Чому кілька речень в інтерв’ю Гуґа викликали негативну реакцію і змусили журнал виправляти текст?

У четвер Інтернет стаття “Голосу Америки” та інші україномовні ЗМІ процитували рядок з відповіді Гуґа на запитання журналу про причетність Росії до конфлікту на на Сході України. Відповідь починалася з того, що “прямих доказів” російської участі немає.

Хоча далі Гуґ фактично перераховує такі докази, включно зі словами “ми бачили колони, які в’їздили та виїздили з України посеред ночі у місцях, де нема офіційних пунктів перетину”.

Гуґ каже, що це навіть зафіксовано на відео і говорить про російські озброєння та про розмови з полоненими росіянами, які казали, що вони російські військовослужбовці.

Але той перший рядок про відсутність прямих доказів був таким очевидно суперечливим, що викликав обурені протести, і журнал Foreign Policy був змушений сам себе виправляти.

Рядок був видалений, як пояснив журнал, тому, що та ремарка не передавала того, що хотів донести Александр Гуґ.

У п’ятницю представництво ОБСЄ вийшло на зв’язок з Голосом Америки, щоб наголосити, що “Частина тексту, опублікованого вчора в інтерв’ю журналу «Foreign Policy», була некоректно процитованою та згодом була виправлена”.

Обурення в Україні викликали і інші заяви посадовця ОБСЄ, озвучені в інтерв'ю.

Зокрема Ірина Геращенко, уповноважена України з мирного врегулювання на Донбасі, обурена також іншими словами Гуґа у журнальному інтерв’ю буцімто російську військову уніформу, яку спостерігачі ОБСЄ бачили на Донбасі, можна купити будь-де.

“Мені щиро прикро, пише Геращенко, що Олександр Гуг, чия місія на посаді заступника голови СММ ОБСЄ , заступника Апакана, завершується, такою очевидно недолугою і невдалою заявою. Сподіваюся, це просто невдало сформулювала ним фраза, а не позиція.”

Ірина Геращенко виклала ще низку гірких докорів і закидів з цього приводу.

Я розмовляв з Александром Гуґом на ці ж теми буквально нещодавно також.

І зі свого боку додам, що мій співрозмовник фактично є дипломатом і виконує роль міжнародного посередника, що змушує його бути дуже обережним зі словами, коли увімкнені мікрофони, чи камери.

Він відверто із сумом визнав мені, що перебувати у такій позиції йому нелегко і вислуховувати закиди з усіх сторін дуже болісно.

Ще раз нагадаю, що цього місяця після чотирьох з половиною років цієї непростої роботи Александр Гуґ складає повноваження.

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