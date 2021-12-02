Посли G7 закликали обрати нового главу САП прозоро і без зволікань

Посли країн "Великої Сімки" оприлюднили заяву, в якій закликали завершити обрання керівника САП.

Як мовиться в заяві, "Посли G7 закликають комісію, що обирає нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора, завершити свою важливу функцію і без подальших зволікань завершити процес обрання нового керівника САП у повній прозорості".

Заява послів, поширена 2 грудня у мережі Twitter, наголошує на важливості незалежного очільника САП.

Як сказано в документі, "Незалежні антикорупційні інституції, включно з незалежним Спеціалізованим антикорупційним прокурором, залишаються вирішальними для стійкості й процвітання України, а також для зменшення шкідливого впливу олігархів на українську економіку та політику".

Раніше Венедіктова пояснила журналістам, що конкурс на посаду глави САП затягується, оскільки комісія не може зібратися, зокрема через "суб'єктивні чинники окремих людей". Вона повідомила також, що конкурсна комісія збереться у четвер 2 грудня.

А тим часом керівник Центру протидії корупції Олег Шабунін заявив про те, що готується фальсифікація конкурсу на посаду глави САП.

За словами Шабуніна, "Якось зовсім "випадково" з сайту ОГП зник розділ, присвячений конкурсу. І зовсім "випадково" Венедіктова знесла з сайту оголошення про сьогоднішнє засідання комісії, яке МАЄ відбутися о 17:30 і буде транслюватися на офіційному YouTube каналі комісії".

Як нагадує голова правління Центру протидії корупції, це засідання є критично важливим. "Адже на ньому, - заявляє Шабунін, - члени комісії мали б оголосити бали за практичне завдання (де і буде видно фальсифікацію), а також призначити дату співбесіди з двома фіналістами".

На посаду керівника САП наразі претендують детектив НАБУ Олександр Клименко та прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.

Спеціальна антикорупційна прокуратура досі не має керівника. Екс-очільник САП Назар Холодницький звільнився з посади у серпні 2020 року, і відтоді триває конкурс на зайняття цієї посади.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що сподівається на обрання керівника САП до кінця нинішнього року.

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