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Європарламент відзначив народ України премією Сахарова
БРЮССЕЛЬ, 19 жовтня (Reuters) – Європейський парламент у середу нагородив народ України своєю щорічною премією «За свободу думки» на підтримку боротьби України з вторгненням Росії, яке почалося 24 лютого, і яке Росія називає "спеціальною військовою операцією".
Нагорода передбачає грошовий приз у розмірі 50 000 євро (49 100 доларів США), який буде надано представникам громадянського суспільства.
Премія Сахарова за свободу думки, названа на честь радянського дисидента Андрія Сахарова, присуджується щорічно з 1988 року особам і організаціям, які захищають права людини та основоположні свободи.
Минулого року нагороду було присуджено ув'язненому критику Кремля Олексію Навальному за його спробу кинути виклик владі президента Путіна.
Серед інших попередніх лауреатів - президент Південної Африки Нельсон Мандела, активістка Пакистану у сфері освіти Малала Юсуфзай та білоруська демократична опозиція.
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- Голос Америки
Використання Росією дронів-камікадзе в Україні обговорять на закритому засіданні Радбезу
Сполучені Штати, Велика Британія та Франція під час закритого засідання Ради Безпеки планують підняти питання ймовірних поставок Іраном зброї Росії. Київ звинуватив Москву у використанні іранських дронів-камікадзе у нападах на цивільне об’єкти, повідомляє агентство Reuters.
Раніше Україна запросила міжнародних експертів проінспектувати збиті безпілотники, які, за словами українського керівництва, вироблені Іраном. Експорт цих безпілотників до Росії порушує Резолюцію Радбезу ООН 2231, яка серед іншого передбачає ембарго для Ірану на експорт певних видів зброї без погодження з Радбезом. Тегеран заперечує передачу Росії дронів. Кремль у свою чергу заперечує, що російські військові використовують іранські безпілотники для нападів на Україну.
Посилаючись на свої дипломатичні джерела, Reuters повідомляє, що США, Великобританія та Франція, які також вважають, що передача дронів порушує Резолюцію 2231, повідомили іншим членам Радбезу про свій намір попросити брифінг від представника ООН.
Посилаючись на неназваних американських офіційних осіб, New York Times повідомило про те, що Іран надіслав інструкторів на окуповані Росією території Укоаїни, щоб допомогти росіянам вирішити проблеми з дронами, які вони закупили у Тегерана. Як повідомляє видання, іранські інструктори працюють на території Криму, куди надійшло більшість іранських БПЛА. Інструктори, йдеться в матеріалі New York Times, є членами Революційної гвардії Ірану – організації, яка визнана у США терористичною.
США раніше попереджали, що Іран планує передати Росії БПЛА. Про це під час брифінгу у вівторок заявила речниця Білого дому Карін Жан-Пєр:
«Ми вже попереджали, що Іран планує продавати БПЛА (безпілотні літальні апарати), зокрема Росії, і що Росія планує імпортувати сотні цих систем. Джейк Салліван був тут, на цьому подіумі всього кілька місяців тому, і він дуже чітко виголосив цю заяву. Тому ми продовжуватимемо жорстко дотримуватись усіх санкцій США щодо російської та іранської торгівлі зброєю, щоб Ірану було важче продавати цю зброю Росії. І ми разом із нашими партнерами в усьому регіоні протистоятимемо іранській загрозі та продовжуватимемо нарощувати безпрецедентну безпекову допомогу, як ми робили протягом цього року, надавши понад 17 мільярдів доларів США безпекової допомоги Україні, включаючи протиповітряну оборону та співпрацю з союзниками над передачею Україні систем ППО. Тож це наше зобов’язання, і ми будемо з українським народом».
У Держдепі США заявили, що продовжуватимуть робити агресивні кроки, щоб ускладнити Ірану продаж цієї зброї.
