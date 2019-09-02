Доля десятків людей невідома через пожежу на човні біля берегів Каліфорнії

Кілька людей загинуло, десятки вважаються зниклими безвісти в результаті пожежі на прогулянковому човні біля узбережжя острова Санта-Крус, на північ від Лос-Анджелеса.

Берегова охорона повідомляє, що веде пошук тридцяти трьох осіб, які перебували на судні під час пожежі і, ймовірно, спали, коли човен загорівся. Пожежа сталася вночі, коли пасажири спали в кабінах.

П’ятеро членів екіпажу були в цей час на палубі і стрибнули у воду, рятуючись від вогню. Їх підібрало інше судно.

Як повідомляє пожежна служба округу Вентура, пожежні також виїхали на місце події близько третьої тридцять ранку. На місце відправлені рятувальники та представники місцевих служб екстреного реагування. Національна рада із безпеки на транспорті відіслала команду в Каліфорнію для розслідування інциденту.

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