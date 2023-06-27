За 15 місяців війни Росія здійснила щонайменше 77 позасудових страт в Україні – ООН

З початку війни Росія здійснила позасудові страти щонайменше 77 мирних жителів з-поміж осіб, які утримуються під вартою на окупованих територіях України. Про це йдеться в опублікованій 27 червня доповіді ООН «Затримання цивільних осіб у контексті збройного нападу Російської Федерації на Україну».

Дослідження охоплює перші 15 місяців війни – з 24 лютого 2022 року до 23 травня 2023-го.

Усього за цей період моніторинговій місії ООН вдалося підтвердити довільні затримання понад 800 осіб.

«Ми задокументували страти 77 мирних жителів, які були довільно затримані Російською Федерацією», – заявила на брифінгу в Женеві голова Місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Серед цих страчених – 72 чоловіки та пʼять жінок. Згідно зі звітом, щонайменше ще один затриманий помер «унаслідок тортур, негуманних умов тримання та/або відмови у необхідній медичній допомозі».

У доповіді також ідеться, що й Україна порушувала міжнародне право, довільно затримуючи цивільних осіб, але у значно менших масштабах.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. За цей час їй вдалося захопити майже всю Луганську область, значні частини Донецької, Запорізької та Херсонської областей, але жодний із цих регіонів Москва не контролює повністю. Також Росія з 2014 року продовжує окупацію Кримського півострова.