іран і Північна Корея "посилюють насильницькі заходи, покликані змусити їх народ замовкнути", - констатував Помпео.

«Більш того, - зазначив він, - КНР прагне викорінити всі форми віри і переконань, які не відповідають доктрині Комуністичної партії Китаю».

«З моменту створення Міжнародного альянсу за свободу віросповідання і переконань (IRFBA) в лютому 2020 року 31 країна взяла на себе зобов'язання підтримувати цю мережу однодумців, покликану вирішувати проблеми в усьому світі. З початку пандемії COVID-19 кілька країн звільнили людей, незаконно ув'язнених через їх переконання, що дозволило їм возз'єднатися зі своїми сім'ями, і ми закликаємо інші країни наслідувати їхній приклад », - заявив глава зовнішньополітичного відомства США.

«Глобальний рух за свободу віросповідання став реальністю, - підкреслив він, - і характеризується регіональним, культурним і політичним розмаїттям, що служить підтвердженням універсальної безумовної істини: кожна людина має право вірити або не вірити, змінювати свої переконання, висловлювати свою думку, проводити збори і проповідувати. У цей День міжнародної свободи віросповідання Сполучені Штати пишаються тим, що просувають і захищають свободу віросповідання».

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