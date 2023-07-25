Посолка США в Україні зустрілася з мером Києва Кличком після нічних обстрілів столиці

Посолка США в Україні Бріджит Брінк повідомила про зустріч з мером Києва Віталієм Кличком через кілька годин після того, як у вівторок рано вранці Росія завдала нових ударів з безпілотників по столиці та інших регіонах України.

Американська дипломатка висловила "захоплення стійкістю" киян та повідомила, що обговорила з мером столиці шляхи американської допомоги Україні.

"Гарна зустріч з мером Віталієм Кличком. Поділилася своїм захопленням стійкістю понад 3-х мільйонів мешканців Києва та обговорила, як Сполучені Штати можуть допомогти Україні продовжувати просуватися до її євроатлантичного майбутнього", – твітує посолка Брінк.

Як раніше повідомив Голос Америки, адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги для України на суму близько 400 мільйонів доларів для посилення контрнаступу України.

Керівник Київської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що Кремль вшосте лише за цей місяць атакував Київ за допомогою безпілотників іранського виробництва Shahed, але всі вони були збиті. Повідомлень про жертви не надходило.

На засіданні позачергової сесії Київради 25 липня столичні депутати додатково збільшили фінансування міської цільової програми з організації військової служби, мобілізаційної підготовки й територіальної оборони.

Як повідомив секретар Київради Володимир Бондаренко, майже половина з 5 мільярдів гривень підуть на матеріально-технічне забезпечення сил оборони та безпеки, 1 мільярд – на придбання БПЛА, 450 мільйонів гривень – на ремонт техніки, а також додатково 300 мільйонів гривень – на ремонти, переважно на облаштування укриттів.

"Пріоритет у всіх повинен бути один – всі сили та кошти на перемогу", – сказав Бондаренко.

На початку червня київська влада зазнала жорсткої критики через загибель трьох дорослих і дитини внаслідок падіння уламків російських ракет в Києві, ще 11 тоді зазнали поранень. Люди загинули на вулиці біля медичного закладу в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке було зачиненим. Пізніше перевірка стану бомбосховищ показала, що лише 15% з усіх столичних укриттів відповідали необхідним стандартам.

На початку липня президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох голів районних адміністрацій Києва.