83 мільйони людей можуть передчасно померти до кінця століття, через глобальне потепління - дослідження

Зміна клімату може до кінця століттяпризвести до 83 млн додаткових смертей у світі. Про це йдеться у дослідженні оприлюдненому у науковому виданні Nature Communications. Автором дослідження є Даніель Бресслер з Інстититут Землі Колумбійського університету (Columbia Climate School The Earth Institute - англ.).

Як відзначається, смертність буде викликана зросатнням температур через парникові гази та викиди.

"Негайне різке скорочення викидів може дозволити запобігти десяткам мільйонів передчасних смертей протягом 21-го століття", - резюмує дослідження Лаура Хельмут, головна редакторка видання Scientific American.

Американське видання The Hill вказує, що стаття пропонує термін "смертність через викиди двоокису вуглецю", щоб оцінити збільшення, або зменшення смертності через зростання, або скорочення викидів двоокису вуглецю.

Дослідники виходять з того, що до 2100 року температура підніметься на 4.1 граудиса Цельсію.

Як відзначає видання Eureka Alert, автор дослідження не стверджує, що наведені оцінки є остаточними, а прогнози смертності через глобальне потепління базуються на кількох дослідженнях у сфері здоров'я.

"1 мільйон метричних тон [викидів двоокису вуглецю] понад вихідний рівень 2020-го року означає смерть 226 осіб. Цей 1 мільйон тон дорівнює викидам 216 000 пасажирських авто; або 115 000 будинків; або 35 комерційних літаків; або 0.24 вугільної електростанції", - пише видання про висновки дослідження.

У статті використано матеріали The Hill.

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