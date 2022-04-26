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"Ми повинні ізолювати Росію, інакше вона розповсюджуватиме брехню та дезінформацію", - постійна представниця Великої Британії при ООН
Вже майже місяць Велика Британія головує у Раді Безпеки ООН. Впродовж цього часу Радбез практично кожного тижня збирався для розгляду питань, які стосуються повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну. Брифінги стосувалися як звинувачень російських військових у воєнних злочинах, так і гуманітарної ситуації та українських біженців.
Про підсумки головування у Раді Безпеки, про те, як притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини в Україні, допомогу ООН Україні та загальне підвищення ефективності організації у захисті миру та безпеки у світі, з постійною представницею Великої Британії при ООН Барбарою Вудворд говорила кореспондентка «Голосу Америки» Ірина Соломко.
Ірина Соломко: Хотіла би розпочати не з теми ООН, а з новин про те, що посольство Великої Британії повертається до Києва. Небезпека захоплення Києва російськими військами минула?
Барбара Вудворд: Так, прем’єр-міністр оголосив, що ми відновлюємо роботу нашого посольства в Києві. Була проведена велика кількість перевірок щодо безпеки, і зараз ми впевнені, що для команди безпечно повернутися до Києва. І це черговий прояв нашої підтримки народу України, який бореться проти росіян.
І. С.: Квітень – місяць вашого голосування у Раді Безпеки. У перший же день вашого президентства, Росія намагалася провести зустріч Радбезу, щоб обговорити «провокацію» українських військових у Бучі, і ви зупинили це, за що російські дипломати вас критикували. Враховуючі ці обставини, як ви оцінюєте ваше головування?
Б. В.: Це було напружене головування. Україна домінувала в наших дискусіях. Для нас була честь, що президент Зеленський виступив на одному з засідань у режимі відеоконференції. І я думаю, що звернення, ті послання, які воно несло, і відео з жертвами військових злочинів у Бучі та інших місцях, справили сильне враження на Раду Безпеки і на мене. Це вплинуло на визначення подальших обговорень і наших дій.
Що стосується Генеральної асамблеї, вона тричі була залучена у процес: засудила вторгнення, закликала надати гуманітарну підтримку і нещодавно призупинила права Росії у Раді з прав людини. Зараз, коли ми бачимо кризову доповідь ООН, ми починаємо розуміти повний вплив російського вторгнення. Це стосується зростання цін на продовольство та енергію, що вже відчувається в Африці та Азії, а також на Близькому Сході. Отже, і ці країни страждають від вторгнення. І всі ми знаємо, наскільки важливо вжити заходів, щоб уникнути цього.
І. С.: Повертаючись до Росії, її вплив на ООН значний. І ви вже згадували гуманітарну резолюцію Генасамблеї. Південно-Африканська Республіка подала свій текст документа, за лаштунками цього була Росія, яка так намагалася втрутитися у процес. Знаючи ці реалії, чи можна притягнути Росію до відповідальності?
Росія вже заплатила за страждання українського народу, і як наслідок була змушена вивести війська з околиць Києва. Ми бачили, як затонула «Москва», загинуло понад 100 людей. Ми не знаємо точно, скільки російських солдатів було вбито, але це тисячі. Все це завдає великої шкоди Росії тут, в ООН.
Б. В.: Я думаю, що варто зробити крок назад і нагадати, що Росія вже заплатила за страждання українського народу, і як наслідок була змушена вивести війська з околиць Києва. Ми бачили, як затонула «Москва», загинуло понад 100 людей. Ми не знаємо точно, скільки російських солдатів було вбито, але це тисячі. Все це завдає великої шкоди Росії тут, в ООН. Так, я думаю, що Росію можна притягнути до відповідальності. 27 квітня у Раді Безпеки виступатиме головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан щодо доказів військових злочинів, які він уже збирає в Україні. Але окрім цього, Росія тут, в ООН, дуже ізольована. Її вигнали з Ради з прав людини. Вона не була обрана назад до ЮНІСЕФ. Її не обрали назад до ООН Жінки. Країни-члени ООН цим показують, що вони не хочуть, щоб Росія була частиною цих впливових інституцій.
І. С.: Дипломати говорять, що ізоляція Росії – один зі шляхів протидії. Ви погоджуєтеся, що це працює?
Б. В.: Так, ми намагаємося ізолювати Росію, і ми повинні це зробити, тому що в іншому випадку Росія розповсюджуватиме брехню та дезінформацію. Ви вже згадали, ситуацію довкола Бучі. І ООН, на мою думку, робить дуже хорошу роботу з надання об’єктивної інформації. Коли Росія виступила зі звинуваченнями щодо розробок хімічної та біологічної зброї, ООН тричі заявила, що доказів цьому немає.
І. С.: Постійний представник України при ООН публічно ставить під сумнів легітимність постійного членства Росії у Раді Безпеки, оскільки країни-члени ООН ніколи за це не голосували. Чи може, це стати причиною позбавлення Росії членства?
Б. В.: Так, місце Росії в Раді Безпеки – це спадщина СРСР. Але важливо знати, що немає жодного положення, згідно з яким ми можемо виключити Росію з Ради Безпеки. Тому що вони мають право вето, і вони накладуть його на своє виключення.
