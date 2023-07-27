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Саміт африканських лідерів з Путіним є нагодою змусити Кремль повернутися до Чорноморської зернової угоди – Саманта Пауер
США співпрацюють з Україною, щоб диверсифікувати експортні маршрути для українського зерна через залізниці, річки та автомобільні дороги, але цього недостатньо, щоб компенсувати обсяги, які були втрачені через вихід Росії з Чорноморської зернової угоди, заявила Саманта Пауер, очільниця Американського агентства з міжнародної допомоги (USAID).
У своєму інтерв’ю телеканалу CNN у середу Пауер сказала, що наразі вдалося збільшити товаропотік з Дунайських річкових портів, чия потужність зросла з 3-х мільйонів метричних тонн на рік до майже 3-х мільйонів метричних тонн на місяць.
Але, як каже керівниця агентства, що надає американську допомогу по всьому світу, потрібні спільні зусилля для того, щоб Росія повернулася до зернової угоди, яка уможливила експорт українських продуктів харчування до найбідніших країн.
«Я справді вважаю, що цей саміт африканських лідерів, який він скликає, стане нагодою, щоб африканські лідери спробували змусити його повернутися до угоди, враховуючи ставки серед найбідніших із бідних громад у світі», – сказала Пауер в інтерв’ю CNN.
У розмові з CNN Саманта Пауер сказала, що низька участь африканських лідерів у саміті в Росії свідчить про ізоляцію, в яку потрапила Росія, і намагається вийти з неї за допомогою дезінформації в країнах Глобального Півдня.
Як повідомляв Голос Америки, саміт Росія-Африка у Санкт-Петербурзі відбувається 27-28 липня, і як повідомляє агенція Reuters, з 49 очікуваних африканських делегацій лише 17 будуть очолювані главами держав. Це набагато менше у порівнянні з подібним форумом, що проходив 2019 року, коли в Росію приїздили 45 найвищих африканських делегацій. Російські представники пояснюють значно скромнішу участь у саміті «змінами в робочих планах» глав африканських країн, а також «тиском» західних держав.
Виступаючи на самміті Росія-Африка в Санкт-Петербурзі, Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва заявив у четвер, що його країна забезпечена продовольством, але він «вдячний» за пропозицію безкоштовного зерна від російського президента Володимира Путіна, повідомляє Reuters.
«Ми вдячні – сказав Мнангагва журналістам. – У нас взагалі немає дефіциту зерна. У нас продовольча безпека, він лише додає до того, що ми вже маємо».
Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий безкоштовно постачати російське зерно до країн, що відчувають найбільшу продовольчу небезпеку.
Голова Африканського союзу Азалі Ассумані сказав, що Україна і Росія повинні «мирно співіснувати», і це буде надзвичайно важливо для людей, які залежать від експорту продовольства з обох країн.
Про це Ассумані сказав, перебуваючи на одній сцені з Володимиром Путіним, зауважує агентство Reuters.
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Ексклюзив: Родини жертв кажуть, що жодна держава не підтримала їхній запит про розслідування МКС нападу Ірану на український літак в 2020
Група сімей, які втратили родичів, коли Іран збив український пасажирський літак у 2020 році, повідомила Голосу Америки, що чотири країни, які цього місяця ініціювали міжнародний судовий позов у цій справі, не підтримали їхній запит на окреме глобальне розслідування.
У вересні Асоціація сімей жертв рейсу PS752 звернулася до прокуратури Міжнародного кримінального суду з проханням розширити розслідування ймовірних воєнних злочинів в Україні, включивши в нього ракетний удар Ірану, який збив літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» під час вильоту з Тегерана 8 січня 2020 року.
В результаті удару загинули всі 176 осіб на борту, більшість з яких були іранцями та канадцями іранського походження, які летіли до Канади через Київ. Іран стверджує, що його сили прийняли літак за ракету США.
Міжнародний кримінальний суд, що базується в Гаазі і керується договором під назвою Римський статут, проводить розслідування та судить осіб, звинувачених у геноциді, воєнних злочинах, злочинах проти людяності та злочині агресії. Україна, яка не є державою-учасницею Римського статуту, визнала юрисдикцію МКС щодо ймовірних злочинів, скоєних на її території з листопада 2013 року.
