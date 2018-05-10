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Порошенко хоче скликання “нормандської четвірки” і миротворців ООН на Донбасі

Президент Порошенко після зустрічі в Ахені в Німеччині з канцлером Меркель та президентом Макроном висловив надію на скликання зустрічі "у нормандському форматі", тобто за участю президента Росії Путіна, для просування мирного процесу щодо Донбасу.

Офіційних переговорів у складі так званої “нормандської четвірки” не було з жовтня 2016 року.

Український керівник сказав, що такі переговори можливі невдовзі і, ймовірно, відбудуться у Парижі.

Нагодою для зустрічі в Ахені було вручення Макрону премії Карла Великого за зусилля щодо зміцнення Європейського Союзу.

За словами Порошенка, він повідомив партнерам про чергове загострення боїв на сході України попри перемир’я і поклав відповідальність за це на Росію.

"Повномасштабну миротворчу місію ООН" Порошенко в дописі у Twitter після переговорів у Німеччині назвав "необхідною умовою для практичного втілення безпекової складової Мінських домовленостей".

Заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко, яка виконує обов’язки представника президента України на “мінських переговорах”, сказала, що одним з напрямків для Києва у припиненні війни на Донбасі залишається робота над створенням міжнародних миротворчих сил.

Ірина Геращенко наголосила, що ключовою умовою для Києва залишається те, що Росія як агресор не повинна мати права участі у такому миротворчому контингенті.

На обговоренні проблем Донбасу в лондонському Королівському інституті з міжнародних справ Геращенко заявила 9 травня, що Москва досі відмовляється обговорювати повернення під контроль України ділянки українського кордону з Росією на Донбасі.

Геращенко підкреслила, що ситуація на сході України не є замороженим конфліктом, а має усі ознаки “гарячої фази” війни, в якій майже щодня гинуть і зазнають каліцтв люди.

Останнє проголошене припинення вогню на Донбасі, яких за чотири роки було близько 13-ти, за її словами протрималося лише 10 хвилин.

Час не вирішує, а ускладнює залагодження конфлікту на Донбасі

Українські учасники обговорення у Лондоні в середу застерегли, що в умовах інформаційної ізоляції та активної антиукраїнської пропаганди на фактично окупованих Росією територіях сходу України підживлюється ворожнеча, міфи і страхи.

Донецький журналіст Сергій Гармаш навів результати опитувань, які можуть вказувати на зростання ворожих до Києва настроїв серед людей, що перебувають під впливом російської пропаганди.

Він вказав на один з показників, за яким близько 60% мешканців контрольованої Росією частини Донбасу висловлювали думку, що вони у поглядах на світ та у способі мислення відрізняються від решти України.

Зауваживши, що “деякі питання були некоректно сформульовані” і що кількість опитаних у наведеному ним дослідженні була недостатня, Сергій Гармаш назвав вартими довіри тенденції, на які вони вказують.

Інший учасник обговорення у Лондоні, колишній в’язень так званої “ДНР” Ігор Козловський, підтвердив проблему ізольованості людей та однобокості інформації, яку вони отримують.

Козловський вказав на жорстокість репресивного апарату, який активно діє на окупованих територіях.

Підозри в інакодумстві, або доноси стають підставою для арештів і катувань.

“Входження такого Донбасу в Україну може викликати справжній громадянський конфлікт”, - застеріг журналіст Сергій Гармаш.

Ірина Геращенко також поділилася спостереженням, що російська сторона та контрольовані Росією представники Донецька та Луганська заявляють про сподівання на зміну політики Києва в результаті майбутніх парламентських і президентських виборів в Україні.

Геращенко висловила думку, що “Путін кине усі сили на те, щоб впливати на наступні вибори в Україні”, і щоб домогтися приходу до влади у Києві більш проросійських сил.

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