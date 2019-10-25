Помпео: Народ України має знати, що Америка його підтримує

Америка провадить єдину політику щодо України, запевнив Держсекретар США Майк Помпео спілкуючись з журналістами під час свого перебування в американському штаті Канзас 24 жовтня.

Він підкреслив, що адміністрація США під керівництвом президента Дональда Трампа зробила для допомоги України більше, ніж адміністрація очолювана президентом Бараком Обамою. Він також наголосив на тому, що США підтримують зусилля президента України Володимира Зеленського з подолання корупції.

Коментуючи розслідування, що проводять комітети Палати представників Конгресу США в рамках імпічменту президента, Помпео розкритикував конгресменів за надмірну втаємниченість і, зокрема поскаржився, що Держдеп не отримав доступу до сетнограм свідчень американських дипломатів в Конгресі, що відбулись цього місяця.

"Ми втілюємо важливу стратегію щодо України. Народ України має знати, що Америка його підтримує", - наголосив Помпео відповідаючи на питання журналістки Лілі Ву з KAKE-TV.

"Попередня адміністрація відмовлялась надавати оборонні військові системи народу України, залишаючи їх незахищеними перед російськими силами, які захопили Крим та Донбас на південному сході України. Ця адміністрація це змінила.

У них новий лідер – пан Зеленський і ми дуже сподіваємось, що корупцію, яка давно шкодить українській економіці, буде викорінено за його керівництва і що ми зможемо знайти шлях до зменшення конфлікту і відновлення гордої України, якою вона може стати".

Росіяни зайшли на Донбас за часів президентства Обами. Ця адміністрація США це змінила і надає підтримку Україні та Зеленському у подоланні корупції

Відповідаючи на питання журналіста Стівена Бісаги з KMUW Radio про те, чи існувало два паралельні канали у відносинах з Україною, про що говорив у свої свідченнях тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, Помпео ще раз наголосив на основних зовнішньополітичних пріоритетах США у відносинах з Україною.

"Ми втілювали єдину місію по відношенню до України", - заявив Помпео

"По-перше, там відбулась зміна керівництва. Пана Зеленського було обрано переважною більшістю. Ми хотіли підтримати його і переконатись, що він може успішно втілювати у життя те, що він обіцяв під час виборчої кампанії. Він обіцяв викорінити корупцію.

Якщо вам відома історія України, корупція поширена і від неї страждає народ України в кожній сфері української економіки. Тому стратегія полягала в тому, щоб допомогти викорінити корупцію. Ми хотіли підтримати пана Зеленського.

Потужна, менш корумпована Україна, де забезпечується безпека населення – це добре для України, добре для Європи і це стримує загрози, які надходять з Росії

По-друге, країні загрожує Володимир Путін та Росія. Коли ми стали до служби, то побачили, що попередня адміністрація (США - ГА) не зробила нічого, щоб захистити український народ, нічого, щоб допомогти їм в обороні та нічого, щоб підтримати їх інтереси в сфері безпеки. Ми надали оборонну допомогу. Державний департамент, наскільки пам'ятаю, цього року надав допомогу обсягом біля 140 мільйонів доларів, щоб вони змогли відновитись після того, що трапилось за часів Обами. Росіяни зайшли на Донбас за часів президентства Обами. Ця адміністрація США це змінила і надає підтримку Україні та Зеленському у подоланні корупції.

Потужна, менш корумпована Україна, де забезпечується безпека населення – це добре для України, добре для Європи і це стримує загрози, які надходять з Росії..." - наголосив головний американський дипломат.

Це нечувано і народ Америки має знати, що так подібні розслідування раніше не проводились так втаємничено, окремо від установ, де працюють ці талановиті дипломати

Помпео відмовився коментувати питання, які лежать в центрі розслідування, що проводять комітету Палати представників Конгресу США в рамках імпічменту президента, однак висловив невдоволення тим, що Державний департамент не отримав стенограми свідчень тимчасово повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора та інших співробітників Державного департаменту, які протягом двох минулих тижнів відбувались в комітетах Конгресу.

"Це нечувано і народ Америки має знати, що так подібні розслідування раніше не проводились так втаємничено, окремо від установ, де працюють ці талановиті дипломати. До нас надходить лише часткова інформація, через витоки, організовані на чиюсь користь. Це несправедливо з точки зору народу Америки", - зауважив посадовець.

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