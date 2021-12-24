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У США на Різдво скасовують сотні рейсів, через поширення "Омікрону"

Спалах заражень на штам коронавірусу "Омікрон" змусив низку авіаліній у США скасувати різдвяні рейси.

455 рейсів у США було скасовано 24 грудня, 280 - 23 грудня і ще 180 рейсів скасовано на суботу, повідомляє авіаційна мережа FlightAware, яка має найбільшу платформу відслідковування перельотів у світі.

"Спалах заражень на "Омікрон" цього тижня безпосередньо впливає на наші команди та тих, хто керує діяльністю. Тому, на жаль, ми повинні були скасувати деякі перельоти і повідомляємо про це споживачам, яких це торкнулось, перед їхнім прибуттям до аеропорту", - йдеться в заяві авіаліній United для преси.

В компанії Delta пояснили скасування рейсів низкою факторів, включно з поширенням більш заразного штаму "Омікрон".

"Скасування рейсів відбулись через поєднання питань, що включають, але не обмежуються несприятливими погодними умовами, а в деяких сферах, впливом штаму "Омікрон", - заявив пресі речник компанії Delta.

"Омікрон" швидко поширився в значній кількості країн світу і за кілька тижнів став домінуючим штамом коронавірусу у США. З тиждень 11- 18 грудня, 73% нових заражень у США припадали на штам "Омікрон", повідомляють Центри США з контролю над захворюваннями.

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Як обмеження через новий штам коронавірусу впливають на економіку Вифлеєма. Відео
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Як обмеження через новий штам коронавірусу впливають на економіку Вифлеєма. Відео

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