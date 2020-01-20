У день Мартіна Лютера Кінга американців закликають втілювати його ідеї та згадують жінок – активісток

Сьогодні у США відзначають день американського борця за рівність Мартіна Лютера Кінга.

Його найвідоміша промова, яка стала символом боротьби за расове рівноправ'я у США і натхненням для руху за громадянські права, містила такі слова: "У мене є мрія, що настане день, коли четверо моїх дітей будуть жити в країні, де про них судитимуть не за кольором шкіри, а за тим, що вони собою являють".

У зверненні до дня Кінга, президент США Дональд Трамп закликав американців діяти на благо своєї громади задля втілення ідей борця за громадянські права та рівноправ'я.

"У цей день я закликаю всіх американців ще раз наголосити на своїй відданості мрії д-ра Кінга долучившись до дій на благо інших, своєї громади та нашої країни", – закликав президент США.

Віце-президент США Майк Пенс напередодні дня Мартіна Лютера Кінга виступив з промовою у Теннессі.

Пенс наголосив на розділеності у США і закликав американців повернутись до ідеалів Кінга, який говорив про відкриті можливості для всіх. "Ми вийдемо з цих часів, що розділяють, і відіграємо роль у формуванні досконалішого союзу", - заявив Пенс, пише АР.

ABC News у цей день присвятило дослідження жінкам – активісткам руху за громадянські права у США.

"На кожне відоме нам ім'я є багато імен, яких ми не знаємо, через сексизм", - наголошує у коментарі виданню Марсія Четлен, заступниця професора історії Джорджтаунського університету".

Жінки приєднувались до бойкотів, організовували транспортування та пекли випічку, щоб зібрати гроші а також розробляли стратегію разом з Кінгом, - всі вони долучились до творення історії, йдеться в статті. Автори, зокрема згадують Джо Енн Робінсон, яка організувала бойкот автобусів в Алабамі, де були відокремлені місця для білих пасажирів та афро-американців, Еллу Бейкер, організаторку Комітету ненасильницького спротиву студентів, та інших.

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