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Постачання зброї Україні - у фокусі нового командувача із забезпечення Сухопутних сил США в Європі - ЗМІ
Бригадний генерал Сухопутних сил США Рональд Регін в середу очолив Командування із забезпечення Сухопутних сил США в Європі, ключовий підрозділ для забезпечення постачань зброї Україні, щоб підтримати її в протистоянні російській агресії, повідомляє американське оборонне видання Stars and Stripes.
Генерал Регін має докторський ступінь з державної політики та ступінь магістра стратегічних досліджень. Працював заступником командувача з питань підтримки в організації, створеній минулого року у Вісбадені, Німеччина, де мав, серед іншого, завдання робити все можливе, щоб переконатися, що США готові продовжувати підтримку України в довгостроковій перспективі.
Новий очільник Командування із забезпечення Сухопутних сил США в Європі наголосив на здобутках свого попередника, зокрема, з часу російського вторгнення в Україну. Вже за тиждень після 24 лютого 2022 року солдати 3-ї піхотної дивізії були розгорнуті в Європі, готові до будь-якого потенційного проникнення загрози на територію НАТО.
Протягом наступних місяців, інформує Stars and Stripes, Командування перемістило в Україну сотні одиниць бронетехніки, тисячі спецавтомобілів і мільйони боєприпасів, а також мільярди доларів допомоги у сфері безпеки, яку надали США. Було використано порти в Данії та Чорногорії, а також розширено можливості транспортування залізницею та внутрішніми водними шляхами.
Під час церемонії зміни командування було наголошено про подальшу роботу в час війни. “Вам доведеться зробити ще більше, тому що це тільки починається. Я думаю, це довготривала кампанія”, - сказав Дарріл Вільямс, генерал-командувач армії США в Європі та Африці.
За його словами, операції не можуть бути успішними без гарантованого матеріально-технічного забезпечення на полі бойових дій. Вільямс нагадав, як жорстоке та невиправдане вторгнення Росії в Україну спричинило повернення трагедії війни на європейський континент, а також, як міжнародне співтовариство об’єдналося, щоб надати Україні безпрецедентний рівень підтримки.
Попереднього керівника підрозділу, генерал-майора Джеймса Сміта нагородили медаллю “За відмінні заслуги” від імені президента США Джо Байдена. Дружина Сміта, Катріна, також була нагороджена медаллю “За заслуги на державному рівні” за її громадську роботу протягом останніх двох років.
Сміт наголосив, що зусилля підрозділу спрямовані, зокрема, на стримування російської агресії. Генерал-майор і надалі працюватиме у військовій логістиці.
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Росія тримає країни у заручниках голодом – Сінді Маккейн, голова продовольчої програми ООН, про блокування українського зерна в Чорному морі
Посолка Сінді Маккейн, виконавча директорка Всесвітньої продовольчої програми ООН, що є найбільшою світовою організацією з надання допомоги нужденним країнам, сказала, що «росіяни грають тут у небезпечну гру», бокуючи Чорноморську зернову ініціативу.
"Тим, що вони тримають у заручниках зерно, вони тримають у заручниках голодом – це абсолютно безсовісно", – сказала Сінді Маккейн, виступаючи на конференції у Вашингтоні у середу, 7 червня.
За її словами, проблема постачання продовольства стала проблемою національної безпеки, а масштаби нинішньої глобальної кризи голоду та недоїдання є величезними.
За оцінками Всесвітньої продовольчої програми (ВПП), через наслідки епідемії COVID-19, конфлікти та зміну клімату, у 2023 році понад 345 мільйонів людей зіткнуться з високим рівнем відсутності продовольчої безпеки. Це більш ніж удвічі більше, ніж у 2020 році і на 200 мільйонів людей більше, ніж до епідемії COVID-19.
Виступаючи відеозв’язком під час конференції 2023 Global Impact Forum, недержавної організації, що підтримує американське глобальне лідерство US Global Leadership Coalition, вдова сенатора-республіканця і кандидата у президенти Джона Маккейна, сказала, що найбільше страждають країни Сахелю, зокрема, Конго, Нігерія, Сомалі, Судан, Ефіопія.
Затримками з постачанням українського зерна через Чорне море росіяни "фактично тримають їх у заручниках, тому що у нас не буде достатньо зерна, а також у нас не буде достатньо грошей, щоб постачати зерно", сказала Маккейн.
США є найбільшим донором Всесвітньої продовольчої програми. У 2022 році уряд Сполучених Штатів надав Всесвітній продовольчій програмі ООН рекордні 7,2 мільярда доларів готівкою та вирощеними у США товарами (наприклад, кукурудзою та пшеницею).
США також закуповують в рамках ВПП зерно в Україні для передачі його найбільш нужденним країнам. Всесвітня продовольча програма ООН cпіврацює з урядом України для безперебійного експорту зерна, значну частину якого купує Всесвітня продовольча програма ООН.
За даними українського уряду, упродовж 10 місяців роботи Зернової ініціативи експортовано понад 30,5 млн тонн продукції українських аграріїв.
Однак Росія створює перешкоди на шляху українського зерна на світові ринки. Як повідомило українське Міністерство інфраструктури України 1 червня, внаслідок “саботажу та гальмування роботи з боку російської делегації” протягом 7 місяців світ недоотримав мінімум 20 млн тонн українського продовольства.
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"Ми зможемо дати сигнал Україні, що НАТО зацікавлене у довгострокових відносинах" - посолка США в НАТО про саміт у Вільнюсі
НАТО розглядає низку варіантів, як подати Україні сигнал щодо поглиблення відносин на саміті альянсу у Вільнюсі. Про це заявила посолка США в НАТО Джуліанн Сміт під час конференції, яку організував Центр за нову американську безпеку.
