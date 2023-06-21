Україна має перемогти, інакше для демократичної спільноти це буде більша поразка, ніж Афганістан – Єрмак

Україна мусить здобути перемогу, інакше це була б "більша поразка для демократичної спільноти, ніж Афганістан". А також це стало б тріумфом диктатури. Таку заяву озвучив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час онлайн-дискусії, організованої Атлантичною радою США.

“Правда проста: бажання російського диктатора відновити імперію є екзистенційною загрозою українській державі та нації. Але це також створює широкий спектр загроз – від військових до екологічних – для західної цивілізації та людства загалом. Тому Україна повинна перемогти. Вона повинна інтегруватися в євроатлантичну спільноту. Вона має отримати надійні гарантії безпеки на перехідний період. Статус-кво – це не вихід. Будь-яка невизначеність щодо результатів цієї війни та невідповідність реакції НАТО нашим очікуванням дорівнюватиме перемозі Росії”, – заявив Єрмак.

Будь-яка невизначеність щодо результатів цієї війни та невідповідність реакції НАТО нашим очікуванням дорівнюватиме перемозі Росії.

Посадовець також наголосив, що український народ довів, що не відмовиться від свого права залишатися вільним. А українці заплатили своєю кров’ю, потом і сльозами за власне місце серед решти світової демократичної спільноти. Тому поразка України, наголосив Єрмак, стала б поразкою всього демократичного світу, і цьому слід запобігти.

Керівник Офісу президента України також заявив, що 15-річний “тіньовий бан” вступу України до НАТО повинен бути припинений, інакше Путін “отримає величезний бонус” до президентських виборів, що триватимуть у Росії наступного року.

(Тіньовий бан: англ. ban - укр. заборона)

Єрмак додав, що “невизначеність у Будапешті та Бухаресті” зробили напад Росії на Україну можливим. Він також додав, що воєнний стан не повинен бути перешкодою для вступу України до альянсу.

Про те, що “НАТО помилилося”, не надавши Україні дорожню карту до членства в Альянсі після саміту у Бухаресті у 2008-му році, заявляв і колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен . Він також був учасником онлайн-дискусії Атлантичної ради США, де виступав Андрій Єрмак.