Те, що Росія більше покладається на таку країну, як Іран, країну відому своїми дестабілізуючими діями в регіоні та в усьому світі, має глибоко хвилювати світ. І будь-хто, хто веде бізнес з «Іраном, який може бути пов’язаний із безпілотними літальними апаратами чи розробкою балістичних ракет, має дуже ретельно все перевіряти. Ми продовжуватимемо робити конкретні агресивні кроки, щоб ускладнити продаж цієї зброї, включаючи введення санкцій, експортних обмежень проти будь-яких залучених організацій. Наприклад, як ви всі знаєте, на початку вересня ми застосували санкції до кількох іранських осіб, які займалися виробництвом БПЛА та зброї. І в нашому арсеналі - багато інструментів, щоб перешкоджати не тільки іранським поставкам зброї, але й продовжувати притягувати Росію до відповідальності за її абсурдні дії в Україні. Я вважаю, що в обох випадках, як щодо Ірану, так і щодо Росії, санкції чи дії, які ми вжили, мали вплив. Конкретно в Росії, ви бачили Росію, у падінні російської економіки. Ви бачили, як великі транснаціональні корпорації вирішили покинути Росію, вирішили припинити там бізнес. А що стосується Ірану, санкції потенційно можуть ще більше ізолювати його і далі впливатимуть на цю країну», - заявив заступник речника Держдепу Ведант Пател.
Раніше президент Зеленський повідомив про те, що Росія закупила у Ірану 2400 дронів-камікадзе.
У Пентагоні заявили, що "бачили численні докази використання їх [іранських безпілотників - ред.] Росією як проти військових, так і проти цивільних цілей. Ми бачили повідомлення про те, що схоже на іранські безпілотники".
Агенство Reuters також пише, що отримало інформацію від двох іранських високопосадовців та двох дипломатів, що Іран пообіцяв поставити Росії ракети класу «земля-земля» на додачу до дронів.
В матеріалі використані джерела Reuters та New York Times.
Чи можуть Путіна заарештувати на Балі та як притягують до відповідальності за воєнні злочини – британський юрист, який працює в Україні
Воєнними злочинами назвали російські спрямовані атаки на цивільну інфраструктуру України президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та, раніше цього місяця, президент США Джо Байден.
"Разом із нашими союзниками та партнерами ми продовжуватимемо стягувати з Росії кошти за її агресію, притягати Путіна та Росію до відповідальності за її звірства та воєнні злочини та надавати підтримку, необхідну українським силам для захисту своєї країни та свободи", - сказав президент США.
Напередодні, 18 жовтня, Комісія ООН подала до Ради ООН з прав людини звіт, в якому дійшла висновку, що після вторгнення Росії в Україну були здійснені численні воєнні злочини, більшість з них - російськими військами. Звіт, який зосереджувався на подіях в Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях України в перші тижні війни, окреслює низку порушень міжнародного гуманітарного права, включаючи такі злочини як катування, зґвалтування та страти.
Про те, як відбувається фактична співпраця у розслідуванні воєнних злочинів між іноземними партнерами та українськими слідчими та які існують шляхи притягнення винних до відповідальності журналістка «Голосу Америки» Тетяня Ворожко поспілкувалась із Вейном Джордашом, керуючим партнером юридичної фірми Global Rights Compliance LLP.
Джордаш, громадянин Великої Британії, два десятиліття займався питанням воєнних злочинів, здійснених під час воєнних конфліктів, зокрема в Руанді, колишній Югославії та Сьєрра-Леоне. З 2015-го року він мешкає в Києві, де його фірма співпрацює з Генеральною прокуратурою України та громадянським суспільством у розслідуванні порушень Росією міжнародного права - спочатку на окупованих територіях Криму та Донбасу, а тепер – по всій країні.
«Голос Америки» поспілкувався з юристом за допомогою Skype.
Більше із думками щодо розслідування та притягнення винних у воєнних злочинах до відповідальності, можна ознайомитися в інших матеріалах «Голосу Америки», зокрема у статті Про покарання Путіна: «Ми будемо радити шукати докази, куди б вони не привели» – голова Міжнародної групи з питань жорстоких злочинів та У чому різниця в розслідуванні російських та нацистських воєнних злочинів? Пояснює «мисливець за нацистами», посадовець Мін’юсту США.
Тетяна Ворожко: Перед тим як говорити, про сьогоднішні злочини, я б хотіла запитати про розслідування ваших юристів щодо відносин Росії із так званими ДНР та ЛНР, яких західна преса досі називає "підтримувані Росією сепаратисти". Хто вони відносно Росії, згідно ваших висновків?
Вейн Джордаш: Майже рік ми аналізували одне центральне питання: чи Росія підтримує так званих сепаратистів, чи вона їх контролює? Зараз немає сумнівів, що контролює, але раніше були сумніви серед певних політичних чи міжнародних організацій. Якщо сумніви існували, це давало Росії можливість стверджувати, що вона не несе юридичної відповідальності за воєнні злочини.
