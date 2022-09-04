Актуально
- Голос Америки
Посол США в Росії полишив посаду
Джон Салліван, американський дипломат з 40-річним стажем, полишив посаду посла США в Росії і піде на пенсію, повідомило посольство США в Росії.
Саллівана призначив на посаду в 2019 році тогочасий президент США Дональд Трамп. Його кандидатуру підтримали законодавці від обох партій США. Після обрання на посаду президента в 2021 році, Джо Байден просив Саллівана продовжити роботу на посаді.
"Посла Саллівана призначено на посаду в грудні 2019 році і він служив в якості посла майже три роки, - йдеться в заяві посольства. - Після того, як він полишить посаду, він піде на пенсію з державної служби, де він працював більше чотирьох десятиліть за п'яти президенів США, включаючи на посаді заступника держсекретаря США та на високих посадах в міністерсвах юстиції, оборони та торгівлі".
Салліван полишає посаду посла в час, коли відносини між США та Росією досягли найнижчої точки з часів холодної війни, Росія перебуває під потужними американськими санкціями, через її агресію в Україні.
В статті використані матеріали АР.
Всі новини дня
- Голос Америки
Зеленський: "Росія готується до вирішального енергетичного удару по європейцях"
Ціни на енергоресурси в Європі почали стрімко зростати, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ціни на газ в Європі зросли майже на 400% за минулий рік, що спричинило зростання і цін на електроенергію, повідомляє Reuters.
Новий стрибок цін очікується в понеділок, коли ринки відреагують на відмову "Газпрому" поновити поставки через "Північний потік-1", як планувалось, пишуть ЗМІ. Російська компанія вказала на технічні проблеми, які не дозволяють відновити газопостачання, однак в Європі та Україні назвали таке пояснення лише приводом для скорочення поставок.
Для того, щоб обмежити Німеччина виділить 65 мільярдів євро, щоб знизити ціни на енергоресурси, оголосив Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Кошти підуть на допомогу вразливим верствам населення.а також на податкові пільги для підприємств зі значним енергоспоживанням. Шольц також вказав, що на Росію не можна покладатись в плані газопостачання.
Німеччина наповнює газосховища шивдше, ніж планувала, що зменшує загрозу кризи взимку. Німеччина змогла залучити інші джерела енергопоставок, на тлі обмежень газопостачання з Росії, і в серпні російський газ становив лише 10% від газоспоживання Німеччини, пише Der Spiegel.
В Британії, кандидатка на посаду прем'єр-міністра Ліз Трас заявила про свої плани запровадити подібну підтримку, якщо її оберуть прем'єр-міністром країни на виборах у вівторок.
Президент України Володимир Зеленський в суботу звинуватив Росію в спробах використати енергетику, щоб наростити тиск на Європу з питання війни в Україні.
9 вересня міністри країн ЄС планують обговорити заходи із стабілізації цін на енергоресурси.
"Цими днями Росія намагається ще більше посилити енергетичний тиск на Європу", - заявив Зеленський.
"Цієї зими Росія готується до вирішального енергетичного удару по всіх європейцях. І ключовими відповідями на це мають бути дві речі: перше, наша єдність – єдність у захисті від держави-терориста, а друге – посилення нашого власного тиску на Росію – це й посилення всіх рівнів санкцій, і обмеження нафтогазових доходів Росії", - додав він.
В інтерв'ю BBC, опублікованому в неділю, Олена Зеленька, українська перша леді прокоментувала зростання цін на енергоресурси в Європі. "Я розумію, що ситуація дуже складна, - вказала Зеленська. - Ціни зростають і в Україні також. Але до того ж людей вбивають ... тому, коли ви рахуєте пенси у кишені, ми робимо так само і також ми рахуємо жертви".
В статті використано матеріали Reuters, AP.
Україна зможе боротись, лише якщо буде економічно сильною, і це починають розуміти на Заході, - каліфорнійський професор. Інтерв’ю
На сьомий місяць війни перед Україною нависла загроза високої інфляції. Про це йдеться в дослідженні "Макроекономіка в умовах війни в Україні", опублікованому лондонським Центром економічних стратегічних досліджень CEPR. В дослідженні американські та європейські економісти пропонують своє бачення того, як в умовах затяжної війни Україні уникнути економічного хаосу. Серед рекомендацій авторів - болючі рішення, зокрема підвищення податків і мобілізація внутрішніх ресурсів.
