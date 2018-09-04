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Здоров'я

Повернути зір незрячим від народження дітям дозволило революційне лікування

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Дослідники зі Сполучених Штатів і Британії розділять премію на суму в один мільйон євро (1,16 мільйона доларів) від португальського наукового фонду за розробку революційної генної терапії, яка відновила зір у дітей.

Щорічну премію Vision Award фундації Champalimaud Foundation з Лісабону, Португалія, вручили у вівторок за роботу над лікуванням дітей, які від народження були незрячими через генетичні захворювання.

Фонд стверджує, що дослідження принесли медичну революцію, поклавши початок новому лікуванню генетичних захворювань.

Переможцями є Майкл Редмонд із Національного інституту очей США, який провів перші ранні дослідження в цій галузі, а також дослідницькі групи в Пенсильванії, Флориді та Лондоні, які спиралися на цю роботу.

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