Зустріч з Порошенком дасть Трампу козирі для завершення кризи у США - екс-генсек НАТО

Президент США Дональд Трамп відправив потужний сигнал президенту Росії Володимиру Путіну самим фактом проведення зустрічі із президентом України Петром Порошенком. Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО, позаштатний радник президента України Андерс Фоґ Расмуссен напередодні зустрічі Трампа та Порошенка, яка відбудеться у вівторок у Білому домі.

США мають розпочати із демонстрації сили, посилюючи економічні сакнції та допомагаючи Україні захистити себе за допомогою летальної оборонної зброї. Це дозволить Трампу-переговірнику завоювати повагу Путіна і тим самим підготувати ґрунт для спілкування із ним

"Президент Трамп надіслав потужний сигнал Путіну вже самим фактом проведення зустрічі. Між тим, ми втратимо нагоду, якщо Трамп поставиться до спілкування з Порошенком як до вияву ввічливсті. Він може бачити Україн, як проблему Європи, або ж, як нагоду для США", - відзначив Расмуссен.

Раніше стало відомо, що спілкування Трампа та Порошенка відбудеться не у форматі окремої зустрічі, а в присутності віце-президента США Майка Пенса та радника з нацбезпеки генерала Макмастера. Порошенко та Пенс при цьому приєднаються до зустрічі Трампа з Макмастером, яка значиться у порядку денному президента США окремим пунктом.

У своїй заяві Расмуссен також наголосив, що заради покращення відносин США із Росією, Трампу варто виявити силу у підтримці України, щоб таким чином завоювати повагу Путіна.

"З мого досвіду, Путін розуміє лише мову сили. США мають розпочати із демонстрації сили, посилюючи економічні сакнції та допомагаючи Україні захистити себе за допомогою летальної оборонної зброї. Це дозволить Трампу-переговірнику завоювати повагу Путіна і тим самим підготувати ґрунт для спілкування із ним", - відзначив Расмуссен.

Київ хоче більшої безпеки. Москва хоче знаття санкцій. Президент Трамп хоче позбавитись закидів про буцімто зв'язки з Росією. Рішучий крок на зустрічі із Порошенком може закласти основу для впевненої перемоги для всіх

Екс-генсек НАТО та радник Порошенка закликав Трампа піти на рішучий крок на зустрічі із президентом України.

"Київ хоче більшої безпеки. Москва хоче знаття санкцій. Президент Трамп хоче позбавитись закидів про буцімто зв'язки з Росією. Рішучий крок на зустрічі із Порошенком може закласти основу для впевненої перемоги для всіх", - заявив радник Порошенка.

У понеділок окремі оглядачі висловлювали думку, що зустріч Трампа з Порошенком носить технічний характер і покликана виключно дати Трампу моральне право провести зустріч із Путіним у липні.

На противагу такій думці, Андерс Аслунд економіст, експерт аналітичного центру Atlantic Council (Вашингтон, США) відзначив, що Порошенко має прекрасну нагоду наполягати на збільшенні фінансової та військової підтримки України з боку США та посиленні санкцій щодо Росії. Вірогідність того, що Трамп зверне увагу на такі прохання, на думку Аслунда, збільшується через те, що у Білому домі можуть бути зацікавлені задовольнити Україну, щоб мати можливість зупинити нещодавньо проголосований у Сенаті новий (ще не ухвалений) пакет санкції проти Росії.

Сам Порошенко у понеділок у ході виступу перед меморіалом Голодомору у Вашингтоні назвав підтримку з боку чинної адміністрації США "фантастичною" та наголосив на тому, що час проведення зустрічі президентів України та США (перед можливою зустріччію Путіна із Трампом) є надзвичайно важливим, бо дозоволяє надати лідеру США необхідну інформацію.

"Це необхідно для того, щоб всі були озброєні інформацією і нікому не залишити жодного шансу на несправедливість", - відзначив Порошенко.

З думкою Порошенка також погодився колишній заступник генсека НАТО Расмуссена, Александр Вершбов. Останній наголосив, що невелика тривалість зустрічі Трампа та Порошенка не має затьмарювати її важливості.

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