Щоб забезпечити фінансування оборони в перші декілька місяців війни Нацбанк активно друкував гроші. Верстат, за даними Нацбанку, забезпечив від 50 мільярдів гривень окремо у квітні та травні і до 100 млрд грн в червні для бюджетних потреб. Така політика була вимушеною, адже потрібно щомісяця знаходити ресурси щоб покрити щонайменше 5 мільярдів доларів дефіциту бюджету, кажуть в уряді. В останній літній місяць, Україна почала отримувати значну західну допомогу для бюджету. Найбільше, 3 млрд доларів грантів, надали США через Світовий банк. Також, повідомили в Міністерстві фінансів, Україна отримала мільярд євро макрофінансової допомоги від ЄС.
Однак в умовах затяжної війни, потрібні надзвичайні заходи, вважають дослідники. Про те, як фінансувати війну і не повторити стрімкого зростання цін на кшталт гіперінфляції 90-х, чи реалістичні урядові прогнози курсу та цін на 2023 рік а також про те, чи готовий Захід економічно підтримувати Україну, журналістка Української служби Голосу Америки Оксана Бедратенко поговорила із співавтором дослідження, професором каліфорнійського університету Берклі Юрієм Городніченком.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
Юрій Городніченко: Війна нікуди не дінеться найближчим часом і це дуже дорога річ, яку треба фінансувати. Загалом є чотири ресурси того, як це зробити: перше - це податки, друге - це запозичення, третє - зовнішня допомога і четверте - друк грошей. Запозичення надходять дуже, дуже повільно і це залишає три джерела фінансування: зовнішня допомога, податки та друк грошей.
Друк грошей - це не вирішення проблеми
В перші місяці війни більшість видатків фінансувалося через друк грошей, бо тоді був хаос, багато чого було незрозуміло і цей ресурс найлегше мобілізувати. Але чим довше триває війна, тим більше ми маємо розуміти, що друк грошей - це не вирішення проблеми це не може бути основним джерелом фінансування.
Це залишає два джерела для нас по суті: податки і зовнішня допомога. Звичайно, зовнішня допомога це, в певному сенсі, найдешевший варіант - не треба нічого робити в плані підвищення податків чи зменшення видатків, які не пов'язані з війною, але це робить Україну надзвичайно залежною від того, що думають наші партнери.
Для того, щоб мати гарну фіскальну позицію, щоб бути незалежними від думок на Заході, нам потрібно мобілізувати наші фіскальні ресурси - треба або підвищувати податки, або зменшувати видатки не пов'язані з війною. Це звичайно буде дуже непопулярно, але це треба робити.
Оксана Бедратенко: Перед урядом стоїть завдання: з одного боку профінансувати оборонні видатки, з іншого боку якимось чином відновити або не зруйнувати економіку, яка зараз потерпає війни. Якими ви бачите ці внутрішні ресурси?
Ю.Г.: Є дві філософії того, як нам піднімати економіку і збільшувати податкові надходження: одна філософія - це зменшити податки радикально, сподіваючись, що у нас буде економічний бум і економічне зростання буде настільки сильним, що це дасть нам можливість дуже, дуже багато податків збирати. Такою є пропозиція 10-10-10 - це якраз така філософія (В серпні Офіс президента озвучив ідею податкової реформи, за якою вводиться єдина ставка на рівні 10% для податків на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість -ред.)
Але я вважаю, що це не дуже буде працювати, тому що під час війни економічний бум дуже малоймовірний. Друга модель - це мобілізувати внутрішні ресурси, піднімати податки, якось оптимізувати видатки. Звичайно ці рішення будуть дуже непопулярні.
Якщо подивитися на історичний досвід того, як інші країни фінансували видатки війни, то податки зростали, наприклад ставали більш прогресивними (за прогресивно шкалою - ставки податків вищі для більших доходів - ред.). Наприклад, є досвід Сполучених Штатів під час Другої світової війни, досвід Англії, коли гранична ставка податку на доходи фізичних осіб була дев'яносто відсотків. У нас пласка шкала: і багаті люди, і бідні люди платять однаково. Це можна поміняти - сказати, що під час війни люди з більшими доходами мають сплачувати більші податки і так мати більш справедливий розподіл тягаря війни.
