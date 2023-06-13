Через повінь від зруйнованої ГЕС найбільше постраждають виробники овочів та фруктів - президент зернової асоціації 

Повені внаслідок руйнування Каховської ГЕС не значно вплинуть на український ринок зерна, натомість постраждають виробники овочів і фруктів, розповів в інтерв'ю Голосу Америки президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.

“Там (на затоплених територіях - ред.) знаходиться виробництво овочів, фруктів, тому на зерно зрозуміло воно не дуже вплине, але на різноманітність сільгосптоварів, які виробляє Україна, це буде впливати в майбутньому”, - сказав експерт.

За словами голови Української зернової асоціації, через брак води фермери змушені будуть шукати механізми зрошування землі: “Ці землі дуже сухі, вони розташовані на півдні, і без зрошування вони не будуть давати такої ефективності, а кожна держава, кожен власник землі працює над капіталізацією землі, щоб земля віддавала більше. Тому нам доведеться працювати над зрошенням”.

Як повідомляв Голос Америки, за оцінками ООН, прорив греблі в Україні матиме "великий вплив на глобальну продовольчу безпеку", оскільки ціни на продовольство, ймовірно, зростуть через проблеми з наступним урожаєм у регіоні.

Микола Горбачов погодився, що ціни на продовольство у світі зростуть, якщо українське зерно не повернеться на світовий ринок.

"Україна постачає на світові, на міжнародні ринки близько 12-13% усієї зернової торгівлі щорічно. Тому якщо без України будуть торгувати зерном, то воно зрозуміло буде дорожчим, і дорожчим буде відсотків на 20. Це означає, що в усіх країнах, і в розвинутих, і в тих країнах, що розвиваються, буде продовольча інфляція, і кожне керівництво держави, незалежно від політичного стану, не зацікавлене в такому розвитку подій. Тому я впевнений, що і Китай, і весь цивілізований світ, будуть наполягати на тому, щоб зернова угода продовжувала працювати. І Україна продовжувала годувати весь світ", - заявив президент Української зернової асоціації.

Пан Горбачов додав, що допоки Україна не поверне під контроль окуповані території, на врожай на цих землях не розраховують. Після деокупації буде можливо порахувати збитки внаслідок повені.

“На сьогодні ми всі окуповані території - це майже 6 мільйонів гектарів - виключили з нашого балансу, тому ми не ведемо розрахунок на цей сезон. Зрозуміло, що там сталася катастрофа”, - сказав Микола Горбачов.

Він також висловив переконання, що після перемоги Україна зможе повернути втрачені закордонні ринки для експорту зерна, олії та інших сільськогосподарських товарів.

“Я розумію, яка може бути конкуренція, зрозуміло, що чим більша конкуренція, тим краще буде для споживача. Буде понижуватись ціна - для виробника це не настільки добре, але ж Україна розташована на таких ґрунтах, де ми завжди будемо мати кращий врожай, ніж інші країни. Тому я впевнений, що Україна зможе конкурувати на всіх ринках, і ми зможемо після нашої перемоги відновити виробництво, більш ніж 100 мільйонів зернових і олійних, як ми робили до війни, і будемо експортувати до 70-80 мільйонів тонн, і годувати в 3 чи 4 рази більше народу за межами нашої країни”, - зазначив в інтерв'ю Голосу Америки президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.