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- Голос Америки
Представниця США в ООН: США мають інформацію, що Росія може напасти на торгові кораблі у Чорному морі
У Сполучених Штатів є інформація, що російські збройні сили можуть посилити атаки на об’єкти зернової інфраструктури в України та на цивільні судна у Чорному морі.
Про це під час виступу на засіданні Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй заявила представниця США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд.
За даними США, Росія розмістила додаткові морські міни на підходах до українських портів. За словами Ґрінфілд, Росія спробує покласти провину за мінування на Україну, щоб виправдати атаки на цивільні судна.
У перебігу засідання Радбезу ООН присвяченого гуманітарним наслідкам виходу Росії із Чорноморськоої зернової угоди, більшість учасників засудили дії Москви та закликали її повернутись до домовленостей.
Чорноморська зернова угода діяла протягом понад року, до понеділка, 17 липня, коли Росія вийшла з неї. Угода гарантувала, що Росія не атакуватиме судна, що перевозять збіжжя з українських портів. За цей час, за даними ООН, вдалося експортувати 32 мільйони тонн зерна, здебільшого до найбідніших країн.
Після виходу Росії з цієї угоди мешканці цих країн опинились під загрозою голоду.
"Дехто недоїдатиме, дехто голодуватиме, багато можуть померти", – попередив керівник ООН з питань гуманітарної допомоги Мартін |Ґріффітс під час засідання Ради Безпеки ООН.
Після виходу з угоди Росія атакувала дронами та ракетами зернові термінали в Одесі та Чорноморську. За даними українського уряду, було знищено 60 тисяч тонн зерна. Цього вистачило б, щоб прогодувати рік 270 тисяч людей вказують дані Світової продовольчої програми ООН.
У коментарі Голосу Америки заступниця директора USAID Ізабель Коулман вказала, що збитки завдані атаками росіян на зернові хаби, взагалі ставлять питання про можливість експорту і зберігання українського зерна.
«Я не можу сказати, скільки часу знадобиться, щоб відремонтувати цю інфраструктуру, якщо і коли угода буде знову набере чинності. Прямо зараз ми знаємо, що збитки значні», - заявила Коулман.
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- Голос Америки
Сенат заблокував поправку, яка мала обмежити допомогу Україні. Обговорення оборонного бюжету США на 2024 рік триває
У четвер, 20 липня, Сенат США переважною більшістю проголосував проти спроби прив’язати військову допомогу Україні до витрат країн НАТО на оборону Альянсу. Відповідну поправку до оборонного бюджету США на 2024 рік запропонував сенатор-республіканець, Майк Лі.
Ухвалення поправки обмежило би допомогу США Україні, пояснює агентство Reuters. Документ вимагав від Міноборони США витратити лише 2% коштів, виділених Україні на 2024 фінансовий рік, допоки кожен член НАТО не зробить внесок у 2% від свого ВВП на оборону Альянсу. Пропозицію Майка Лі підтримали 13 однопартійців, натомість 71 сенатор проголосував проти.
Нагадаємо, що міноборони США прописує план необхідних витрат та потреб у сфері оборони на кожен наступний рік. Пізніше Палата Представників та Сенат створюють власні законопроекти оборонного бюджету, які виносять на голосування допоки не погодять спільну версію.
Сенат продовжить розгяляд оборонного бюджету наступного вівторка, 25-го липня.
«Бюджет відповідає загрозам» – Кірбі
За словами представника ради з Нацбезпеки США Джона Кірбі, запропонований Пентагоном обронний бюджет має на меті протистояти усім поточним загрозам та продовжити допомогу Україні.
"Президент твердо вірить, що оборонний бюджет, який ми запропонували, відповідатиме на всі загрози. Це дасть нам можливості, ресурси, інструменти та підготовку, які знадобляться нашим військам, щоб протистояти низці міжнародних загроз», – сказав Кірбі у розмові з телеканалом Fox-News, у четвер, 20го липня.
За його словами, перше місце у списку загроз посідає напруга в Індо-Тихоокеанському регіоні, але і в Європі загрози посилилися.
«Пентагон називає Китай зростаючою загрозою. Але у нас також різко змінилася безпекова ситуація на європейському континенті через те, що Путін робить в Україні. Ми повинні переконатися, що у нас є такі виробничі потужності та ресурси, щоб продовжувати надавати підтримку Україні в довгостроковій перспективі», - сказав Кірбі.
Дивіться також: США запровадили нові санкції проти приватних військових груп в Росії.
"Чи на імператорі є одяг", – директор ЦРУ про Путіна. Відео
"Для багатьох росіян, які спостерігали за цим, які звикли до цього образу Путіна як арбітра порядку, постало питання: чи на імператорі є одяг або чому йому потрібно стільки часу, щоб вдягтись", – директор ЦРУ Вільямс Бернс
- Голос Америки
Блінкен нагадує, що в Росії є «політика відкритих вікон» і життя Пригожина може бути в небезпеці
Повстання найманців «Групи Вагнера» створило «тріщини на фасаді» російського режиму, вважає державний секретар США Ентоні Блінкен.
Виступаючи на Безпековому Форму в Аспені, він сказав, що керівник найманців Євген Пригожин публічно розповів про справжні, на його думку, причини нападу Росії на України, матимуть вплив на стабільність російської влади.
«Я думаю, що ми можемо бути впевнені у тому, що ми бачили тріщини, що з’явилися на фасаді. Той факт, що це Пригожин, кинуло прямий виклик російській владі, той факт, що він публічно поставив під сумнів ті приводи, які Путін називає для війни проти України, мають вплив і продовжуватимуть мати вплив», – сказав Блінкен.
Державний секретар США також вважає, що міцності режиму не сприяє «драма» навколо зникнення Пригожина та передислокації сил «Вагнера» до Білорусі.
«Дуже погано для Білорусі, тому що куди б не пішов "Вагнер", неминуче слідує експлуатація, смерть і руйнування. Ми не знаємо, що з цього вийде», – зауважив Блінкен.
Він також додав, що, на його думку, Пригожин тепер він має непокоїтися про своє життя.
«Знаєте, якби я був паном Пригожиним, я б дуже хвилювався. НАТО має політику відкритих дверей, а Росія має політику відкритих вікон, і йому потрібно дуже дбати про це», – пожартував Блінкен.
Як повідомляв Голос Америки, за підрахунками американського політолога Іана Бреммера, станом на вересень минулого року, смертельні хвороби, нещасні випадки та раптові самогубства з початку року забрали життя щонайменше 13-тьох російських топ-менеджерів, мільйонерів та мільярдерів, переважно пов'язаних з нафтогазовою галуззю.
Як кажуть російські журналісти, для багатьох впливових і багатих росіян, які не підтримують війну в Україні, раптові загадкові смерті серед найбагатших людей Росії, служать попередженням і залякуванням.
- Голос Америки
“Давайте допоможемо Україні швидко перемогти”, — Олександра Матвійчук. Відео
Існує величезна різниця між “давайте допоможемо Україні не зазнати краху” і “давайте допоможемо Україні швидко перемогти”. Таку заяву зробила голова Центру громадянських свобод, Олександра Матвійчук під час своєї доповіді на 14 безпековому форумі в Аспені.
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