Найсмертельніша пожежа в Каліфорії: 63 загиблих; 631 зниклий безвісти; цифри зростають

Кількість жертв від руйнівної пожежі в Каліфорнії, що отримала назву «Табірна пожежа», у четвер підстрибнула до 63 після того, як команди, що займаються розшуком людей, знайшли ще сім тіл у зоні горіння. Про це повідомляє видання Los Angeles Times.

Кількість зниклих безвісти підстрибнуло до 631 особи, у порівнянні з 130 у середу ввечері.

Шериф округу Б’ютт Корі Хоні заявив журналістам, що команди знайшли три тіла в Магалії, три в Передайзі й один у Конкові. Одне тіло в Передайзі перебувало в автомобілі, який перевернувся на бік.

Вогонь спалив 57 тисяч гектарів землі і знищило 11 862 споруди. Станом на вечір середи 40% полум’я було зупинено.

«Табірна пожежа» є найгіршою в історії Каліфорнії, знищивши ціле місто за лічені години.

Чиновники заявили, що розшук жертв може тривати кілька тижнів.

Тисячі людей, що вижили, не мають житла та живуть у притулках і наметових містечках.

Пожежі також створюють серйозну проблему громадського здоров'я, оскільки дим заповнює величезні території Північної Каліфорнії, в тому числі Сакраменто та агломерацію Сан-Франциської затоки.

Від цього якість повітря перейшла в категорію нездорової зони в індексі Агентства з охорони навколишнього середовища. Багато шкіл закрито.

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