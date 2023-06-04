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Ми вдячні за все, що отримуємо, але нам точно потрібно більше допомоги - посолка України в США Маркарова
Посолка України в США Оксана Маркарова в ефірі американської недільної телепрограми Face the Nation заявила, що Україна вдячна за всю отриману допомогу, “але точно потребує більше” – на тлі посилення російських атак.
Відповідаючи на запитання ведучої Маргарет Бреннан про контрнаступ, Маркарова сказала: “У нас контрнаступ ніколи не припинявся, чесно кажучи. З 24 лютого ми зосереджувалися лише на тому, як звільнити нашу землю. Але, звісно, з додатковим обладнанням, з кожним центом, з яким ми зараз працюємо, ми сподіваємося, що наші командири, як тільки побачать можливість, почнуть це [контрнаступ - ред.]”.
У нас контрнаступ ніколи не припинявся, чесно кажучи. З 24 лютого ми зосереджувалися лише на тому, як звільнити нашу землю.Оксана Маркарова
“Чи це буде один, чи кілька контрнаступів, але що швидше ми зможемо звільнити всі свої територію і всіх наших людей, звичайно, то краще”, - додала Маркарова.
Маркарова нагадала в ефірі про смертоносні атаки ракетами та безпілотниками з боку Росії. “Це терор. Це руйнування, яке він приносить”, - наголосила дипломатка. Вона подякувала американцям в ефірі каналу CBS за допомогу та обладнання, зокрема, системи протиповітряної оборони Patriot та NASAMS і додала: “Але також, знаєте, для розширення наших можливостей, які ми маємо зараз, нам точно потрібно більше”.
Також Оксана Маркарова наголосила, що від вступу України до НАТО виграє не тільки сама Україна, для якої це стане найкращою гарантією безпеки, але й Альянс, якому Україна, за її словами, забезпечить додану вартість.
На своїй сторінці у Facebook посолка поділилися телевізійними залаштунками: очікуючи на власну зйомку, мала змогу поспілкуватися із керівником американського банку Bank of America Брайяном Мойніганом.
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Внаслідок контрнаступу Україна відвоює "стратегічно важливу територію" – посадовець Білого дому
"Ми віримо, що контрнаступ України буде успішним", - заявив радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван в неділю в ефірі каналу CNN.
Салліван наголосив, що контрнаступ – "це не іспит". "Ми не оцінюємо український контрнаступ [очікуваний - ред.] і не кажемо - ви впоралися добре завдяки тому, що ми надали вам, чи що ви цього не зробили", - сказав посадовець. За його словами, США прагнуть підтримати Україну, щоб надати їй змогу досягнути якомога більшого прогресу на полі бою, щоб мати з часом найсильнішу позицію у перемовинах.
Салліван не назвав жодних очікувань щодо дати можливої готовності сторін до переговорів, але сказав, що контрнаступ матиме значний вплив на це. “Я ось що скажу: президент Зеленський сам сказав, що ця війна врешті-решт завершиться дипломатичним шляхом”, - цитує Джейка Саллівана CNN.
Як повідомляв Голос Америки, Сполучені Штати, союзники та партнери зробили усе можливе, щоб допомогти Україні підготуватися до контрнаступу. Таку заяву озвучив цього тижня координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.
А газета Wall Street Journal цитувала слова українського президента про те, що Україна готова до контрнаступу, але він дорого коштуватиме країні.
Секретар РНБО України Олексій Данілов у інтерв’ю італійському виданню Corriere Della Sera повідомив, що стратегія України щодо контрнаступу — повернути свої кордони та запевнив, що Збройні сили України готові до нього.
Тим часом Міністерство оборони України 4 червня оприлюднило відеоролик "Плани люблять тишу". Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підписала відео словами "Оголошення про початок не буде".
Раніше головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний також публікував у соцмережах відеоролик зі закликом “Прийшов час повертати своє”. На ньому під молитву, в якій вояки просять «благословити наш рішучий наступ», показане відео тренуваннями військових.
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В Україні вшанували близько 500 вбитих війною дітей у Міжнародний день невинних дітей-жертв агресії
Організація об’єднаних націй відзначає 4 червня Міжнародний день невинних дітей – жертв агресії. В Україні цього дня вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України.
Загиблих унаслідок російської війни дітей в Україні є вже щонайменше пів тисячі – цитує дані президента України Володимира Зеленського агенція Associated Press. Крім того, за інформацією ООН, ще близько 1000 українських дітей були поранені, а близько 16 тисяч були примусово вивезені до Росії.
Уночі 4 червня в Україні унаслідок ракетного удару загинула 2-річна дівчинка. Трагедія сталася у Підгородненській громаді Дніпропетровської області. Ще 5 дітей травмовано, 3 з них досі у важкому стані.
Видання Guardian пише з посиланням на агенцію France Presse, що атака на Дніпропетровщині, відповідальність за яку українська сторона покладає на Росію, частково зруйнувала кілька двоповерхових будинків, а також 10 приватних будинків, магазин і пошкодила газопровід. Загалом, офіційний Київ повідомляє, що внаслідок атаки постраждало щонайменше 22 особи.
Посолка Великої Британії у Києві Мелінда Сіммонс після чергової нічної авіаатаки заявила у Twitter, “що більше Росія намагатиметься стерти Україну, то більше України буде”. Дипломатка придбала пам’ятну вишиванку у цей день. Раніше Сіммонс також однією з перших повідомляла про загибель української дитини від російських обстрілів у Міжнародний день захисту дітей.
