2018-й був «найгіршим роком в історії» для виробників смартфонів

2018-й був «найгіршим роком в історії» для виробників мобільних телефонів за кількістю поставок смартфонів, які впали на 4,1%. Останній квартал 2018 року став вже п’ятим поспіль, коли даний показник падає. Ринкові умови обіцяють подібну тенденцію в 2019 році. Про це йдеться у звіті дослідницької компанії International Data Corporation (IDC).

За словами представника компанії Раяна Рейза (Ryan Reith), на ринку смартфонів панує «безлад».

Серед причин, які наводить Рейз – те, що люди довше використовують старіші моделі телефонів і не поспішають їх оновлювати, а також те, що значна частина потенційних покупців вже мають смартфони. Фактором є також політична й економічна нестабільність та зростання незадоволення серед населення через ціни, які постійно зростають.

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