О.Б.: Стосовно допомоги Заходу. Зараз надходить інформація про можливий другий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, є гранти від Сполучених Штатів та повідомлення про нову можливу програму з Міжнародним валютним фондом. Як на вашу думку, чи почав Захід серйозно сприймати необхідність саме фінансової допомоги Україні?
Ю.Г.: Я думаю - так. Риторика змінилась. Спочатку наголос був на військовій допомозі, коросткострокових програмах, зараз зрозуміло, що економічний фронт теж надзвичайно важливий, і Україна зможе боротися тільки, якщо вона буде сильною економічно. Ми бачимо, наприклад, на День незалежності ми отримали дуже важливий подарунок від Сполучених Штатів - три мільярди доларів допомоги. Хотілося б щоб така допомога була не прив'язана до Дня незалежності, а відбувалася регулярно.
О.Б.: Чи може Україна справді покрити дефіцит бюджету, який оцінюється у щонайменше 5 мільярдів доларів щомісяця, за рахунок фінансових надходжень від донорів?
Ю.Г.: Є прогноз, а є сподівання. Я сподіваюсь, що вони дадуть грошей достатньо для того, щоб Україна закрила свій дефіцит. Але мій прогноз в тому, що наші партнери будуть очікувати, що Україна має робити більше на внутрішньому фронті, мобілізовувати внутрішні ресурси, тобто не друкувати гроші, а більше підвищувати податки, оптимізувати видатки, спробувати оживити ринок внутрішнього запозичення, щоб мобілізувати більше грошей на війну.
О.Б.: Цього тижня уряд видав макроекономічний прогноз на 2023 рік, в якому передбачив курс на рівні 50 грн за долар та інфляцію - 30%. Це достатньо шокуючі цифри. Як ви думаєте, чи реалістичні ці показники?
Ю.Г.: Звичайно, мало приємного в тому що інфляця буде тридцять відсотків. Я сподіваюсь що уряд та Національний банк України будуть активно працювати над тим щоб зменшити інфляцію. Треба менше спиратися на Національний банк як джерело доходів для уряду. Треба якось по-іншому збирати ці гроші - через податки або внутрішні запозичення, або більше грошей наших партнерів.
Якщо у нас буде інфляція тридцять відсотків, то для того щоб підтримувати конкурентноспроможність нашої економіки, нам приблизно на 30 відсотків треба буде девальвувати гривню
Щодо 50 гривень за долар - завжди важко прогнозувати валютний курс, тому що він дуже, дуже мінливий, тим більше в умовах війни, але такий курс не виглядає неможливим. Якщо у нас буде інфляція тридцять відсотків, то для того щоб підтримувати конкурентноспроможність нашої економіки, нам приблизно на 30 відсотків треба буде девальвувати гривню. Заразу у нас 37 грн/дол офіційний курс, якщо додати 30% - ось вам приблизно 50 грн за долар.
О.Б.: Стосовно вашого попередження про гіперінфляцію, чи робить уряд кроки для того, щоб цього не сталося, і що він мусить зробити для того, щоб все-таки зберегти макроекономічну стабільність?
Національний банк України друкує приблизно 30 мільярдів гривень на місяць, якщо він продовжить таку динаміку - гіперінфляції у нас не буде але в нас буде хронічна висока інфляція
Ю.Г.: Орієнтовно, Національний банк України друкує приблизно 30 мільярдів гривень на місяць, якщо він продовжить таку динаміку - гіперінфляції у нас не буде але в нас буде хронічно висока інфляція - 30 відсотків це буде приблизно величина, яка буде пов’язана з друком грошей. Це не кінець світу але, звичайно, дуже неприємно.
Всі ми пережили гіперінфляцію на початку 90-х, і всі дуже добре розуміють до чого призводить друк грошей. Загалом інфляція - дуже-дуже чутлива до того, що Національний банк друкує гроші, це одна з причин, чому Національний банк України не може бути основним джерелом. 30 мільярдів гривень, які вони друкують на місяць - це дуже велика цифра, треба щоб було менше.