Міжнародні ЗМІ цитують вислів президента України Зеленського про те, що “російська зброя та ненависть продовжують щодня забирати та нищити життя українських дітей”, які могли б “стати відомими вченими, художниками, спортивними чемпіонами, творити історію України”. Видання NPR також цитує заклик віце-прем’єр-міністерки України Ірини Верещук з проханням уявити масштаби цієї трагедії, коли загиблу 2-річну дівчинку вибирав з-під завалів будинку її власний батько, який під час обстрілів був на чергуванні, а його дружина залишалася з донькою вдома.
Перша леді України Олена Зеленська цього дня взяла участь у відкритті пам'ятника дітям, які загинули внаслідок російської агресії. Пам’ятний знак “маленьким янголам” відкрили у Харкові, а Зеленська у Twitter написала: “Ми вшановуємо їхню пам'ять, але це за межами нашого розуміння - діти повинні жити”.
"Ми повинні захистити кожну невинну дитину", - закликав засновник благодійного фонду Save Ukraine / "Спасемо Україну" Микола Кулеба.
Як повідомляв Голос Америки, члени Конгресу засудили депортацію українських дітей та вважають це ознакою геноциду.
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- Голос Америки
Китай заявляє, що конфлікт зі США був би катастрофою для всього світу, але відмовився від зустрічі міністрів оборони
Міністр національної оборони Китаю Лі Шанфу відмовився зустрітися зі своїм американським колегою для прямих переговорів під час безпекового саміту у Сінгапурі, але під час виступу заявив, що КНР прагне діалогу з США, бо серйозний конфлікт або протистояння між країнами стало б “нестерпною катастрофою” для всього світу.
Виступ посадовця цитує агенція Reuters. Водночас, як повідомляв Голос Америки, Китай відхилив запрошення американської сторони провести зустріч між міністром оборони США Ллойдом Остіном і міністром національної оборони Китаю Лі Шанфу на полях цього ж саміту.
Остін та Шанфу потиснули руки в кулуарах, але між ними не було “обміну по суті”, повідомляли в Пентагоні у п'ятницю.
Ллойд Остін напередодні заявив, що “Вашингтон не потерпить жодного примусу та залякування своїх союзників і партнерів з боку Китаю” - інформує видання ABC. Очільник Пентагону водночас запевнив Пекін, що Сполучені Штати залишаються відданими збереженню статусу-кво на Тайвані та віддали б перевагу діалогу, а не конфлікту.
На безпековій конференції у Сінгапурі Остін, як інформує агенція АР, лобіював підтримку бачення Вашингтона щодо “вільного, відкритого та безпечного Індо-Тихоокеанського регіону у світі правил і прав” як найкращий спосіб протистояти “посиленню китайської самовпевненості в регіоні”.
Китайський міністр у Сінгапурі сказав, що “світ достатньо великий для Китаю та США, щоб розвиватися разом” і додав, що “Китай і США мають різні системи та відрізняються багатьма іншими способами”. Водночас він звинуватив США та їхніх союзників у спробах дестабілізувати ситуацію в Тихоокеанському регіоні.
А під час того, як делегати саміту обговорювали ризики напруженості між Китаєм і США, ВМС Сполучених Штатів заявили, що китайський есмінець здійснив небезпечні маневри поблизу американського військового корабля у Тайванській протоці.
Міністр оборони США Ллойд Остін у своїй промові на саміті дорікнув Китаю за відмову вести військові переговори, в результаті, пише Reuters, “супердержави зайшли в глухий кут через свої розбіжності”.
Reuters також інформує, що поряд з промовами та панельними дискусіями високопосадовці розвідок обох сторін відвідали таємну зустріч керівників розвідки в Сінгапурі.
Німецька хвиля повідомляє, що на цій таємній зустрічі йшлося зокрема про Україну. А участь у розмові взяли представники 20 найбільших розвідувальних служб світ, без Росії.
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У Росії арештовують за прапор власних Повітряно-космічних сил, бо він синьо-жовтий – британська розвідка
Міністерство оборони Великої Британії опублікувало дані розвідки про те, як співробітники російських спецслужб тлумачать “драконівське законодавство Росії”. Йдеться, зокрема, про хвилю арештів, причиною яких стало використання синьо-жовтої символіки.
У тому числі, представники Національної гвардії Росії заарештували 22-річного чоловіка поблизу Санкт-Петербурга за демонстрацію прапора власних Повітряно-космічних сил Росії. Причиною затримання стали кольори прапора – синьо-жовті.
Крім того, раніше арештували працівницю будинку престарілих, яка одягла на роботу синьо-жовту куртку.
Публічна демонстрація синьо-жовтих речей у Росії є поза законом, оскільки це може свідчити про непомітну підтримку України – припускає Міноброни Великої Британії.
А придушення таких проявів, вважають у британській розвідці, “підкреслює невпевненість та параноїдальні настрої російських чиновників щодо того, що вважається допустимим у дедалі більш тоталітарній системі”.
Водночас розвідка інформує, що критика арештів пролунала “з неочікуваного боку” – від ультранаціоналістичної і провоєнної Ліберально-демократичної партії Росії, чия власна символіка містить жовтий і синій кольори.
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