Ми виявили, що Росія контролювала збройні групи на Донбасі у політичний, фінансовий, військовий та будь-якому інший значущий спосіб. І якщо Росія контролювала ці збройні групи, то злочини і порушення гуманітарного права, які відбувалися на цих територіях, можуть чітко вважатися відповідальністю росіян, російської держави. Я думаю, що нам слід перестати думати категоріями сепаратистів, яких підтримує Росія. Це були контрольовані Росією збройні формування. Вони контролювали територію і вони контролювали злочини.
Т.В.: Минулого тижня Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла резолюцію, яка оголосила російський режим терористичним. Чи матиме це практичне значення з точки зору притягнення Росії до відповідальності?
В.Д.: Я думаю, що це буде сприйнято як політичне, а не судове рішення. Я припускаю, що це може мати певний резонанс у Міжнародному суді ООН, де українці стверджують, що Росія порушила Закон про боротьбу з фінансуванням тероризму.
Т.В.: Також ПАРЄ проголосувала за прискорення створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії проти України – чи, на вашу думку, це найкращий шлях притягнення винних до відповідальності?
В.Д.: Я ввааю, що найефективнішим механізмом є підтримка прокуратури України та судів України. Я дуже вірю в місцеве правосуддя, правосуддя, яке відбувається якомога ближче до постраждалої громади та жертв цих злочинів. Я сприймаю міжнародні трибунали в певному сенсі як випадки, коли місцеве правосуддя зазнало невдачі.
Друга річ, яку ми маємо зробити, - це підтримати існуючі механізми. Це - Міжнародний кримінальний суд, Міжнародний суд ООН, регіональні розслідування, які країни розпочали. Ми повинні розглянути, чи потрібен міжнародний трибунал і чи він заповнює будь-які прогалини, які залишилися.
Т.В.: У березні ви говорили про брак підтримки зусиль Генпрокуратури у фіксації воєнних злочинів. Наразі ми чуємо про співпрацю із ООН, Міжнародним кримінальним судом, співробітництво на рівні країн. Чи достатню міжнародну підтримку Генрокуратура отримує зараз?
Прокуратурі потрібна допомога на місцях, допомога в розслідуванні в плані побудови справ, в плані аналізу, в плані криміналістики, в плані ідентифікації мертвих і так дал
В.Д.: Міжнародний кримінальний суд говорить про те, як багато він робить в Україні, спільна слідча група, яка складається, я думаю, з шести чи семи країн, багато говорить про те, що вона робить, країни регіону багато говорять про те, що вони роблять. Але, коли ви живете в Україні, коли ви працюєте з прокуратурою, дуже мало цієї допомоги видно на місцях. Прокуратурі потрібна допомога на місцях, допомога в розслідуванні в плані побудови справ, в плані аналізу, в плані криміналістики, в плані ідентифікації мертвих і так далі. Незважаючи на всю риторику, немає великої кількості цієї підтримки. Я завжди кажу, що перше, що потрібно зробити, - це підтримати прокуратуру, яка працює в надзвичайно складних умовах і потребує значної підтримки.
Ось чому я запропонував і очолив команду мобільного правосуддя, яка складається з провідних прокурорів, провідних слідчих, провідних міжнародних адвокатів у кримінальних справах та провідних українських молодших юристів із досвідом міжнародного кримінального права.
Ви не можете розслідувати ці злочини без хорошої ефективної співпраці між трьома сторонами: місцевими прокурорами, громадянським суспільством і міжнародними експертами. Потрібна прокуратура, яка має професійні навички ведення розслідувань, потрібне громадянське суспільство, яке має певні навички документування, має доступ до певних сфер, яких немає у прокуратури, і потрібні міжнародні експерти які, у моєму випадку, відкривали справи проти найвищих політичних і військових лідерів. Якщо ви об’єднаєте їх разом, у вас є шанс дослідити цю величезну базу злочинів.
Тривожить те, що між громадянським суспільством і прокуратурою немає достатньої співпраці
Якщо цього не зробити, завжди програєте. Тривожить те, що між громадянським суспільством і прокуратурою немає достатньої співпраці. На жаль, я вважаю, що в Україні надто багато індивідуальної роботи виконується громадянським суспільством без співпраці з прокуратурою і навпаки.
Т.В.: Як робота вашої мобільної групи виглядає на практиці?
