Інтерв’ю із спецпредставницею генсекретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Прамілою Паттен. Відео

Повідомлення про зґвалтування жінок, дівчат, чоловіків та хлопчиків почали з’являтися майже одразу після початку повномасштабної війни Росії проти України. Спецпредставниця Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Праміла Паттен особисто відвідала Україну.