Згадується Токійська конвенція
У запиті до прокурора МКС від 14 вересня 2022 року асоціація сімей стверджувала, що МКС має юрисдикцію, оскільки літак був зареєстрований в Україні.
Відповідно до Токійської конвенції 1963 року, яку ратифікували 187 країн, включаючи Іран та Україну, держава реєстрації повітряного судна має юрисдикцію щодо дій, скоєних на борту.
4 липня Канада, Велика Британія, Швеція та Україна, чотири країни, які втратили громадян під час інциденту рейсу PS752, попросили Міжнародний суд ООН, який також базується в Гаазі, розпочати розгляд проти Ірану. Міжнародний суд є головним судовим органом Організації Об'єднаних Націй, відповідальним за вирішення правових спорів між державами.
Чотири країни заявили про порушення Тегераном міжнародних правових зобов'язань у зв'язку зі збиттям. Вони стверджували, що Іран «не вжив усіх можливих заходів», щоб запобігти знищенню рейсу PS752 збройними силами, і що він «не зміг провести повне, прозоре та неупереджене кримінальне розслідування та судове переслідування відповідно до міжнародних стандартів».
Міністерство закордонних справ Ірану відкинуло ці звинувачення в заяві від 9 липня та звинуватило чотири країни в діях, переслідуючи «політичні цілі». У ньому сказано, що Тегеран діяв «відповідно до внутрішнього законодавства та міжнародних зобов’язань», запропонував співпрацю чотирьом країнам, запропонував компенсацію сім’ям жертв і вжив кроків проти невстановлених представників своїх збройних сил.
Три з чотирьох держав, які подали заяву до Міжнародного суду, Канада, Велика Британія та Швеція, входять до числа 123 держав, які є сторонами Римського статуту МКС. Відповідаючи на запитання Голосу Америки, чому Канада не висловила публічної підтримки запиту асоціації сімей до прокурора МКС щодо розслідування інциденту, Міністерство закордонних справ Канади надіслало електронною поштою посилання на минулі заяви Оттави, пов’язані з Міжнародним судом ICJ, у яких не згадувався МКС. На запит щодо коментаря про МКС, Міністерство закордонних справ заявило, що немає що додати.
Посольства Великої Британії, Швеції у Вашингтоні та МЗС України також не дали коментарів у відповідь на запитання Голосу Америки щодо запиту МКС.
Наскільки потужними є аргументи
Професор права Оттавського університету Еррол Мендес написав Голосу Америки, що деякі члени канадського уряду не бажають приєднатися до цього подання до МКС, сумніваючись, що воно достатньо вагоме, щоб відповідати вимогам МКС для початку розслідування.
Мендес, який був запрошеним адвокатом у МКС у 2015 році, сказав, що деякі канадські чиновники вказують на роль МКС як суду останньої інстанції, який втручається лише тоді, коли національні суди не бажають або не можуть переслідувати найтяжчі злочини.
Відповідно до правил МКС, його прокуратура може почати розслідування за власною ініціативою або за запитом держави-учасниці.
Голос Америки звернувся до прокуратури МКС з проханням надати оновлену інформацію щодо запиту асоціації сімей. У своїй відповіді, надісланій електронною поштою, офіс зазначив, що Іран не є державою-учасницею Римського статуту, і вказав, що розгляне це питання. Але через п'ять днів, на момент публікації цього звіту, жодних додаткових коментарів не надійшло.
Оголошуючи свій запит минулого року, асоціація сімей заявила, що офіс прокурора МКС «роз’яснив, що [він має юрисдикцію над] ситуаціями, коли напад здійснюється з боку недержавної сторони на територію держави, на яку поширюється юрисдикція МКС».
Слухайте також: подкаст речника асоціації Куроша Дустшенаса у випуску подкасту Flashpoint Iran від 19 липня.
Наводимо текст інтерв’ю Дустшенаса від 12 липня, відредагований для ясності та плинності.
Голос Америки: Які останні новини у запиті асоціації до МКС?
Курош Дустшенас, Асоціація сімей жертв рейсу PS752: Ми передали їм нашу справу 14 вересня і чекаємо. Ми звернулися з проханням, щоб усі країни, які підписали Римський статут, підтримали юридичне подання асоціації сімей PS752.
На сьогодні, на жаль, ми не отримали підтримки з жодної країни. Ми справді сподівалися, що ці країни будуть зацікавлені в припиненні [імовірних] терористичних актів [таких як збиття рейсу PS752] і що вони підтримають нашу справу МКС.
