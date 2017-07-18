Порошенко: «Ми нікому не дозволимо диктувати нам, яким має бути наше майбутнє»

Російська окупація була основною темою обговорення під час зустрічей президента України в Тбілісі





Російська окупація була основною темою обговорення на зустрічі українського президента Петра Порошенка з президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі. Як заявив Порошенко, ця загальна проблема, перед якою опинилися народи України та Грузії, які прагнуть до свободи і демократії.

«Необхідно зберегти і захистити суверенітет України і Грузії. Захистити нашу свободу і демократію. У нас спільна загроза нашій демократії і незалежності. Ми нікому не дозволимо диктувати нам, яким має бути наше майбутнє ... Українці можуть сподіватися на дружній грузинський народ, так само, як і грузинський народ може сподіватися на тверду підтримку України. Так було і в 2008 році, так було і в 2014 році, так є і зараз», - заявив Порошенко після зустрічі з Маргвелашвілі.



Президент Порошенко також зазначив, що Росія «шантажувала Україну з абхазьким сценарієм», тобто російське керівництво погрожувало визнати незалежність Донецька і Луганська. Порошенко сказав, що завдяки Мінській угоді, підписаною російською стороною, в України з'явився «унікальний інструмент і механізм» для впливу на Росію. При цьому він висловив жаль, що у Грузії немає такого ж ефективного документа.



У відповідь президент Маргвелашвілі пояснив, що, підписавши угоду про припинення вогню в 2008-му році, Москва взяла на себе низку зобов'язань в зв'язку з Грузією. Проте, за словами грузинського президента, Росія ігнорує всі зобов'язання під якими підписується, включаючи Мінськ, а також підписаний в 1994-му році Будапештський меморандум, згідно з яким, Москва гарантувала захищати незалежність і територіальну цілісність України.



«Коли не поважають взяті на себе зобов'язання, дуже важливо щоб ми непохитно стояли разом і мали б сильну підтримку з боку міжнародної спільноти», - заявив президент Грузії.



Даний факт прокоментував колишній соратник Порошенка, який нині знаходиться в опозиції екс-президент Грузії Саакашвілі. Він оскаржив як помилкове висловлювання президента Порошенка про те, що у Грузії нібито «немає такого ефективного договору, як Мінські угоди, який би передбачав виведення російських військ». Насправді, нагадав колишній президент Грузії: «... в 2008 ми підписали угоду Саркозі-Саакашвілі-Медведєва, яка передбачала виведення російських військ, але на відміну від президента Порошенко, в 2008 я відмовився взяти зобов'язання закріпити статус цих територій, як наполягав Саркозі з подачі Росії, а Порошенко був змушений поступитися натиску і включив питання територій як частину домовленостей. Так що, шановний Петре Олексійовичу, договір про виведення військ у нас був (інша справа, що Росія в обох випадках його не виконує), а сам зміст угоди був кабальним, на відміну від Мінська», - написав Саакашвілі на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.



Дипломатична підтримка



Президент Маргвелашвілі подякував президенту України за дипломатичну активність українських друзів на підтримку позиції Грузії на міжнародних форумах і зазначив, що на зустрічі вони домовилися з Порошенком бути «ще більш активними в загальних посланнях, в загальних позиціях», і «ще більш активно» вимагати інтеграції України і Грузії в євроатлантичні структури.



Президент України в свою чергу вшанував пам'ять грузинських військових, полеглих в боях за незалежність України.

«Український народ схиляється перед пам'яттю тих грузинських хлопців, які в 2014 році приїхали в Україну, записалися в Збройні сили України і захищали її територіальну цілісність. Вони були впевнені, що захищають і Грузію, і мали рацію. Я щиро дякую за такий рівень відносин. Справді ці відносини формують той історичний документ, який ми сьогодні підписали», - заявив Порошенко, маючи на увазі «Декларацію про формування стратегічного партнерства між Грузією і Україною», яку після зустрічі він підписав разом з Маргвелашвілі. Обидва президенти назвали даний документ історичним.

Стратегічне партнерство

У підписаному президентами двох країн документі, основою якого є договір між Грузією і Україною про дружбу, співробітництво і взаємну підтримку від 13 квітня 1993 року, говориться про те, що країни мають спільні цілі, але в той же час стоять перед спільним викликом - російською окупацією і агресією.

Головні завдання стратегічної співпраці, згідно з документом, це: «деокупація територій Грузії і України, і відновлення територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах, стабільний і демократичний розвиток і економічне процвітання, повна інтеграція в НАТО і Євросоюз».

Декларація підтверджує прагнення України і Грузії співпрацювати в низці сфер, розвивати торговельно-економічні зв'язки, а також брати участь в транспортних і енергетичних проектах.

«Нелегкий шлях»

Президент України 18-го липня також провів зустріч з прем'єр-міністром Грузії Георгієм Квірікашвілі, якого назвав своїм другом, з яким його пов'язує велика довіра.

Квірікашвілі в свою чергу заявив про готовність Грузії «ще більше поглибити відносини» з Україною. За словами грузинського прем'єра, російська окупація грузинських і українських регіонів погіршила стан безпеки на Південному Кавказі і в Чорноморському регіоні. У той же час, Квірікашвілі висловив надію, що з підтримкою міжнародного співтовариства Грузія і Україна зможуть відновити свою територіальну цілісність.

«Грузія і Україна роблять важливі кроки на шляху європейської інтеграції. Ми знаємо, пройти цей шлях буде нелегко, будуть ще нові виклики, але ми знаємо як їх подолати: це посилення реформ, розвиток економіки, непохитна відданість демократичним реформам і головне, взаємна підтримка», - заявив прем'єр-міністр Грузії.

«Питання Саакашвілі»

Журналісти, які супроводжали президента Порошенка до Грузії, також поставили запитання щодо можливої екстрадиції на батьківщину Саакашвілі, який перебуває в розшуку в Грузії.

«Грузинська сторона не зверталася до України з проханням про екстрадицію Саакашвілі, відповідно, це питання Україна не розглядала», - заявив Порошенко.

Президента України також запитали, що зробить Київ в разі, якщо Тбілісі звернеться до української влади з подібним проханням.

«У нас немає будь-яких політичних, економічних, гуманітарних, соціальних проблем у відносинах з владою Грузії. Ми є стратегічними партнерами, український і грузинський народи дуже об'єднані, я абсолютно впевнений, що ніхто не розділить наші нації», - заявив український президент.



Грузинські ЗМІ показали архівні кадри, які підтверджують, що в 2015-му році на запит Генпрокуратури Грузії екстрадувати Саакашвілі, Київ відповів відмовою.



Нагадаємо, президент Порошенко прибув до Грузії з візитом 17-го липня. Це перший візит глави України з тих пір як в 2012-му році в Грузії змінилася влада.

Дивіться також: Часто санкції стають неефективними через брак координації між ЄС та США - звіт