Але я думаю, важливо відзначити, що Генеральна асамблея буде розглядати резолюцію про те, що будь-яка країна, яка використовує право вето на засіданні Ради Безпеки, повинна пояснити, чому вона це зробила.
Це допоможе в майбутньому забезпечити певну відповідальність за використання права вето. Тому що Росія досить ліберально використовувала це право останні 20 років. Наклала вето більше, ніж інші чотири постійних члени разом. В основному воно використовувалося для захисту дій авторитарних диктаторів у таких країнах, як Сирія.
І. С.: Як ви вважаєте чи достатньої була відповідь ООН на війну в Україну з політичної та гуманітарної точки зору?
Б. В.: ООН намагається допомогти Україні на багатьох рівнях. І найважливішою подією, на мою думку, є те, що генеральний секретар оголосив, що він відвідає Росію і Україну. Щоб спершу донести до Росії повідомлення, що вона, по суті, розтоптала статут ООН. А потім висловити свою підтримку українському народу та президенту. Отже, це - політичний рівень. Є практичний рівень - надання гуманітарної допомоги жителям України, особливо в містах, які перебувають в облозі.
ООН 76 років. Організація добре збереглася, але ми всі знаємо, що вона потребує реформБарбара Вудворд, постійна представниця Великобританії при ООН
ООН відіграє важливу роль з точки зору притягнення Росії до відповідальності. Карім Хан та його команда вже в Україні. Вони разом з британськими поліцейськими, збирають докази військових злочинів.
І. С.: І моє останнє запитання стосується реформування ООН. Світ бачив локальні війни, але зараз на незалежну європейську країну напав постійний член Ради безпеки. Чи може ця криза нарешті призвести до змін, які вже давно назріли?
Б. В.: ООН 76 років. Організація добре збереглася, але ми всі знаємо, що вона потребує реформ. Так, російське вторгнення більше оголило потребу в змінах. Президент Зеленський чітко говорив про важливість реформ, коли він виступав перед Радою Безпеки. Я думаю, він мав рацію. Він визначив важливість прийняття рішень, які дозволять зупинити війну та реформувати Раду Безпеки, щоб Росія не могла блокувати її роботу.
Але я думаю, що зміни та протидія вже є. Коли Росія заблокувала Раду Безпеки, вторгнення засудила Генеральна Асамблея. Таким чином, замість 15 країн дії Росії осудила 141 країна. Реформи відбуваються повільно, і ми намагаємося це покращити. Але це дуже слушне питання, тому що люди мають велику віру в ООН. Організація в багатьох напрямках зробила чудову роботу, але ми хочемо більше, щоб допомогти покласти край війні та вивести російські війська з України якомога швидше.
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Війна в Україні має стати стратегічною поразкою Кремля і уроком для тих, хто хоче його наслідувати - Блінкен в Сенаті США
Держсекретар США Ентоні Блінкен у виступі перед Комітетом з міжнародних відносин Сенату США наголосив на ролі американської дипломатії в координації міжнародної підтримки України.
"Наша дипломатія збирає союзників та партнерів у світі, щоб доєднатись до нас на підтримку України в оборонній, економічній, гуманітарній сферах, збільшенні витрат Кремля, зміцненні нашої колективної безпеки та оборони та зменшенні глобального впливу війни, включаючи кризи з біженцями та продовольством", - йдеться у вступному слові Блінкена, опублікованому перед слуханнями.
Блінкен, який щойно повернувся з Києва, заявив сенаторам, що місто справило на нього "незабутнє" враження і відзначив, що Київ повертається до більш нормального життя, а Україна "виграла битву за Київ".
Він також повідомив американським законодавцям про початок повернення американських дипломатів до України. Спершу дипломати повернуться до Львова, а потім буде проведено оцінку того, наскільки безпечно повертатись до Києва.
В своїх писльмових свідченнях головний американський дипломат також відзначив, що Путіну не вдалось досягнути поставлених цілей в Україні: він не зміг розділити українців, послабити НАТО, або партнерство США та ЄС, чи ствердити військову міць Росії. "І це не лише завдяки відвазі і стійкості України. Це також завдяки ефективності американській дипломатії", - додав Блінкен.
Надзвичайно важливо забезпечити, щоб війна Росії в Україні стала стратегічною поразкою Кремля і потужним уроком для тих, хто хоче його наслідувати, підкреслив посадовець.
На цих слуханнях Комітет Сенату розглядає бюджетний запит Держдепу а наступний рік.
Генсекретар ООН у Москві зустрівся із Лавровим
Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш в перебігу свого візиту до російської столиці Москви зустрівся з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Це перший візит Ґутерріша після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну.
На пресконференції після зустрічі Ґутерріш сказав, що ООН готова спрямувати всі свої зусилля на порятунок життя людей у Маріуполі, зруйнованому внаслідок двомісячної облоги російськими військами.