В.Д.: Наприлад, завданий ракетний удар про Кременчуку. Ми приїжджаємо разом із прокуратурою та допомогаємо скласти план розслідування між прокуратурою, поліцією та СБУ. Також ми приходимо на місця злочинів і допомагаємо в розслідуванні.
По-друге, ми працюємо над стратегією. Ми розглядаємо розслідування в цілому та визначаємо, як воно може бути реструктуровано, де треба наростити потенціал, щоб мати можливість проводити цей аналіз і будувати справи проти політичного та військового керівництва в Кремлі. Ми працювали з прокуратурою, щоб розробити новий підрозділ спеціалізованих прокурорів, який зосередиться на злочинах, пов’язаних із сексуальним насильством. Отже, ми поєднуємо розслідування на місцях разом із прокуратурою і розробку стратегій.
Т.В.: Скільки таких груп працює в Україні?
В.Д.: На даний момент одна, але ми розширюємо масштаби протягом наступних двох місяців. Я думаю, до кінця року ми повинні мати близько 30 провідних прокурорів і слідчих – з Британії, США, Франції, інших країн. В основному ми залучаємо експертів, які мають досвід роботи в Міжнародному кримінальному трибуналі і які були на місцях у зонах, уражених конфліктом, які мають досвід в розслідування злочинів у поточних конфліктах.
Т.В.: Як ви доводите відповідальність Путіна та його найближчого оточення за воєнні злочини, скоєні солдатами в Україні?
В.Д.: Я вважаю, що ваше запитання є найбільшим викликом, і саме тому потрібна хороша співпраця між цими трьома групами. Багато з того, що зараз робиться в Україні, — це справи безпосередніх виконавців: який саме російський солдат катував чоловіка в підвалі, який російський солдат зґвалтував жінку і так далі. Це те, що ми називаємо в міжнародному праві базою злочину. Це схема злочинів на місцях, і якщо ви досліджуєте схему злочинів на місцях, ви можете притягнути безпосередніх виконавців, людей, які це зробили, людину, яка мала зброю.
Якщо ви хочете отримати таких людей, як Путін і людей, близьких до Кремля, потрібно почати мислити закономірностями. Наприклад, командира 64 бригади, який був у Бучі, можна посадити за злочини, скоєні в Бучі, але ви не хочете його просто за це взяти, ви хочете його взяти за те, що він також зробив у Харкові і в Херсоні.
Коли ви об’єднуєте ці різні ситуації разом, починаєте розуміти, хто вище за нього може відповідати за те, що його не зупинили, не контролювали чи віддавали йому накази, які призвели до злочинів у Бучі. Коли ви зможете встановити зв’язок між командуванням 64-о бригади та його командиром, починаєте підніматися ланцюжком командування, поки не дійдете до Кремля. І цей процес ми називаємо пошуком доказів зв’язку, пошуком наказів. Дивлячись на ці схеми, ви починаєте бачити, що командир 64-ї бригади, його командир, відповідає так само як командир, і, можливо, його командир також несе відповідальність, якщо ви намалюєте ці схеми то бачите мовчазну згоду, ігнорування наказів.
Т.В.: Чи щось змінилося після обстрілів 10 жовтня, коли Путін заявив, що це помста за Кримський міст?
Путін зробив багато коментарів, які дуже корисні в кримінальному процесі. З його свідчень стає абсолютно ясно, що він у значній мірі, якщо не одноосібно, контролює військових
В.Д.: Я думаю, що Путін зробив багато коментарів, які дуже корисні в кримінальному процесі. З його свідчень стає абсолютно ясно, що він у значній мірі, якщо не одноосібно, контролює військових. Його коментарі свідчать про те, що він визначає цілі війни. Без жодної тіні сумніву триває кампанія терору і це важка форма воєнного злочину.
І виникає питання, що входить у цю кампанію терору? Невибіркові ракетні атаки, які ми бачили 10 жовтня, підпадають під цю категорію. Але є також сексуальне насильство, тортури, насильницьке переміщення та викрадення. Існує ціла низка дій, які, як я бачу, спрямовані на те, щоб тероризувати цивільне населення України. І мета терору полягає в тому, щоб знищити незалежність України, знищити її суверенітет і знищити українську ідентичність.
Т.В.: Але як притягнути Путіна та його близьке коло до відповідальності в судах?
