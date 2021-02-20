Байден не виключає, що повернення до звичного життя у США може затягнутися до наступного року

Білий дім очікує повернення США до життя, як у часи перед пандемією, до кінця року, втім застерігає: негода та мутований вірус можуть сповільнити цей процес.

Президент Джо Байден у п'ятницю, 19 лютого, під час візиту до фабрики компанії Pfizer у Мічигані (однієї з трьох, де компанія виробляє вакцину від коронавірусу) припустив, що процес повернення США до нормального життя може затягнутися, і закликав до терпіння.

“З Божою допомогою наступне Різдво буде відрізнятись від попереднього, але я не можу зараз робити конкретних обіцянок”, - сказав президент США.

Сніговий шторм у Техасі Байден навів як приклад непередбачуваних обставин, які сповільнюють процес вакцинації. Він також вказав на затримки у виробництві вакцини та нову загрозу від мутованого штаму коронавірусу.

“Я не можу назвати дату, коли ця криза закінчиться, але я можу вас запевнити, що ми робимо все можливе, аби цей день настав якомога раніше”, - заявив президент Байден. Водночас він сказав, що “критично важливо повернути дітей у школи”.

Я знаю, що ми стикнемося з перепонами. До самого кінця не буде легко, але ми це поборимо.

У низці американських штатів школярі навчаються дистанційно з дому через комп'ютер ще з початку навчального року.

Раніше у п'ятницю Білий дім звернувся до представників влади на місцях із запитом якомога швидше опрацювати шість мільйонів доз вакцин, які накопичилися на складах внаслідок сильних снігопадів.

У низці американських штатів через сильні заметілі місця вакцинації тимчасово припинили свою роботу.

“Я знаю, що ми стикнемося з перепонами. До самого кінця це не буде легко, але ми це поборемо", - сказав президент Байден, перебуваючи на фабриці Pfizer, де він оглядав морозильні камери дуже низьких температур, що зберігають вакцину від COVID-19.

За даними Центрів із контролю та профілактики задворювань США, станом на п'ятницю уряд доставив у штати понад 78 мільйонів доз вакцини від COVID-19. З них 59 мільйонів доз були використані, це близько 76% із цієї доставленої вакцини.

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