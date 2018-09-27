Держсекретар США: Росія намагається "ускладнити життя всім американцям"

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Росію у "злих намірах" по стосовно США та спробах "ускладнити життя всім американцям" напередодні виборів до Конгресу та місцевих органів влади у листопаді.

Помпео заявив про це в інтерв'ю телекомпанії CBS, після висновків американської розвідки про те, що Росія втручалась у президентські вибори в США 2016 року.

Не маю сумнівів, що Росія докладає всіх зусиль, щоб ускладнити життя всім американцям

Американські високопосадовці також заявляють, що Москва має намір повторити своє втручання на проміжних виборах у Конгрес в цьому році.

"Не маю сумнівів, що Росія докладає всіх зусиль, щоб ускладнити життя всім американцям", - заявив держсекретар, коли його спитали про наміри Москви.

"Це продовжується десятиліттями, тому американський народ має знати, що уряд США активно працює над тим, щоб Росія, Китай, Іран та Північна Корея, всі ті, в кого є злі наміри по відношенню до Америки, не мали можливості суттєво втручатись в американські вибори", - додав Помпео.

"Ми старанно працюємо над цим, і я впевнений, що ми зможемо цього досягти", - додав керівник американської дипломатії.

Діюча адміністрація протидіє Росії сильніше, ніж будь-яка інша адміністрація з часів "холодної війни".

Відповідаючи на питання, чи впевнена адміністрація Трампа в безпеці виборів у листопаді, Помпео сказав недвозначно: "Так… В ньому немає жодних сумнівів".

Коли Помпео спитали, чи збирається адміністрація жорстко протидіяти Росії, держсекретар відповів так само чітко: "Безперечно. Діюча адміністрація протидіє Росії сильніше, ніж будь-яка інша адміністрація з часів "холодної війни".

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