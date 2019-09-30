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Держсекратар Помпео був присутній під час розмови Трампа з Зеленським — ЗМІ

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Державний секретар США Майк Помпео був серед чиновників, які чули розмову Дональда Трампа і Володимира Зеленського 25 липня. Про це повідомляє Wall Street Journal, посилаючись на одного з топ-чиновників у Держдепі.

Перед цим про роль очільника Держдепу згадував адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані. Він сказав, що Майк Помпео був в курсі його дій щодо України. Згодом конгресмени трьох комітетів Палати Представників видали Майку Помпео запит, який зобов’язує його надати документи, що мають стосунок до розслідування розмови Трампа і Зеленського.

Нагадаємо, комітети Палати Представників Конгресу розпочинають розслідування щодо імпічменту Трампа у жовтні. За повідомленнями ЗМІ, третього жовтня перед конгресменами буде свідчити колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

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