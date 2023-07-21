Представниця США в ООН: США мають інформацію, що Росія може напасти на торгові кораблі у Чорному морі

У Сполучених Штатів є інформація, що російські збройні сили можуть посилити атаки на об’єкти зернової інфраструктури в України та на цивільні судна у Чорному морі.

Про це під час виступу на засіданні Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй заявила представниця США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд.

За даними США, Росія розмістила додаткові морські міни на підходах до українських портів. За словами Ґрінфілд, Росія спробує покласти провину за мінування на Україну, щоб виправдати атаки на цивільні судна.

У перебігу засідання Радбезу ООН присвяченого гуманітарним наслідкам виходу Росії із Чорноморськоої зернової угоди, більшість учасників засудили дії Москви та закликали її повернутись до домовленостей.

Чорноморська зернова угода діяла протягом понад року, до понеділка, 17 липня, коли Росія вийшла з неї. Угода гарантувала, що Росія не атакуватиме судна, що перевозять збіжжя з українських портів. За цей час, за даними ООН, вдалося експортувати 32 мільйони тонн зерна, здебільшого до найбідніших країн.

Після виходу Росії з цієї угоди мешканці цих країн опинились під загрозою голоду.

"Дехто недоїдатиме, дехто голодуватиме, багато можуть померти", – попередив керівник ООН з питань гуманітарної допомоги Мартін |Ґріффітс під час засідання Ради Безпеки ООН.

Після виходу з угоди Росія атакувала дронами та ракетами зернові термінали в Одесі та Чорноморську. За даними українського уряду, було знищено 60 тисяч тонн зерна. Цього вистачило б, щоб прогодувати рік 270 тисяч людей вказують дані Світової продовольчої програми ООН.

У коментарі Голосу Америки заступниця директора USAID Ізабель Коулман вказала, що збитки завдані атаками росіян на зернові хаби, взагалі ставлять питання про можливість експорту і зберігання українського зерна.

«Я не можу сказати, скільки часу знадобиться, щоб відремонтувати цю інфраструктуру, якщо і коли угода буде знову набере чинності. Прямо зараз ми знаємо, що збитки значні», - заявила Коулман.

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