Читайте також:
Бойовий корабель ВМС США бере участь в навчаннях у Балтійському морі
НА БОРТУ USS KEARSARGE (AP) — Десантний корабель ВМС США USS Kearsarge бере участь у міжнародних навчаннях у Балтійському морі, на тлі війни Росії в Україні та напруженості в регіоні.
Kearsarge — перше судно класу Wasp, яке бере участь у міжнародних тренуваннях на Балтиці щонайменше за два десятиліття. Журналісти Associated Press відвідали корабель минулого тижня.
«Це перший раз для нас за певний час, і це дуже цікаво», — сказав капітан Том Фостер, командир Kearsarge.
Разом з деякими іншими кораблями ВМС США, Kearsarge протягом кількох місяців тренувався з військовими Швеції та Фінляндії. Ці країни офіційно подали заявку на вступ до НАТО після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого.
Місія навчання полягає в сприянні безпеці в регіоні.
"Останні кілька місяців ми діяли в Балтії та у Середземному морі", - сказав капітан Аарон Келлі, командир амфібійної групи Kearsarge.
«Ми продовжуватимемо працювати в цих регіонах. Наша мета — сприяти безпеці в регіонах і в міжнародних водах», — сказав Келлі.
USS Kearsarge дозволяє проводити навчання на таких літаках, як AV-8B Harriers, UH-1 Y Venom і AH-1Z Viper, а також на літаках MV-22 Osprey.
Країни Балтійського моря: Швеція, Фінляндія, Росія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Німеччина та Данія.
Як Австрія та Британія приймають українських біженців і якими перевагами можуть скористатися переселенці
Станом на серпень, більше трьох мільйонів українців зареєструвались за програмою тимчасового захисту або аналогічними державними програмами захисту в Європі. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, згідно з даними ООН, найбільше українців переїхало у Польщу.
У цій статті ми вирішили розповісти, які умови для українських біженців є в Австрії та Великої Британії і яку соціальну підтримку пропонують ці країни українцям, що постраждали від війни.
Австрія
Громадяни України, які покинули свою країну у зв’язку з війною, мають право перебувати на території Австрії до 3 березня 2023 року.
Тимчасово переміщені особи в Австрії одержують "блакитну картку", котра дає їм доступ до ринку праці. До того ж, поки українці шукають роботу, вони можуть отримати соціальну виплату, а також при потребі їх забезпечують їжею та житлом.
Зоряна Починайко, переселенка з України погодилася поділитися своїм досвідом тимчасового проживання у Австрії і розповіла що пропонують українським біженцям.
Пільги і грошова підтримка для українських переселенців в Австрії
В Австрії до кінця вересня діє безкоштовний проїзд для українців та вхід в усі державні музеї. Також існує грошова допомога біля 200 євро в місяць, говорить Зоряна.
Проте, додає вона, коли українці знаходять роботу, вони отримують страхування через роботодавця і більше не мають доступу до державних програм соцвиплат та соцстрахування.
Для того щоб отримати грошову допомогу у Австрії потрібно зареєструватися у поліції, здати відбитки пальців і стати на облік у “Карітас”.
“Власне усіма цими соціальними виплатами допомоги займається “Карітас”. Це все відбувається у “Австрія центр”- великому центрі, який займається різними питаннями починаючи від вакцинації, а також обслуговуванням біженців. Вони вам назначають дату і час, ви приходите і отримуєте виплату”, - ділиться своїм досвідом Зоряна.
Робота в Австрії і затребувані вакансії
Для того щоб мати доступ до австрійського ринку праці, потрібно спершу зареєструватись за місцем проживання, потім зареєструватись у поліції як тимчасово переміщена особа - і десь через два тижні отримати "блакитну картку".
Українським переселенцям достатньо мати "блакитну картку", щоб працевлаштуватися – тоді роботодавець, який бере на роботу тимчасово переміщену особу, заповнює певний запит про прийом на роботу цієї людини, отримуючи від держави схвалення.
Маючи таку картку, українці отримують ті ж самі права, що і громадяни ЄС. Карта поки що діє до березня 2023.
“Іншого проекту для українців в Австрії поки що не передбачено. Є ще варіант біженства, але мене зразу відрадили це робити, тому що біженство значить неможливість пересуватися між країнами”,- каже Зоряна, переселенка з України.
