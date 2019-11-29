Третій день триває пожежа на нафтохімічному заводі в Техасі

Більше 50 000 людей мусили евакуюватись у четвер, через пожежу на хімічному заводі в Техасі, спричинену двома потужними вибухами, що стались у Порт-Нечесі в середу.
Вибухи, які пролунали з різницею в 13 годин були такої сили, що у будинках в околиці вибило вікна та двері, пише АР.
Пожежа вируватиме і третій день, говорять посадовці, пояснюючи рішення не гасити різко пожежу необхідністю уникнути додаткових вибухів.
"На День подяки багато людей мусили полишити свої оселі, вони не можуть повернутись додому", - сказала шериф графства Джефферсон Зіна Стефенс в коментарі каналу KDFM.
Посадовці не знають, коли буде скасовано наказ про евакуацію і місцеві мешканці зможуть повернутись додому.
Під час вибуху постраждало троє працівників зводу, а також у повітря стався викид отруйних речовин. Причини пожежі все ще встановлюються. Завод виробляє нафтохімічні речовини, що використовуються при виробництві резини та смол, повідомляє Reuters.
Цього року на нафтохімічних заводах в Техасі вже відбулось декілька пожеж.
Дивіться також: Благодійний забіг проти голоду до Дня подяки у Вашингтоні. Відео
Facebook Forum