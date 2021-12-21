США закликали уникати політичних мотивів у справі проти Порошенка

Посольство США відреагувало на звинувачення у держзраді, висунуте колишньому президентові України Петру Порошенку.

"Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка", - мовиться в заяві посольства.

Як підкреслюється у цій заяві, "Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах".

До неупередженості при розгляді справи експрезидента закликала також посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Як вона зазначила у Твіттер, "Я пильно стежу за звинуваченнями, висунутими проти Порошенка. Критично важливо, щоб правоохоронні органи та судівництво розглядали цю справу, як і будь-яку іншу, незалежно, неупереджено та професійно, з дотриманням справедливості та поваги до належних правових процедур".

У понеділок 20 грудня п'ятому президентові України Петрові Порошенку було оголошено підозру у державній зраді та сприянні тероризму. У справі йдеться про постачання вугілля з окупованого Донбасу.

Порошенка викликали на допит, що має відбутись 23 грудня. Експрезидент, який наразі перебуває за кордоном, повідомив, що повернеться в Україну в першій половині січня.

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