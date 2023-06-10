Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув до Києва з неоголошеним візитом

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув до Києва для переговорів з президентоом Володимиром Зеленським та керівництвом країни у той час, як влада займається евакуацією людей, які постраждали після руйнування гігантської дамби Нової Каховки.

Неоголошений візит канадського прем’єра, якого в поїздці супроводжує віце-прем’єр-міністерка Христя Фріланд, яка походить з української родини, у Канаді розглядають як жест солідарності з Україною, яка, за повідомленнями, має розпочати довгоочікуваний контрнаступ, щоб звільнити від російської армії східні та південні регіони країни.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник зустріч канадську делегацію на вокзалі у Києві.

«Ласкаво просимо в Україну, пане прем’єр-міністре Джастіне Трюдо», - написав Мельник у Twitter.

У Києві Трюдо розпочав свій візит із участі у покладанні вінків до Стіни пам’яті захисників України. Як зауважують журналісти, що висвітлюють візит для західних аудиторій, за кілька хвилин до того, як Трюдо прибув на церемонію, у Михайлівському Золотоверхому монастирі проходив похорон і повз Стіну пам’яті пройшла військова похоронна процесія.

Кореспондент канадського видання Globe and Mail опублікував у своєму твіті фотографію, як канадські урядовці оглядають російську військову техніку, виставлену на Михайлівській площі Києва.

«Прем'єр-міністр Канади Трюдо та віце-прем'єр Фріланд оглядають знищену російську військову техніку, виставлену в центрі Києва», – твітить журналіст.

Це другий приїзд Трюдо до України після того, як Росія почала своє широкомасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

Під час свого останнього візиту трохи більше року тому він відновив роботу посольства Канади в Києві та вперше з початку війни зустрівся із президентом Зеленським особисто. Трюдо та Зеленський також зустрілися минулого місяця на полях саміту G7 у Хіросімі, в Японії, де Зеленський просив більшої підтримки західних союзників для захисту своєї країни.

Перед прибуттям канадської делегації в суботу Зеленський поінформував прем'єр-міністрів Японії та Нідерландів про рятувальні операції на півдні країни та про те, яка гуманітарна допомога потрібна.

У квітні Міністерство оборони Канади оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 39 мільйонів канадських доларів (понад 28,8 млн доларів США).

У міністерстві повідомили, що всі вісім бойових танків Leopard 2, переданих Канадою Україні, вже були доставлені до Польщі, а також що Канада направила трьох інструкторів для навчання українських танкістів.

На початку травня президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, під час якої, за його словами, йшлося про програму довготермінової оборонної співпраціміж країнами.