Які реальні масштаби цих злочинів, і чому зґвалтування – це найдешевша зброя, Паттен розповіла в інтерв’ю Ірині Соломко.
Інтерв’ю із спецпредставницею генсекретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Прамілою Паттен. Відео
Повідомлення про зґвалтування жінок, дівчат, чоловіків та хлопчиків почали з’являтися майже одразу після початку повномасштабної війни Росії проти України. Спецпредставниця Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Праміла Паттен особисто відвідала Україну.
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