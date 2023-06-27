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За 15 місяців війни Росія здійснила щонайменше 77 позасудових страт в Україні – ООН
З початку війни Росія здійснила позасудові страти щонайменше 77 мирних жителів з-поміж осіб, які утримуються під вартою на окупованих територіях України. Про це йдеться в опублікованій 27 червня доповіді ООН «Затримання цивільних осіб у контексті збройного нападу Російської Федерації на Україну».
Дослідження охоплює перші 15 місяців війни – з 24 лютого 2022 року до 23 травня 2023-го.
Усього за цей період моніторинговій місії ООН вдалося підтвердити довільні затримання понад 800 осіб.
«Ми задокументували страти 77 мирних жителів, які були довільно затримані Російською Федерацією», – заявила на брифінгу в Женеві голова Місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Серед цих страчених – 72 чоловіки та пʼять жінок. Згідно зі звітом, щонайменше ще один затриманий помер «унаслідок тортур, негуманних умов тримання та/або відмови у необхідній медичній допомозі».
У доповіді також ідеться, що й Україна порушувала міжнародне право, довільно затримуючи цивільних осіб, але у значно менших масштабах.
Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. За цей час їй вдалося захопити майже всю Луганську область, значні частини Донецької, Запорізької та Херсонської областей, але жодний із цих регіонів Москва не контролює повністю. Також Росія з 2014 року продовжує окупацію Кримського півострова.
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- Голос Америки
США: немає ознак наміру Путіна застосувати ядерну зброю в Україні чи неминучої загрози підриву ЗАЕС
США поки на бачать ознак того, що Путін готується застосувати ядерну зброю на території України чи деінде, або свідчень, що загроза підриву ЗАЕС є неминучою. Про це координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив під час брифінгу для преси в понеділок.
Минулого тижня керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що росіяни замінували охолоджувач на Запорізькій атомній електростанції і готують терористичний акт. На прохання преси оцінити попередження України про те, що Росія буцімто завершила підготовку до потенційного підриву Запорізької АЕС, Кірбі сказав, що не буде вдаватися в конкретні розвідувальні дані, однак додав, що США поки не вважають цю загрозу неминучою.
"Як ви знаєте, у нас є можливість відстежувати радіоактивність біля станції. Наразі ми не бачимо жодних ознак, що ця загроза є неминучою, але ми стежимо за цим дуже, дуже уважно", - додав Кірбі.
Кірбі також зауважив, що США не бачать ознак того, що Путін має намір застосувати ядерну зброю.
"Росія є ядерною державою. Ми якнайкраще стежили за стратегічною позицією Росії та її ядерним потенціалом - і це робимо це далі. Крім гучної риторики, ми не бачили жодних ознак того, що Росія має намір застосувати ядерну зброю в Україні", - заявив він.
Американський посадовець відзначив, що існує багато причин для занепокоєння через нещодавні події в Росії, в контексті війни в Україні: "Ми за цим уважно спостерігаємо. Ми просто не бачимо ознак того, що Путін має намір застосувати ядерну зброю всередині України або деінде".
Після невдалого повстання, організованого боєвиками ПВК "Вагнер" в Росії, у США та Європі висловили занепокоєння через те, що "політична нестабільність" виникла у ядерній державі.
Чому США і Європа стримано реагували на міжусобиці в Росії?
Західні посадовці демонстративно стримано відгукнулися на спробу заколоту в Росії, яка стала найпомітнішим викликом для влади президента Путіна.
«Події в Росії впродовж минулих вихідних є внутрішньою російською справою», - наголосив у понеділок 26 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, а далі підкреслив, що міжусобиці в Росії є «ще одним підтвердженням стратегічної помилки», яку Путін зробив, захопивши Крим і почавши війну проти України.
Ми не даємо Путіну виправдань.Джо Байден
Згодом того ж дня президент США Джо Байден вважав за потрібне підкреслити, що він та керівниками інших західних держав «дають чітко зрозуміти, що ми не причетні».
«Ми не маємо до цього жодного стосунку. Це частина боротьби всередині російської системи», - повторив Байден.
Не грати на користь російській пропаганді
«Нам треба запевнити, що ми не даємо Путіну жодних виправдань, дозвольте мені підкреслити: ми не даємо Путіну виправдань, щоб покладати відповідальність за це на Захід, або звинувачувати НАТО», - сказав Джо Байден після активних телефонних нарад з союзниками і партнерами, зокрема розмови з президентом Зеленським.
Президент Путін не проминув нагоди заявити у зверненні у понеділок, що міжусобиці в Росії хочуть бачити зовнішні вороги, зокрема, за його словами, в Україні та на Заході, а також внутрішні «зрадники».
Російський міністр закордонних справ Лавров також пробував натякати на можливу причетність Заходу до заколоту Пригожина і казав про розслідування.
Не заохочувати крайніх кроків Путіна і зберігати підтримку України
Деякі коментатори припускають, що Путін, аби відвернути увагу від провалів і щоб показати свою силу, може вдатися до демонстративно жорстоких дій проти України.
Чільний представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що «ніхто не зацікавлений в тому, щоб ця війна піднялася на ще вищий рівень насильства, від якого вже потерпає український народ».
Чудовисько діє проти свого творця.Жозеп Боррель
Литовський міністр закордонних справ Ґабріеліус Ландсберґіс закликав не марнувати час на розмови про «зміну режиму в Росії», бо це, за його словами, «росіяни здатні зробити самостійно».
«Нам не потрібно відволікатися на це, бо подібні події можуть повторитися в майбутньому. Але нам треба зосередитися на Україні та фактично подвоїти нашу допомогу Україні, особливо коли йдеться про фінансову підтримку їхніх військових дій, постачати їм спорядження, необхідне для того, щоб ще сильніше боротися на полі бою. Також, коли йдеться про їхній вступ до ЄС і НАТО», - заявив 26 червня міністр закордонних справ Литви.
Жодного співчуття Пригожину
Гостро критикуючи Путіна, і називаючи російську війну проти України злочинною, західні лідери не мають жодного доброго слова про Євгенія Пригожина, хоча він перед невдалим походом бойовиків Вагнера на Москву назвав вторгнення в Україну наслідком змови корумпованих російських керівників.
Західні представники не раз засуджували Москву за переслідування російських опозиційних лідерів, наприклад, за ув’язнення Алексея Навального та нещодавно Владіміра Кара-Мурзи, але очільник Вагнера не викликає жодних симпатій.
Верховний представник ЄС Жозеп Боррель назвав угруповання Вагнер «чудовиськом», яке створив сам Путін, і наголосив, що тепер «чудовисько діє проти свого творця».
- Голос Америки
"Ознака триваючих чвар серед російських воєнних лідерів” — реакція конгресменів на події в РФ. Відео
“Це прямі наслідки політики Путіна, щодо вторгнення в Україну та підтримки найманців”, - так прокоментував події вихідних на прохання Голосу Америки конгресмен-республіканець та голова комітету із Закордонних Справ Палати Представників, Майкл МакКол.
Якими будуть наслідки бунту Пригожина: огляд реакцій у Європі. Відео
У Європі пильно стежать за розвитком подій у Росії — особливо країни, які мають кордон із Росією чи Білоруссю. "Посилення безпеки, стратегія стримування, а також допомога Україні мають бути головним фокусом напередодні саміту НАТО" — заявила прем’єр-міністерка Литви Інгрід Шимоніте.
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