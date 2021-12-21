Оглядачі на Заході коментують підозру у державній зраді Порошенку

Підозра у державній зраді Петру Порошенку привернула увагу міжнародних оглядачів, журналістів.

Як відзначає міжнародний кореспондент канадського видання The Globe and Mail Марк Маккіннон, оголошення підозри Петру Порошенку "значно поглибило внутрішній політичний конфлікт в Україні" на тлі дискусій щодо можливості війни з Росією.

Як повідомляє "Радіо Свобода", Державне бюро розслідувань 20 грудня повідомило, що п’ятому президенту Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям.

Це ЗМІ повідомляє, що ДБР спільно зі Службою безпеки України розслідує справу про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу на суму близько 1,5 мільярда гривень.

"Провадження здійснюється за статтями про фінансування тероризму, державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації", - пише "Радіо Свобода".

Видання також нагадує, що у жовтні голова СБУ заявив, що спецслужба перевіряє версію про причетність Порошенка до справи, порушеної проти депутата Верховної Ради від ОПЗЖ Віктора Медведчука щодо участі у незаконних схемах із закупівлі вугілля на окупованій території Донбасу.

Журналіст-міжнародник Леонід Рагозін пов'язує звинувачення на адресу Порошенка із спробою опозиції до Зеленського на чолі з Порошенком зашкодити президенту Укрїана за допомогою "Вагнергейту".

"Історія війни Зеленського проти Олігархів - Медведчука, Ахметова, Порошенка - пов'язана з історією щодо накопичення сил Росією. Питання на мільйон доларів у тому, на чиєму боці США?", - пише Рагозін. Оглядач також вказує, що раніше наступ Зеленського на українських бізнесменів Медведчука та Коломойського мав ознаки проблемності з точки зору верховенства права, але отримав схвальну оцінку з боку частини західних експертів. На противагу цьому після підозри Порошенку Рагозін очікує заяв про "занепокоєння щодо становища демократії в Україні" .

Як повідомляв "Голос Америки", у вівторок США закликали уникати політичних мотивів у справі проти Порошенка.

"Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка", - мовиться в заяві посольства Сполучени Штатів Америки в Україні. Як підкреслюється у заяві, "Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах".

"Тепер у зраді обвинувачено і Медведчука і Порошенка. Між іншим, чи є у законі визначення "зради"?, - твітує професорка американського Університету Тафтс Оксана Шевель.

"А як щодо кримінальних звинувачень твоєму дружку Коломойському, який вкрав 6 мільярдів у "Приватбанку"?", - твітує відомий експерт з питань України Тарась Кузьо.

Між тим професор Університетут Оттави Іван Качановський раніше вказав, що Порошенко отримав підозру на тлі популярності його партії в опитуваннях громадської думки.

"Демократія: Порошенко звинувачений Зеленським у державній зраді після того як опитування показали, що підтримка його партії вища ніж партії Зеленського. Інший лідер опозиційної партії отримав санкції та був обвинувачений Зеленським у державній зраді після того як його партія показала вищий за партію Зеленського результат", - твітував Качановський.

Минулого тижня, до поширення інформації про підозру Порошенку, експертка американського аналітичного центру "Атлантична Рада" Мелінда Герінг заявляла, що "Україна не переслідує лідерів опозиції у судовому порядку".

Ссам Петро Порошенко у вівторок на своїй сторінці у Facebook заявив, що планує повернутись до України "за своїм графіком". Експрезидент пов'язав оголошену йому підозру з "падінням рейтингу і неможливістю нічого запропонувати суспільству" Зеленського та його партії.

"Хочу оголосити, що ми поговоримо, як тільки я повернуся, про державну зраду і про сприяння та фінансування тероризму", - відзначає Порошенко у заяві.

"Я хочу наголосити, що пред’явлення підозри главі держави в державній зраді, фінансуванні тероризму, сприянні терористичним організаціям – це перехід «червоних ліній». Це вже не жарти. Жарти закінчилися! І за це доведеться відповідати. Але потім, бо зараз хтось має бути розумнішим. Зараз ми маємо об’єднатися, зараз ми маємо врятувати Україну і відбити російську агресію", - також заявив Петро Порошенко.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода".

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