США повертають питання прав людини на центральне місце у своїй закордонній політиці - Блінкен

Держдепартамент США представив 45-ий щорічний звіт "Про дотримання прав людини у країнах світу" (Country Reports on Human Rights Practice - англ.), який охоплює майже 200 країн.

Президент Байден відданий справі повернення питання прав людини на центральне місце у закордонній політиці США, заявив під час презентації звіту Держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Ми використаємо всі інструменти нашої дипломатії, щоб захистити права людини та притягнути до відповідальності порушників», - додав він.

Блінкен зауважив, що звіт вказує на те, що тренди у сфері прав людини у світі рухаються у хибному напрямку. Серед порушників прав людини зокрема він згадав Росію, Білорусь, Сирію, Китай, Ємен.

«Атаки та ув’язнення політичних опонентів, антикорупційних активістів та журналістів у таких місцях як Росія, Уганда, Венесуела. Ми бачимо неправомірні арешти, побиття протестувальників у Білорусі», - відзначив Блінкен.

Блінкен пообіцяв, що Сполучені Штати захищатимуть права людини не лише на території США, але всюди, де б вони не порушувались, незалежно від того, чи є порушники противниками чи партнерами США.

Країни, які поважають права людини всередині, схильні підтримувати міжнародний правопорядок, зазначив Блінкен і додав:

«Подивіться на країни, які грубо порушують права своїх власних громадян. Вони майже завжди ті самі країни, які глузують з міжнародних правил поза межами своїх територій. Чи йдеться про відхоплення територій інших країн, здійснення кібер-атак, залякування незгодних, поширення дезінформації чи порушення торговельних правил».

Повний текст звіту розміщений на сторінці державного департаменту США.

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