Ми зможемо дати сигнал українському народу, що НАТО зацікавлене у довгострокових відносинах, і що Росії не вдасться змусити всіх нас відвести поглядДжуліанн Сміт
“Ми розглядаємо низку варіантів, щоб просигналізувати, що українці просуваються у своїх відносинах з НАТО, і що Альянс зацікавлений у зміцненні своїх політичних відносин з союзниками, представленими за столом. Тому ми розглядаємо деякі можливості. … Думаю, впродовж наступних п’яти тижнів ми знайдемо, як ми зможемо відповісти на українську стурбованість. Ми зможемо дати сигнал українському народу, що НАТО зацікавлене у довгострокових відносинах, і що Росії не вдасться змусити всіх нас відвести погляд”, - сказала посолка США в НАТО Джуліанн Сміт.
Дипломатка запевнила, що НАТО не втратить інтересу до України, як на це сподівався Путін.
“Зобов’язання продовжувати підтримувати Україну, щоб вони зрештою змогли перемогти, є твердим, і ми зможемо надіслати це повідомлення голосно та чітко у Вільнюсі”, - наголосила вона.
Посолка США в НАТО додала, що на саміті у Вільнюсі НАТО також запропонує Україні допомогу, спрямовану на “довгострокову модернізацію” українського війська “зараз і в майбутньому”.
Щодо запевнень чи гарантій з безпеки для України, Сміт зазначила, що НАТО "шукає варіанти, як посилити нашу практичну підтримку (не лише з точки зору, що зараз надають союзники, щоб українці могли продовжувати відвойовувати територію)".
Вона додала, Альянс "намагаємося надіслати сигнал Росії та нашим друзям в Україні, що незалежно від того, коли ця війна закінчиться, союзники по НАТО продовжуватимуть стояти пліч-о-пліч з Україною, щоб допомогти з її довгостроковою модернізацією з оперативною сумісністю, з питанням стандартизації та цілою низкою речей, які просигналізують Україні, що мова йде як про підтримку вас зараз, так і про підтримку вас у майбутньому. І я думаю, що це повідомлення пролунає у Вільнюсі чітко й голосно”.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс на саміті у Вільнюсі у липні цього року обговорить варіанти надання Україні гарантій безпеки на час війни та після воєнних дій.
“Причина, чому нам потрібно вирішити питання механізмів безпеки, гарантій, а також на певному етапі й членства, полягає в тому, що коли ця війна закінчиться, ми повинні мати механізми, які гарантуватимуть, що президент Путін не сприйме це як поштовх, щоб перепочити, відновитись та передислокувати свої сили для наступної атаки. Тож, коли ця війна закінчиться, у нас вже повинні бути створені певні рамки, щоб переконатись, що ця історія не повториться, щоб президент Путін не продовжував підривати європейську безпеку, атакуючи Україну. І в цій ширшій структурі, звичайно, велике значення мають домовленості, рамки, які забезпечують і допомагають запобігти подальшим нападам на Україну”, - заявив генсек НАТО Столтенберг.
Столтенберг наголосив, що пункт 5-тий Статуту НАТО передбачає повноцінні гарантії безпеки лише для повноправних членів Альянсу. Щодо України, зауважив він, є низка питань, щодо яких члени НАТО погоджуються.
“Союзники насправді погоджуються щодо багатьох важливих речей, пов’язаних з Україною та шляхом до членства в НАТО. Союзники погоджуються, що двері НАТО відкриті. Всі союзники погоджуються, що Україна стане членом альянсу, про що неодноразово заявлялося. І всі союзники також погоджуються, що лише Україна та союзники вирішують, коли настане час запросити Україну стати членом. Це не для Москви, це не для Путіна. Путін не має права вето на розширення НАТО”, - сказав Столтенберг.
Пріоритет на сьогодні, наголосив генсек НАТО, це забезпечити перемогу України. Якщо цього не станеться, то й переговори про членство вже не буде з ким вести, продовжив Єнс Столтенберг.
Ми зараз не повинні робити нічого, що підриває єдність у наданні підтримки УкраїніЄнс Столтенберг
“Зараз найактуальнішим завданням є переконатися, що президент Путін не виграє цю війну, що Україна переможе, тому що якщо Україна не зможе продовжувати існувати як суверенна, незалежна демократична держави в Європі, питання про членство тоді зникне. Тому ми зараз не повинні робити нічого, що підриває єдність у наданні підтримки Україні”, - сказав він.
Генеральний секретар НАТО віддав належне США за лідерство у Контактній групі з допомоги Україні. Він наголосив, що ЗСУ отримали від європейських та західних партнерів достатньо допомоги і навчань, щоб продовжити деокуповувати українську територію.
“Українці зараз мають можливості, зброю, боєприпаси, а також підготовку, надану союзниками та партнерами по НАТО, і не в останню чергу Контактною групою для України, яка доставила їх, тому вони мають можливості, необхідні для звільнення більше землі”, - зазначив Столтенберг.
Він також додав: “Ніхто не може точно сказати, чим закінчиться ця війна. Те, що відбудеться за столом переговорів на певному етапі, сподіваюся, покладе кінець цій війні. І це повністю залежить від цілей на полі бою. Тому нам потрібно зміцнити позиції України на полі бою, дати їм змогу отримати такий результат цієї війни, який гарантуватиме, що Україна переможе як суверенна незалежна держава, і що президент Путін не виграє цю війну”.
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