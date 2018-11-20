США запровадили нові санкції проти російських компаній, які допомагали режиму Асада

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти дев'яти учасників міжнародної мережі, через яку іранський режим, у співпраці з російськими компаніями, здійснював значні поставки нафти урядові Сирії. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті міністерства.

Режим Асада, в свою чергу, сприяв передачі сотень мільйонів доларів Ісламській революційній гвардії, яка передавала гроші Хамазу та Хезболлі.

Згідно до санкцій США, матеріальна підтримка урядові Сирії є забороненою, включаючи поставки нафти до портів, які перебувають під урядовим контролем Сирії.

"Ми вживаємо дії проти складної схеми Ірану та Росії з підтримки режиму Асада та отримували гроші для фінансування зловмисної діяльності Ірану", - заявляє міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Під санкції, зокрема, потрапив сирієць Амер Алчвікі та його російська компанія Global Vision Group. Ця компанія, в свою чергу, співпрацювала з державною російською компанією "Промстройімпорт" з поставок іранської нафти до Сирії.

Для того, що допомогти Сирії розплатитись з Росією за нафту, Іран надсилав гроші до Росії через Алчвікі та Global Vision Group, яка доставляла їх у "Промстройімпорт".

"Санкції проти російських цілей запроваджуються майже кожного тижня". Так прокоментував введення нових санкцій аналітик американського центру The Atlantic Council Андерс Аслунд у Twitter.

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