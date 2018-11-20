Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

США запровадили нові санкції проти російських компаній, які допомагали режиму Асада

  • Голос Америки

Показати коментарі

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти дев'яти учасників міжнародної мережі, через яку іранський режим, у співпраці з російськими компаніями, здійснював значні поставки нафти урядові Сирії. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті міністерства.

Режим Асада, в свою чергу, сприяв передачі сотень мільйонів доларів Ісламській революційній гвардії, яка передавала гроші Хамазу та Хезболлі.

Згідно до санкцій США, матеріальна підтримка урядові Сирії є забороненою, включаючи поставки нафти до портів, які перебувають під урядовим контролем Сирії.

"Ми вживаємо дії проти складної схеми Ірану та Росії з підтримки режиму Асада та отримували гроші для фінансування зловмисної діяльності Ірану", - заявляє міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Під санкції, зокрема, потрапив сирієць Амер Алчвікі та його російська компанія Global Vision Group. Ця компанія, в свою чергу, співпрацювала з державною російською компанією "Промстройімпорт" з поставок іранської нафти до Сирії.

Для того, що допомогти Сирії розплатитись з Росією за нафту, Іран надсилав гроші до Росії через Алчвікі та Global Vision Group, яка доставляла їх у "Промстройімпорт".

"Санкції проти російських цілей запроваджуються майже кожного тижня". Так прокоментував введення нових санкцій аналітик американського центру The Atlantic Council Андерс Аслунд у Twitter.

Дивіться також: Інформаційна війна: америкaнським посадовцям дзвонять пранкери від "офіційних осіб України"

Інформаційна війна: америкaнським посадовцям дзвонять пранкери від "офіційних осіб України". Відео
Embed
Інформаційна війна: америкaнським посадовцям дзвонять пранкери від "офіційних осіб України". Відео

No media source currently available

0:00 0:03:22 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG