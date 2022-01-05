У Білому домі прокоментували пошук Байденом кандидатури нового посла в Україні

Президент США Джо Байден планує призначити посла в Україні та подовжує пошук вірної кандидатури для номінації на посаду. Про це напередодні заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Речниця Білого дому назвала важливою посаду посла Сполучених Штатів в Україні, але відмовилась озвучувати подробиці процесу пошуку кандидатури.

У вівторок на сторінках видання The Washington Post колишній посол США в Україні Джон Гербст та колишній високопосадовець Держдепу Девід Креймер поклали на адміністрацію США відповідальність за відсутність номінації на посаду посла в Україні.

"Нездатність вирішити ситуацію щодо посла у Києві це не просто поганий спосіб реалізації закордонної політики. Це також вказує на неповагу адміністрації - наскільки би ненавмисною вона не була - до України", - відзначили Креймер та Гербст.

В ексклюзивному коментарі "Голосу Америки" Креймер також назвав затримку із призначенням посла США в Україні "найбільшою помилкою" адміністрації Байдена.

Дипломатичне представництво США в Україні нині очолює тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін. Квін прибула до Посольства США в Україні у травні 2019 року.

У статті використано матеріали The Washington Post.

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