В.Д.: У цьому полягає виклик нашого часу, це виклик міжнародного кримінального права, і було б неправильно бути надто оптимістичним щодо цього. Ймовірно, не йдеться про найближчий час, коли ми говоримо про вірогідність зміни режиму в Росії, яка призведе до того, що новий уряд видасть Путіна та підозрюваних у Кремлі.
Ми можемо не отримати Путіна сьогодні, ми можемо не отримати його завтра, але важливо, щоб ми заклали основу правди, щоб ми могли бачити, за що несе відповідальність російська держава, за що відповідають окремі особи в російській державі, за що несуть відповідальність окремі солдати, щоб через десятиліття не було заперечення
Але, я думаю, що ми повинні розглядати ширше питання правди та протидії дезінформації. Я працюю, щоб в залі суду були такі, як Путін. Але частково моя мотивація полягає в тому, щоб допомогти обвинуваченню встановити найбільш міцну основу правди щодо того, хто несе відповідальність за ці жахливі злочини.
Ми можемо не отримати Путіна сьогодні, ми можемо не отримати його завтра, але важливо, щоб ми заклали основу правди, щоб ми могли бачити, за що несе відповідальність російська держава, за що відповідають окремі особи в російській державі, за що несуть відповідальність окремі солдати, щоб через десятиліття не було заперечення.
Т.В.: Чи можуть Путіна заарештувати на Балі, якщо він приїде на з`їзд Великої двадцятки?
В.Д.: Технічно його могли заарештувати. На мій погляд, є обґрунтовані докази того, що Путін несе відповідальність за злочини проти людяності, низки воєнних злочинів, тортур, і це те, що ми називаємо універсальними злочинами. Вони мають універсальну юрисдикцію. Це означає, що кожна країна зобов’язана розслідувати ці злочини, де б вони не відбувалися, хто б їх не вчиняв, хто б не був жертвою. Кожна держава зобов’язана вживати заходів проти цих злочинів, а це означає, що уряд Індонезії, якщо надасть раціональні докази причетності Путіна, повинен подумати, чи зможуть вони його заарештувати.
Але тут, звичайно, є проблема в тому, що він має імунітет глави держави. Тож його, можливо, не зможуть заарештувати, доки він залишається головою держави. Однак, залежно від того, з ким він їде, якщо він їде з деякими зі своїх кремлівських змовників, вони можуть не мати такого імунітету, тому їх можуть заарештувати. Але нам, можливо, доведеться почекати деякий час, перш ніж ми зможемо заарештувати Путіна чи Лаврова, які мають те, що ми називаємо імунітетом глави держави.
Т.В.: Міжнародний кимінальний трибунал ООН по Руанді засудив двох керівників ЗМІ до довічного ув`язнення і одного - до 35 років у тюрмі за геноцид, підбурювання до геноциду, змову, злочини проти людяності, винищення та переслідування. Чи чекає, на вашу думку, подібна доля російських пропагандистів?
В.Д.: Я абсолютно переконаний, що потрібно будувати справи проти пропагандистів у Росії. Завдання полягає в тому, щоб, звичайно, взяти їхню промову та показати, що вона пов’язана зі злочинами на місцях в Україні. І тут потрібно звернути увагу на дві речі. По-перше, - наскільки це ЗМІ пов’язане з Кремлем, що має бути не надто важко встановити.
Найскладніший аспект полягає в тому, щоб показати, що те, що вони говорили і пропагували, призвело до злочинів на місцях. Проте, я думаю, якщо вивчити їхні мінливі наративи, їхню мову, заохочення до насильства проти українців, і зіставите це зі способом, у який відбувалися злочини, я думаю, що ви побачите справжню відповідність. У прикладі із Руандою, я думаю, в певному сенсі ці випадки були легшими, тому що у були пропагандистські радіопрограми, були популярні співаки, які прямо закликали вбивати тутсі, і ці заклики вели до дій того ж дня чи наступного дня, які відображали ці заклики.
Хоча відстань більша в тому сенсі, що пропагандисти щось говорять, і важче побачити, як це віддзеркалюється в Україні, я думаю, якщо ви, скажімо, нанесете на карту злочини, то побачите відповідність і що вони принаймні заохочують воєнні злочини та злочини проти людства, що фактично є співучастю в цих злочинах.
Т.В.: Порівняно з іншими випадками геноциду та масових воєнних злочинів, у чому ситуація в Україні відрізняється найбільше?
