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У Вашингтоні помер єпископ Філадельфійської архиєпархії УГКЦ Іван Бура
У Вашингтоні 17 січня помер єпископ-помічник Філадельфійської архиєпархії Української католицької церкви владика Іван Бура. Йому було 79 років.
За повідомленням прес-центру архієпархії, єпископ “відійшов у вічність” у шпиталі Джорджтаунського університету після тривалої госпіталізації.
“Наш дорогий владика Іван, чуйна і добра людина, прожив свої останні роки в семінарії св. Йосафата під великою опікою отця-ректора Роберта Гітченса. Висловлюємо щирі співчуття … усій родині та всім друзям покійного. Вічна йому пам'ять”, - написав митрополит УГКЦ у США Борис Ґудзяк.
Іван Бура був священиком впродовж 52 років, 17 років тому отримав єпископські свячення.
Він народився 12 червня 1944 року у родині біженців з України у Вегелебені, Німеччина. У 1950 році його сім'я переїхала до США і поселилася в містечку Джерсі, штат Нью-Джерсі.
Іван Бура вивчав богослов’я в Українській католицькій семінарії св.Йосафата та Католицькому університеті Америки у Вашингтоні. Був висвячений на священика 14 лютого 1971 року митрополитом Амвросієм Сенишиним у Філадельфії.
Крім священицького служіння, єпископ Бура викладав в Малій семінарії св. Василія у Стемфорді і був віце-ректором цього навчального закладу.
Похоронні богослужіння відбудуться 23-24 січня 2023 року в соборі Непорочного Зачаття у Філадельфії, які очолить митрополит Борис Ґудзяк. Богослужіння транслюватимуть у прямому ефірі на сторінці Собору української уатолицької архиєпархії Філадельфії.
Поховають єпископа на цвинтарі св. Андрія в Баунд-Брук, штат Нью-Джерсі.
Філадельфійська архиєпархія охоплює парафії українських католицьких церков візантійського обряду у столиці США Вашингтоні, штатах Меріленд, Вірджинія, Делавер, Філадельфія, Нью-Джерсі. Загалом до єпархії входить понад 60 українських католицьких церков.
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- Голос Америки
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Берегова охорона США з партнерами з Міноборони вже кілька тижнів відстежують російське судно біля узбережжя Гавайських островів. У відомстві вважають завданням цього корабля збір розвідувальної інформації.
Таку активність спостерігали і торік у травні. Тоді підполковник морської піхоти у відставці Гол Кемпфер сказав гавайському телеканалу Khon: “Тактика, техніка та процедури, які ми бачили в Радянському Союзі під час Холодної війни, схоже, знову з'являються під прапором Росії”.
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Судно, про яке йде мова, належить до радянських розвідувальних кораблів проекту 864 ВМС Росії, одним із семи кораблів збору розвідувальної інформації класу “Вишня” за класифікацією НАТО, - інформує ресурс Defence brief. Корабель рухається у супроводі танкера Pechenga класу Dubna, - свідчать відеозаписи.
Як повідомляв Голос Америки, корабель російських ВМС «Карелія» класу «Вишня» вже відстежувався поблизу Гаваїв і був припаркований поблизу острова Кауаї.
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