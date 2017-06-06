Посол США в Китаї пішов у відставку через розбіжності з Трампом

Дейвид Ренк пояснив свій відхід незгодою з рішенням президента про вихід США з Паризької кліматичної угоди



Виконуючий обов'язки американського посла в Китаї Дейвід Ренк раптово подав у відставку, заявивши колегам, що йде з дипломатичної служби через незгоду з рішенням президента США Дональда Трампа про вихід з Паризького угоди щодо клімату.



Представники США, знайомі з рішенням Ренка, повідомили, що він оголосив про свою відставку в понеділок на зустрічі зі співробітниками посольства.



Державний департамент підтвердив відставку, заявивши, що це було «особисте рішення» дипломата, але не подав деталі щодо причин його відходу.

Президент Трамп призначив на посаду посла в Китаї колишнього губернатора штату Айова Террі Бранстада, але той досі не прибув до країни.

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