Після того як українці попрацюють рік на будь-якій роботі, вони отримують доступ до австрійської біржі праці, яка надає щомісячну допомогу у розмірі близько 1000 євро у разі безробіття. Крім того, агентство проводить різноманітні програми, які допомагають людям швидше знайти роботу, яка відповідає їх кваліфікації.
“Тому, на мою думку, українцям важливо саме знайти роботу, котра дасть їм доступ до біржі праці, а не залишатись на мінімальній підтримці від Карітас у розмірі 200 євро”, - пояснює Зоряна.
За словами Зоряни, заробітна плата в Австрії залежатиме від спеціальності і рівня знань німецької мови.
“З моїх спостережень, найбільшою популярністю користувалися торгові та юридичні спеціальності, бувають інженери та лікарі. Заробітна плата за повну зайнятість приблизно складає 2000-2500 євро на місяць. Наприклад, якщо людина не знає мови, варіант - спершу попрацювати на менш престижній роботі, вивчити за той час мову - і через рік підібрати щось, що більш відповідатиме рівню кваліфікації”, - каже вона.
Тимчасове житло у Австрії
Українські біженці в Австрії мають право отримати тимчасове житло звернувшись до федерального агентстваз догляду та підтримки (BBU), що займається організацією житла по всій Австрії для переселенців з України, які шукають прихисток.
Як розповідає Зоряна, їй не довелося користуватися житлом, що пропонує держава оскільки її знайомі запропонували залишитися тимчасово у їхній квартирі.
“У мене була можливість жити у знайомих і звичайно, я використала цю можливість, але для цього мені потрібно було зробити реєстрацію місця проживання. Тобто якщо переселенцям їх родичі чи знайомі надають якесь житло, то їм потрібно зареєструватися у будь-якій Віденській реєстраційній службі”, - пояснює Зоряна, переселенка з України.
Медична допомога у Австрії
У Австрії українські біженці можуть скористатися безкоштовною медичною допомогою. Для цього потрібно звернутися до лікаря загальної медицини (Ärztinnen für Allgemeinmedizin), який має контракт з австрійською лікарняною касою (Kassenarzt). Далі цей лікар направляє вас до конкретного спеціаліста відповідно потреб особи.
Велика Британія
Програма “Homes for Ukraine” (Дім для України), що проголосила Велика Британія, увійшла в дію з 18 березня, її мета - прихисток українців, які змушені тікати від війни для своєї безпеки та безпеки своїх рідних.
Програма “Дім для України” дозволяє громадянам України та їхнім родичам приїжджати до Великої Британії за умови наявності спонсора- людини, яка готова забезпечити біженців житлом щонайменше на півроку.
Завдяки цій програмі українські переселенці мають право легально перебувати на території Великої Британії 3 роки, отримати право на роботу, деякі соціальні виплати, одержати медичну страхівку, а також допомогу з житлом, яке надається спонсором щонайменше на 6 місяців.
Для участі в цій програмі потрібно знайти спонсора, – самостійно це можна зробити на спеціальному волонтерському сайті, наприклад Reset, для подачі самої заявки на програму потрібно зареєструватись через урядову платформу. Також існують урядові благодійні організації, які можуть допомогти одразу із пошуком спонсора та подачею документів. Участь у програмі безкоштовна.
Людмила Векленко, переселенка з міста Вінниця, вирішила розповісти нам про свій досвід переїзду у Британію, каже що це було не тільки з метою безпеки, а також щоб допомогти підтримати своїх рідних матеріально, оскільки Людмила залишилася єдиною “годувальницею” у сім'ї.
Людмила каже, що їй дуже пощастило із спонсорами та їхньою допомогою, адже завдяки ним оформлення всіх необхідних документів відбувалося швидко.
“Спонсори знайшли в своєму колі знайомих жінку, яка допомогла нам з перекладом при заповненні всіх потрібних анкет при подачі та необхідних документів по програмі, а далі відбувалось все швидко, через два тижні ми отримали відповідь на електронну пошту, а саме урядовий-лист дозвіл на основі якого ми мали право на в’їзд на територію Великобританії”, - розповідає Людмила, переселенка з України.
Людмила каже, що подалася на програму “Дім для України” через благодійну платформу “Opora”.
“Мені потрібно було пройти реєстрацію і там відбувався автоматичний підбір спонсорів згідно умов, які підходять для кожної з сторін”, - пояснює Людмила.
