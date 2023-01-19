У Вашингтоні помер єпископ Філадельфійської архиєпархії УГКЦ Іван Бура

У Вашингтоні 17 січня помер єпископ-помічник Філадельфійської архиєпархії Української католицької церкви владика Іван Бура. Йому було 79 років.

За повідомленням прес-центру архієпархії, єпископ “відійшов у вічність” у шпиталі Джорджтаунського університету після тривалої госпіталізації.

“Наш дорогий владика Іван, чуйна і добра людина, прожив свої останні роки в семінарії св. Йосафата під великою опікою отця-ректора Роберта Гітченса. Висловлюємо щирі співчуття … усій родині та всім друзям покійного. Вічна йому пам'ять”, - написав митрополит УГКЦ у США Борис Ґудзяк.

Іван Бура був священиком впродовж 52 років, 17 років тому отримав єпископські свячення.

Він народився 12 червня 1944 року у родині біженців з України у Вегелебені, Німеччина. У 1950 році його сім'я переїхала до США і поселилася в містечку Джерсі, штат Нью-Джерсі.

Іван Бура вивчав богослов’я в Українській католицькій семінарії св.Йосафата та Католицькому університеті Америки у Вашингтоні. Був висвячений на священика 14 лютого 1971 року митрополитом Амвросієм Сенишиним у Філадельфії.

Крім священицького служіння, єпископ Бура викладав в Малій семінарії св. Василія у Стемфорді і був віце-ректором цього навчального закладу.

Похоронні богослужіння відбудуться 23-24 січня 2023 року в соборі Непорочного Зачаття у Філадельфії, які очолить митрополит Борис Ґудзяк. Богослужіння транслюватимуть у прямому ефірі на сторінці Собору української уатолицької архиєпархії Філадельфії.

Поховають єпископа на цвинтарі св. Андрія в Баунд-Брук, штат Нью-Джерсі.

Філадельфійська архиєпархія охоплює парафії українських католицьких церков візантійського обряду у столиці США Вашингтоні, штатах Меріленд, Вірджинія, Делавер, Філадельфія, Нью-Джерсі. Загалом до єпархії входить понад 60 українських католицьких церков.