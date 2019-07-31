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Посольство США висловило підтримку українцями, які вимагають правосуддя в справі Гандзюк

  • Голос Америки

Посольство США в Україні висловило сум у день річниці нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк, "яка безстрашно боролася проти корупції за демократичну Україну". "Ми солідарні з народом України, що вимагає правосуддя для Гандзюк та її родини", - йдеться у Твіттері дипмісії.

Представниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року, через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

Після її смерті справу перекваліфікували на "умисне вбивство". У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.

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Як у США оцінюють нові кадрові рішення Зеленського - дискусія в Атлантичній Раді. Відео

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