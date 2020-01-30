У Держдепі розповіли про мету візиту Помпео, а коментатори бачать зв'язок із процесом імпічменту у Сенаті

Державний департамент США поширив інформацію про візит до України держсекретаря Помпео та допомогу Сполучених Штатів Україні. Як повідомили у посольстві США в Україні, Помпео у четвер ввечері за місцевим часом прибув до Києва.

У Держдепі відзначають, що Помпео у п'ятницю зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Пристайком, та міністром оборони Загороднюком "щоб підкреслити сильну підтримку України та її євро-атлантичної інтеграції з боку США".

Просто повторивши речення про відсутність "тиску", Зеленський дасть Помпео важливий здобуток під час критичного періоду у процесі щодо імпічменту

У повідомленні Держдепу також відзначається, що Помпео зустрінеться з митрополитом Епіфанієм, лідерами громадянського суспільства та бізнесу та візме участь у церемонії покладання вінків на честь тих, хто загинув у конфлікті на Донбасі, захищаючи Батьківщину від російської агресії. Держдеп також звертає увагу на обсяги допомоги Україні з боку Вашингтона.

"З 2014-го року, США надали Україні понад 3,3 мільярда доларів загальної допомоги, включно з безпековою допомогою, а також гарантії державного кредиту обсягом 1 мільярд доларів", - відзначає документ.

Між тим кореспондент "Радіо Свобода" Крістофер Міллер висловлює думку, що візит Помпео до України пов'язаний із процесом щодо імпічменту президента США у Сенаті. На думку журналіста, Трамп хотів би, щоб "Зеленський та його адміністрація знову публічно заявили, що вони не відчували "жодного тиску" з боку Трампа та Білого дому".

"Звісно ж вони (влада України - прим. ГА) мають це сказати, бо інакше ризикують втратити допомогу США", - вважає Міллер.

Подібну оцінку візиту опублікував і журналіст The Washington Post Джон Хадсон.

"Просто повторивши речення про відсутність "тиску", Зеленський дасть Помпео важливий здобуток під час критичного часу у процесу щодо імпічменту", - твітує Хадсон, - "Але подорож несе і ризики: Помпео відвідає посольство США у Києві, де працюють деякі американські держслужбовці, які висловлювали занепокоєння, били на сполох через затримку військової допомоги для України минулого року, та з приводу відсутності офіційного візиту Зеленського до Білого дому".

Між тим сторінка Помпео у Twitter відзначає, що під час зустрічей з лідерами уряду України він "має намір підкреслити, що підтримка України з боку США є непохитною". Як відзначає сторінка держсекретаря, під час зустрічей будуть обговорюватись шляхи просування стратегічного партнерства між двома країнами та посилення позиції України, як вільної та демократичної країни.

Дивіться також: Як міжнародний тиск допомагає у звільненні утримуваних Росією заручників? Марія Томак – інтерв’ю