Голос Америки: Враховуючи те, що у вас є чотири країни, які щойно подали заявку до Міжнародного суду щодо рейсу PS752, чому жодна з них не підтримає вашу справу МКС?
Дустшенас: Це дуже гарне запитання. Фактично, ми намагалися з’ясувати для себе, чому деякі з цих країн не бажають підтримувати цю справу в МКС, тому що, зрештою, МКС веде відкрите розслідування [імовірних] воєнних злочинів, яке охоплює територію України. Літак рейсу PS752 був зареєстрований в Україні, і відповідно до міжнародного права він вважається частиною території України. Отже, якщо МКС проводить усілякі розслідування воєнних злочинів [за участю України], чому б також не розглянути це питання і принаймні провести розслідування?
Голос Америки: Як ви думаєте, що далі станеться з вашим запитом у МКС?
Дустшенас: Ми продовжуватимемо просити наших юристів довести це до відома прокуратури МКС і запитати, чи потрібна допомога з боку асоціації сімей чи будь-кого іншого. Ми готові допомогти. Ми розуміємо, що [прокурори МКС] перевантажені всілякими розслідуваннями, які вони зараз проводять, а саме розслідуваннями злочинів в Україні та всюди. Але ми не хочемо, щоб про нашу справу забули. Ми хочемо переконатися, що це також буде розглянуто.
Це зобов’язання не лише МКС, але й для всіх країн, які підписали [Римський статут] МКС, також докласти зусиль, щоб порушити цю справу та розпочати судове переслідування після належного [попереднього розгляду та] розслідування.
Збиття рейсу PS752 не було належним чином розслідувано, і спочатку потрібно провести розслідування. Ми знаємо, що в Україні ведеться кримінальне розслідування. Це триває вже більше двох років. На жаль, коли в березні 2022 року дійсно почалось просування, [повномасштабне] російське вторгнення [в Україну] сповільнило цей процес. Отже, є активне розслідування, але воно не має достатньо ресурсів, щоб дозволити йому йти вперед.
- Голос Америки
Введення військових кораблів у Чорне море для супроводу зерна з України активно не обговорюється - Кірбі
США та союзники не обговорюють можливості супроводження українських суден із зерном у Чорному морі, щоб безпечно експортувати його з України. Натомість шукають інші шляхи перевезення зерна – наземним або річковим способом. Про це повідомив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки.
“Ні. Про введення військових кораблів у Чорне море зараз не йде активна дискусія. Я думаю, ми всі розуміємо, що це лише посилить напругу і збільшить можливості для потенційного конфлікту між Заходом і Росією, а це не те, чого ми прагнемо. Ми хочемо, щоб зерно вийшло (з України на зовнішній ринок – ред.). Ми хочемо, щоб зернова угода була продовжена і, якщо коротко, будемо працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб знайти інші наземні або можливо річкові маршрути, якщо якісь будуть доступні”.
Напередодні британське видання The Times повідомило, що Велика Британія веде переговори з членами НАТО та іншими країнами про відправку військових кораблів в Чорне море для захисту вантажних суден, що перевозять українське зерно. За даними виданням, наразі ведуться переговори про створення так званої "коаліції" з різних країн, які можуть приєднатися до британської ініціативи.
"Коаліція бажаючих" буде прагнути прорвати російську блокаду за кілька тижнів, надавши "захисний коридор" з Одеси через Босфор", - повідомило The Times.
Як писав Голос Америки, напередодні колишній Головнокомандувач Збройних сил США в Європі та командувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс запропонував створити міжнародний конвой у Чорному морі, який би захищав гуманітарні судна у Чорному морі, на зразок операції Earnest Will, коли міжнародний конвой захищав вивезення нафти через Ормузьку протоку.
Як вважає Ставрідіс, очолити таку місію могло б НАТО або "коаліція бажаючих" на чолі зі США.
Для цього НАТО були б потрібні дві постійні морські бойові групи під командуванням нинішнього Головнокомандувача об’єднаних збройних сил альянсу, генерала армії США Кріса Каволі. Здійснювати операцію міг би командувач південними силами НАТО, який базується в італійському Неаполі. Для цієї операції, пропонує Ставрідіс, також потрібно було б залучити тральщики, враховуючи той факт, що Росія продовжує мінувати українські порти.
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