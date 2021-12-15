США стурбовані можливим розміщенням "Групи Вагнера" в Малі

Держдепартамент США висловив стурбованість щодо можливого розміщення сил російської приватної військової компанії "Група Вагнера" у Малі.

У заяві офіційного представника Держдепартаменту Неда Прайса відзначається, що, як очікується, уряд Малі планує виплачувати підсанкційній організації 10 мільйонів доларів на місяць. На думку уряду США, ці кошти могли б бути використані для підтримки малийських збройних сил та державних служб.

Євген Пригожин, якого називають власником ПВК, перебуває під санкціями США, Великобританії та Європейського Союзу.

"Сили «Групи Вагнера», відомі своєю дестабілізуючою діяльністю та порушеннями прав людини, не принесуть миру в Малі, а дестабілізуватимуть країну ще більше", – йдеться у заяві.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", цього тижня ЄС запровадив санкції проти російської групи "Вагнер" та пов'язаних з нею осіб. США привітали це рішення.

"Діяльність цієї групи є відображенням російської гібридної війни. Вони становлять загрозу і спричиняють нестабільність у низці країн світу", - заявив верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель.

"Країни, на території яких розгортаються сили “Групи Вагнера”, незабаром стають біднішими та слабкішими, а ситуація там стає менш безпечною", - відзначив Прайс.

У Держдепі відзначили, що залучення сил “Групи Вагнера” підірвало б зусилля міжнародного співтовариства щодо підтримки боротьби з тероризмом і могло б поставити під загрозу внесок понад міжнародних миротворців та військовослужбовців, які служать Малі.

США також закликали перехідний уряд Малі повернути Малі до демократичного управління. Це, відзначили у Держдепі, "дозволить Сполученим Штатам відновити допомогу в галузі безпеки, яка приносить користь малійському народу".

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".

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