США вшанували пам'ять жертв збиття українського літака в Ірані

Сполучені Штати вшанували пам'ять жертв збиття українського літака у небі над Іраном два роки тому. Про це йдеться в заяві посольства США в Україні.

Як мовиться в заяві, "Сьогодні ми з сумом згадуємо жертв збитого рейсу 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Як наголошує посольство, "Рейс МАУ PS752 був збитий через безрозсудний вчинок іранського Корпусу вартових ісламської революції".

Українському слідству стали відомі імена можливих виконавців злочину. Про це в другу річницю загибелі рейсу повідомив екс-заступник Генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

"З різних джерел нам відомі ймовірні виконавці злочину", - написав Мамедов у Твіттері.

Імена імовірно причетних іранських військовослужбовців Мамедов назвав у статті для "Радіо Свобода". Як він зауважив, нині перед слідством стоїть завдання перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб.

Водночас за його словами, українське розслідування просувалося б значно краще, якби іранська сторона надавала належне сприяння.

"За два роки з боку Ірану фактично немає співробітництва", - зазначив Мамедов.

Екс-заступник генпрокурора також наголосив, що є підстави кваліфікувати збиття українського літака не як помилку, а як воєнний злочин.

Пасажирський літак авіакомпанії МАУ, що виконував рейс Тегеран - Київ, був збитий невдовзі після злету 8 січня 2020 року; усі 176 пасажирів та членів екіпажу загинули.

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