Генеральний секретар ООН заявив про готовність разом із Комітетом Червоного хреста забезпечити роботу гуманітарного коридору з території заводу «Азовсталь» у Маріуполі, де тривають бої і де залишаються сотні мирних жителів. Генсекретар ООН також закликав до незалежного розслідування повідомлень про воєнні злочини в Україні.
Сергій Лавров, у свою чергуу, звинуватив владу України в тому, що вони недоброрадісно ведуть переговори, а країни Заходу – у тому, що вони «накачують» Україну зброєю, щоб досягти її переваги на полі бою.
«Якщо це буде продовжуватися, переговори навряд чи будуть мати якийсь результат. Але ми віддані переговорному рішенню», – сказав Лавров. Напередодні він казав, що зміст майбутнього мирного договору залежатиме від перебігу бойових дій. Лавров також назвав перспективу ядерної війни реальною, водночас зазначивши, що для Росії така війна є неприйнятною.
Очікується, що Ґутерріш також зустрінеться і з президентом Росії Володимиром Путіним. З Москви генсекретар ООН має намір вирушити до Києва. Маршрут подорожі критикував президент України Володимир Зеленський. Він казав, що генеральному секретареві спочатку варто було б відвідати Україну і подивитися на руйнування, а вже потім їхати до Москви.
У Кремлі також повідомили про телефонну розмову Путіна та президента Туреччини Реджепа Ердогана. Путін сказав Ердогану, що бойові дії у Маріуполі зараз не ведуться. При цьому, за повідомленням українських військових, що перебувають на заводі «Азовсталь», російські удари по території заводу тривають.
Законодавці США закликали ПА ОБСЄ визнати геноцидом дії сил РФ в Україні
Затвердити на рівні Парламентської асамблеї ОБСЄ резолюцію українського парламенту, яка визнає дії російських сил на території України геоцидом. З таким зверненням до головуючої в ПА ОБСЄ Маргарети Седерфельт звернулись американські законодавці, члени Гельсінської комісії США та делегати США в ПА ОБСЄ.
"Я розумію вагу цих слів, але очевидно, що путінський режим проводить дії геноциду проти українського народу", - заявив у соцмережевому дописі співголова Гельсінської комісії США та співавтор листа, конгресмен Стів Коен.
Крім Коена лист підписали сенатори Бен Кардін, голова Гельсінської Комісії США, Роджер Вікер, віце-президент ПА ОБСЄ, конгресмени Річард Гадсон, який також очолює Комітет з політики та безпеки ПА ОБСЄ та Джо Вілсон.
"Для нас очевидно, що російський диктатор Володимир Путін та його військовий режим проводять дії геноциду проти України та її народу і ми закликаємо ПА ОБСЄ підтримати декларацію Ради і видати відповідну заяву", - йдеться в листі.
Автори листа наголошують на тому, що важливо точно вживати терміни, "однак, з огляду на значні свідчення - починаючи від численних коментарів Путіна та його режиму, в яких заперечується існування української нації та умисні напади на цивільних до масованого руйнування Маріуполя, масових поховань, якими тепер позначені українські землі, повідомлень про навмисну депортацію українців, включаючи дітей, до Росії, де проводять їхню індокринацію в "таборах переосвіти", щоб зруйнувати українську ідентичність - ми не можемо мовчати".
Американські законодавці закликали ПА ОБСЄ чітко заявити про совю позицію. "Потрібно назвати жахливу війну, яку Росія за власним вибором веде в Україні та геноцид тим, чим це є", - мовиться в листі.
США проводять засідання щодо оборонної підтримки України. Німеччина оголосила про поставки Україні "Гепардів"
Представники більш ніж 40 країн беруть участь в засіданні щодо оборони України, організованому США в Німеччині на базі Рамштайн, повідомляє AFP. Серед учасників - посадовці країн НАТО та партнерів, також участь в засіданні беруть генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, міністр оборони України Олексій Резніков.
"Мої українські друзі, ми знаємо який тягар ви несете, - заявив на відкритті засідання міністр оборони США Ллойд Остін. - Ми знаємо і ви маєте знати, що ми всі - на вашому боці. Саме тому ми зібрались тут - зміцнити арсенал української демократії".
Він додав: "Україна чітко переконана, що може перемогти, як і кожен тут".
Метою засідання є координувати оборонну допомогу Україні. Потрібно "виробити спільне і прозоре розміння короткострокових потреб України, бо ми зсунемо небо і землю, щоб це надати", наголосив очільник оборонного відомства США у вступних ремарках.
Під час засідання, міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина надасть Україні протиповітряні танки "Гепард", повідомило представництво Німеччини в ЄС. "Наша сила в НАТО та ЄС - це наша єдність", - йдеться в дописі установи у Twitter.
Раніше цього місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц наразився на критику опозиції в країні, через відмову надати важку зброю Україні.
На засіданні Остін планує обговорити з міжнародними партнерами "потреби України на найближчий час а також забезпечення поваги та розвитку суверенітету та безпеки України на довгострокову перспективу", заявив речник Пентагону Джон Кірбі минулого тижня. Серед тем - хід воєнних дій і новий російський напад на сході України, розвиток військово-промислового комплексу а також більш довгостроковий погляд на розбудову оборони України.
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