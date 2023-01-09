Активістки з України, Ірану отримали премію Швеції в сфері захисту прав людини

Три жінки з України, Ірану та Туреччини в понеділок отримали правозахисну премію імені Улофа Пальме від Швеції 2023 року за захист прав і свобод жінок.

Марта Чумало з України, Наргес Мохаммаді з Ірану та Ерен Кескін з Туреччини нагороджені за «зусилля у боротьбі за забезпечення свободи жінок у час, коли права людини знаходяться під загрозою війни, насильства та гноблення». Про це йдеться в заяві Меморіального фонду Улофа Пальме.

Чумало, психологиня і феміністка, була відзначена як одна із засновниць неурядової організації «Жіночі перспективи», яка захищає права жінок і бореться з насильством щодо жінок.

«З 2014 року, а особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, Марта Чумало активно підвищувала обізнаність про наслідки війни та допомагала жертвам війни», — йдеться у повідомленні фонду.

Журналістка і правозахисниця Мохаммаді «була центральною фігурою в боротьбі за права жінок і свободу слова в Ірані», заявили в журі.

Вона була одним із засновників Іранської національної ради миру. За участь у захисті прав жінок “її неодноразово заарештовували, і вона кілька разів відбувала тюремне ув'язнення".

Вона перебуває в ув'язненні з листопада 2021 року після того, як її засудили за "пропагандистську діяльність проти держави", повідомили у фонді.

Адвокатка із прав людини Ерен Кескін була нагороджена за те, що десятиліттями захищала дискримінованих у своїй країні, зокрема «етнічні меншини, ЛГБТКІ+ людей та біженців».

Організатори премії зазначили, що Кескін погрожували вбивством і переслідували, її також «ув’язненили за переконання», Amnesty International назвала її «в’язнем сумління».

Церемонія нагородження відбудеться 1 лютого в Стокгольмі.

Премія Улофа Пальме — це щорічна премія у 100 000 доларів США, яку присуджує Меморіальний фонд Улофа Пальме.

Премія вшановує пам’ять прем’єр-міністра Швеції, соціал-демократа Улофа Пальме, відкритого міжнародного захисника прав людини — і палкого противника участі США у війні у В’єтнамі — якого було вбито в Стокгольмі в 1986 році.

З 1987 року цією нагородою вшановують правозахисників у всьому світі, зокрема конголезького лікаря та лауреата Нобелівської премії миру Деніса Муквеге, колишнього генерального секретаря ООН Кофі Аннана та інформатора Pentagon Papers Деніела Еллсберга.