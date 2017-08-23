Український прапор це символ незламності духу українського народу та волі до перемоги - президент Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко привітав співвітчизників із Днем Державного прапора.

«Наш український Прапор – символ незламності духу українського народу та волі до перемоги. Вірю, що найбільші наші перемоги в ім’я України ще попереду. І синьо-жовтий стяг замайорить над Донецьком, Луганськом, Сімферополем та Севастополем!» – мовиться в привітанні голови держави у Facebook.

На своїй сторінці у Twitter Петро Порошенко написав, що «Наш обов’язок - зробити усе можливе, щоб синьо-жовтий прапор знову гордо майорів над усією Україною включно з Кримом та Донбасом».

Він заявив, що правпор України є символом незламності духу українського народу та волі до перемоги.

Щодо російських окупантів президент Порошенко заявив, що від українського прапора їх «корчить як чортів від ладану».

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що «під цим стягом українці утверджували прагнення до незалежності і соборності».

«Він символізує красу нашої природи, працьовитість і волелюбність народу. Під синьо-жовтим прапором наші безстрашні воїни захищають країну від агресора. Нехай же він і надалі об’єднує українців від сходу до заходу і з півночі до півдня», – сказав голова уряду у Facebook.

День Державного прапора України - державне свято України, присвячене одному з її державних символів. Відзначається щорічно 23 серпня.

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