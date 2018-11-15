Найсмертельніша пожежа в Каліфорнії: влада збирає зразки ДНК у родичів зниклих безвісти

Сотні рятувальників, одягнених у білі комбінезони, розшукують останки жертв найсмертельнішої пожежі в Каліфорнії, повідомляє CNN.

У результаті пожежі в Північній Каліфорнії загинуло щонайменше 56 осіб. Місто Передайз (населення – 27 тисяч осіб) було повністю знищене. На його руїнах слідчі з собаками зараз проводять розшуки.

Щонайменше 130 людей пропали безвісти, й очікується, що кількість зросте. У зв’язку з цим слідчі почнуть збирати зразки ДНК у родичів зниклих у четвер. Більше чверті жителів Передайза – пенсіонери, і більшість із тих, що пропали безвісти – віком 65 років і більше.

У Південній Каліфорнії загинуло ще дві людини, через що загальна кількість загиблих – 58 осіб.

У розшуку бере участь 461 особа та 22 службові собаки. Залучені також нацгвардійці.

Щоб дати шукачам доступ до зруйнованих конструкцій, команди департаменту лісогосподарства та пожежного захисту допомагають усувати зі шляху зруйновані будівлі та дахи.

Понад 9600 пожежників, у тому числі багато хто з інших штатів, борються з пожежами в Каліфорнії.

Площа, що згоріла в пожежах – більша, ніж міста Чикаго та Бостон, разом узяті. За місяць пожежники побороли понад 500 пожеж.

Більше 300 тисяч людей у штаті були вимушені виїхати зі своїх будинків. Більшість із них живуть у окрузі Лос-Анджелес, звідки евакуйовано 170 тисяч осіб.

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