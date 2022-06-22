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Україна

Інтерв’ю із спецпредставницею генсекретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Прамілою Паттен. Відео

Інтерв’ю із спецпредставницею генсекретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Прамілою Паттен. Відео
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Інтерв’ю із спецпредставницею генсекретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Прамілою Паттен. Відео

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Повідомлення про зґвалтування жінок, дівчат, чоловіків та хлопчиків почали з’являтися майже одразу після початку повномасштабної війни Росії проти України. Спецпредставниця Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Праміла Паттен особисто відвідала Україну.

Які реальні масштаби цих злочинів, і чому зґвалтування – це найдешевша зброя, Паттен розповіла в інтерв’ю Ірині Соломко.

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