Ми вдячні за все, що отримуємо, але нам точно потрібно більше допомоги - посолка України в США Маркарова

Посолка України в США Оксана Маркарова в ефірі американської недільної телепрограми Face the Nation заявила, що Україна вдячна за всю отриману допомогу, “але точно потребує більше” – на тлі посилення російських атак.

Відповідаючи на запитання ведучої Маргарет Бреннан про контрнаступ, Маркарова сказала: “У нас контрнаступ ніколи не припинявся, чесно кажучи. З 24 лютого ми зосереджувалися лише на тому, як звільнити нашу землю. Але, звісно, з додатковим обладнанням, з кожним центом, з яким ми зараз працюємо, ми сподіваємося, що наші командири, як тільки побачать можливість, почнуть це [контрнаступ - ред.]”.

У нас контрнаступ ніколи не припинявся, чесно кажучи. З 24 лютого ми зосереджувалися лише на тому, як звільнити нашу землю.

“Чи це буде один, чи кілька контрнаступів, але що швидше ми зможемо звільнити всі свої територію і всіх наших людей, звичайно, то краще”, - додала Маркарова.

Маркарова нагадала в ефірі про смертоносні атаки ракетами та безпілотниками з боку Росії. “Це терор. Це руйнування, яке він приносить”, - наголосила дипломатка. Вона подякувала американцям в ефірі каналу CBS за допомогу та обладнання, зокрема, системи протиповітряної оборони Patriot та NASAMS і додала: “Але також, знаєте, для розширення наших можливостей, які ми маємо зараз, нам точно потрібно більше”.

Також Оксана Маркарова наголосила, що від вступу України до НАТО виграє не тільки сама Україна, для якої це стане найкращою гарантією безпеки, але й Альянс, якому Україна, за її словами, забезпечить додану вартість.

На своїй сторінці у Facebook посолка поділилися телевізійними залаштунками: очікуючи на власну зйомку, мала змогу поспілкуватися із керівником американського банку Bank of America Брайяном Мойніганом.