Жінка розповідає, що спонсори всіляко допомагали та навіть пропонували допомогу з квитками та доїздом в місце призначення.
“Також вони допомогли подати онлайн-заяву на подачу біометрії на BRP (біометричний дозвіл на проживання)- це документ, який дозволяє три роки легально знаходитись на території Великобританії та заявку на отримання постійного податкового номера”, - каже Людмила.
За словами Людмили, після приїзду англійська спонсорська сім’я тепло її зустріла, допомогла облаштуватися, приготувала все необхідне в побуті.
“Максимально комфортно була облаштована наша кімната: засоби особистої гігієни, рушники, халати, постільна білизна - все нове, сказали що ми можемо почуватись як вдома та користуватись всім!”- ділиться Людмила, переселенка з Вінниці.
Дозвіл на роботу, популярні вакансії і заробітна зарплата у Британії
Для того щоб мати можливість працювати легально у Великій Британії необхідно отримати BRP (біометричний дозвіл на проживання), а також потрібно підтвердити своє право на працю на офіційному сайті Великобританії.
За словами Людмили, можливість наявних вакансій залежатиме від знання англійської мови, а також від вашого розташування.
“Клінінг готельно розважальних комплексах, кухонні працівники в ресторанах та кав'ярнях, збір овочів, ягід та фруктів, пакування різних видів овочів, це вакансії з мінімальним знанням мови та мінімальною погодинною заробітною платою”, - каже Людмила.
Як говорить Людмила з кращим знанням англійської мови можливості вакансій розширюються.
“Якщо ваш рівень англійської від середнього і вище є шанс працевлаштуватися в обслуговуючий персонал: продавці в магазинах, офіціанти, оператори на підприємствах звичайно при проходженні попереднього стажування, я думаю, що є ще багато інших можливих вакансій, які можна знайти володіючи належним рівнем мови, бажанням навчатися та розвиватись, все залежить від того ким людина хоче бути”, - пояснює переселенка.
Людмила розповідає, що зараз працює на підприємстві по пакуванню томатів, де не вимагають високий рівень англійської мови, тому каже, що планує підтягнути мову для того аби працевлаштуватися на вищу посаду у майбутньому.
“Мені б хотілось трохи більше робочих годин, але зараз багато українців приїхало по програмі Homes for Ukraine і також по робочих візах, тому роботодавці намагаються всіх порівно забезпечити робочими годинами. Мінімальна ставка за годину - 9.50£., понаднормова мінімальна ставка за годину - 10.50£”, - ділиться Людмила.
Пільги для українських біженців, фінансова та медична допомога у Британії
Українські переселенці мають право безкоштовно пересуватися автобусами чи потягами у Великій Британії.
“Наші спонсори допомогли мені оформити безкоштовний проїзд в автобусах на 3 місяці та подарували сім-карту “Водафон” з безкоштовним тарифом”, - ділиться Людмила, переселенка з України.
У Великій Британії існує одноразова допомога у 200 фунтів, та ще приблизно 200 фунтів надається від міської влади, на їжу та одяг.
Також є можливість отримати універсальний кредит - це щомісячна допомога для безробітних осіб. Для того щоб отримати цю пільгу, потрібно подати заявку в служби з безробіття. Таким чином, поки безробітній особі підшукують відповідні вакансії, їй виплачується допомога приблизно 250-300£ в місяць.
Детальну інформацію щодо отримання єдиної Універсальної виплати можна знайти на цьому сайті.
Щоб отримати доступ до медичних послуг українським переселенцям у Великій Британії потрібно мати NHS-номер.
“Медичну страховку NHS, я теж оформила, пройшла реєстрацію в міській лікарні, знову ж таки все вдалося швидко з допомогою наших спонсорів, але сподіваюсь, що медична допомога не знадобиться”, - каже Людмила.
Якщо особа одержала такий номер, вона має право записатися на прийом до сімейного лікаря (GP- general practitioner).
Для того аби отримати номер NHS, потрібно зареєструватися у сімейного лікаря (GP- general practitioner) або записатися на прийом до місцевої лікарні, згодом вам призначать співбесіду та просять надати додаткові документи.
Дивіться також: Брифінг Голосу Америки. Крила надії. Документальний фільм.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum