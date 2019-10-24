Через пожежі в Каліфорнії знеструмлено сотні тисяч будинків

Більше 200 000 житлових будинків та компаній залишились без електроенергії, через пожежі на півночі американського штату Каліфорнія, повідомляє USA Today.

Подача струму може перерватись ще до сотень тисяч будинів, говорять постачальники. Лісова пожежа, що спалахнула зранку в четвер за 200 кілометрів від мегаполісу Сан-Франциско швидко поширились в графстві Сонома.

Місцевий шериф оголосив негайну евакуацію, заявивши про існування "надзвичайних загроз для життя та ймовірності пошкодження майна", пише видання.

В 2017-2018 роках, Каліфорнія постраждала через низку руйнівних пожеж, включаючи одне з найзбитковіших стихійних лих 2018 року – "Табірну пожежу" в Каліфорнії.

Пожежа "Табірне вогнище", що сталась в листопаді 2018 року, призвела до загибелі щонайменше 86 осіб, руйнування 14 000 осель і повного знищення містечка "Парадайз", де проживало 27 000 мешканців.

Причиною пожежі могли стати неполадки в роботі ліній електропередачі. В експертному висновку, наданому до суду генеральним прокурором Каліфорнії Хав'єром Бекерром, наводиться інформація про порушення різного ступеню тяжкості, які допустили компанії енергопостачанні в регіоні - від незначних, таких як нерозчищена рослинність навколо ліній електропостачання, до тяжких порушень, які могли призвести до пожежі.

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