В.Д.: Я думаю, що швидкість дій прокуратури та громадянського суспільства є справжньою відмінністю. Я вважаю, що дуже незвично мати такий рівень активності так швидко під час поточного конфлікту. Велика частина документації, розслідування попередніх конфліктів відбувалася здебільшого після його завершення.
Я думаю, що друга відмінність полягає в ролі збору та аналізі документів у відкритому доступі, роботі таких організацій, як Bellingcat. Це нові типи дослідників, які збирають докази в соціальних медіа, із супутникових зображень і так далі. Це не було характерною рисою конфліктів раніше або, звичайно, не в такій мірі.
Я думаю, що в цьому конфлікті є багато викликів. Російський сценарій, є певному сенсі досить розумним. Це поєднання гібридної війни, яка, якщо ми не будемо обережними, завершиться успішним приховуванням деяких їхніх дій. І я вважаю, що нам потрібно, як я вже говорив раніше, об’єднати дії прокуратури, громадянського суспільства та експертів-міжнародників, щоб гарантувати, що таке приховування не зійде їм з рук.
Ізраїлю складніше проводити політику балансування, на тлі повідомлень, що Росія застосовує іранські дрони
ЄРУСАЛИМ (AP) — Безпілотники іранського виробництва, які Росія цього тижня направила в центр Києва, ускладнили політику балансування Ізраїлю між Росією та Заходом.
Ізраїль здебільшого залишався осторонь, після вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року, остерігаючись зашкодити відносинам з Кремлем. Хоча Ізраїль надає Україні гуманітарну допомогу, він відхилив прохання Києва надіслати системи протиповітряної оборони та інше військове обладнання та утримався від введення економічних санкцій щодо Росії та багатьох російських олігархів, які мають другий дім в Ізраїлі.
Після новин про поглиблення зв’язків Москви з Тегераном, ворогом Ізраїлю, зростає тиск на Ізраїль підтримати Україну у війні. Ізраїль давно протистоїть Ірану на Близькому Сході.
Лейтенант-полковник Річард Гехт, представник військового відомства країни, заявив, що атака дрона-смертника в Україні поновила занепокоєння в Ізраїлі.
«Ми уважно слідкуємо за цим і думаємо, як іранці можуть використати їх проти ізраїльських населених пунктів», — сказав він.
В понеділок ізраїльський міністр закликав уряд стати на бік України. Іран та його ставленики в Лівані, Сирії, Іраку та Ємені погрожували Ізраїлю такими ж низьколітаючими дельтовидними безпілотниками Shahed, які зараз вибухають у Києві.
Іранський уряд заперечує надання Москві безпілотників, але американські чиновники кажуть, що такі поставки тривають з серпня.
"Більше немає жодних сумнівів, що Ізраїль має зайняти позицію в цьому кривавому конфлікті, - написав у Twitter Нахман Шаї, міністр Ізраїлю у справах діаспори. - Настав час Україні також отримати військову допомогу, як це надають США та країни НАТО”.
Його коментар викликав бурхливу реакцію в Росії. Колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив у Telegram, що надання військової допомоги Україні було б "дуже необачним кроком" Ізраїлю.
"Це зруйнує всі міждержавні відносини між нашими країнами", - написав він.
Але у вівторок Шай повторив свою позицію, хоч і сказав, що його погляд не відображує офіційну позицію уряду.
«Ми в Ізраїлі маємо великий досвід захисту цивільного населення за 30 років. Нас атакували ракети з Іраку, Лівану та Гази, — сказав Шай, колишній військовий речник, Associated Press. - Я говорю про засоби оборони для захисту мирного населення України».
Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю та Міністерство оборони відмовилися від коментарів.
Роками Росія та Ізраїль підтримували робочі стосунки, координували дії, щоб уникнути зіткнень у небі над Сирією, північно-східним сусідом Ізраїлю, де російські військово-повітряні сили підтримували президента Башара Асада. Росія дозволила ізраїльським літакам бомбити об’єкти, пов’язані з Іраном, імовірно, сховища зброї, призначені для ворогів Ізраїлю.
Ізраїль також прагнув зберігати нейтралітет у війні через побоювання про безпеку великої єврейської громади в Росії. Ізраїль непокоєять нові антисемітські напади у країні з довгою історією антиєврейських погромів за російських царів і чисток у радянську еру. Понад 1 мільйон із 9,2 мільйона громадян Ізраїлю походять з колишнього Радянського Союзу.
Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет дотримувався суворого нейтралітету після вторгнення, утримуючись від засудження дій Росії та навіть намагаючись позиціонувати себе як посередника в конфлікті. Коли США та Європейський Союз наклали санкції на Росію, Беннетт став єдиним західним лідером, який зустрівся з президентом Росії Путіним у Москві.
Але в останні місяці обережна позиція Ізраїлю стала ще більш небезпечною.
Прем'єр-міністр Яїр Лапід, який влітку обійняв посаду тимчасового лідера, озвучував свою позицію. На посаді міністра закордонних справ, він назвав повідомлення про звірства в українській Бучі можливими воєнними злочинами. Після того, як Росія обстріляла Київ минулого тижня, він «рішуче» засудив напади та надіслав «щирі співчуття родинам жертв і українському народу», що викликало негативну реакцію з боку Москви.
Напруга посилилсь, коли в липні російський суд постановив, що Єврейське агентство, велика некомерційна організація, яка сприяє імміграції євреїв до Ізраїлю, закриє свої офіси в країні. Ізраїль був схвильований. Слухання, на яких буде вирішено майбутнє діяльності агентства в Росії, призначені на середу. «Може трапитися все, що завгодно», — сказав Ігал Палмор, речник агентства.
Тепер Ізраїль непокоєять повідомлення про іранські безпілотники над Києвом.
«Думаю, Ізраїль може більше допомагати», — сказав Амос Ядлін, колишній керівник ізраїльської військової розвідки. Він назвав «знання Ізраїлю про те, як справлятися з повітряними атаками», його «розвідувальні дані про іранську зброю» та «здатність глушити її» потенційно вирішальними для України.
Іран проводить бойові випробування зброї, яка може бути використана проти північних і південних кордонів Ізраїлю, стверджував Джеффрі Корн, експерт із права війни в Юридичному коледжі Південного Техасу в Г’юстоні.
Іран підтримує ліванське бойове угруповання "Хезболла" та ХАМАС у секторі Газа, обидві вели тривалі війни проти Ізраїлю.
Якщо безпілотники доведуть свою ефективність в Україні, Іран «подвоїть їх розробку», сказав Корн. Якщо вони будуть збиті, Іран матиме «можливість зрозуміти, як обійти ці контрзаходи».
Ізраїльська система протиповітряної оборони «Залізний купол» може похвалитися рівнем 90% перехоплення ракет з Гази. Президент України Володимир Зеленський розкритикував Ізраїль за те, що він не надав Києву протиракетну систему.
Колишній голова Єврейського агентства Натан Щаранський, колишній радянський дисидент, розкритикував небажання своєї країни допомогти Україні в інтерв’ю щоденній газеті Haaretz у вівторок, висміявши Ізраїль як «останню країну у вільному світі, яка все ще боїться дратувати Путіна».
Проте дехто наполягає на тому, що Ізраїль не повинен вступати в бійку саме тому, що він відрізняється від своїх західних союзників.
«Ми не Німеччина чи Франція, - сказав Узі Рубін, колишній керівник ізраїльської програми протиракетної оборони. - Ми країна у стані війни».
- Голос Америки
"Це воєнні злочини" - Урсула фон дер Ляєн про напади Росії на цивільні об'єкти в Україні
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала "воєнними злочинами" удари Росії по об'єктах української цивільної інфраструктури.
"Вчора ми знову бачили спрямовані напади на цивільну інфраструктуру, - сказала посадовиця, звертаючись до Європейського парламенту в середу. - Це ще один розділ вже і без того жорстокої війни. Міжнародні правила дуже чіткі - це воєнні злочини".
Урсула фон дер Ляєн додала, що метою нападів є "позбавити чоловіків, жінок, дітей доступу до води, електрики та тепла при настанні зими", що є "актами прямого терору".
Тисячі людей в Україні перебувають без струму та опалення, через обстріли Росією об'єктів цивільної інфраструктури цього тижня, повідомляють ЗМІ. Президент України Володимир Зеленський вказав, що бомбардування зруйнували третину українських енергооб'єктів.
Заступник голови адміністрації президента Кирило Тимошенко заявив українській пресі, що ситуація є "критичною" і попередив, що українці мають готуватись до відключення опалення, електрики та водопостачання.
Зранку у вівторок Рося здійснила напади на об'єкти інфраструктури в Києві, Харківській, Миколаївській, Дніпропетровській та Житомирскій областях.
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