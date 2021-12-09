Препарат AstraZeneca для запобігання коронавірусу отримав схвалення у США для застосування в надзвичайних умовах

Адміністрація США з контролю над продуктами харчування та ліками (FDA) схвалила препарат виробництва компанії AstraZeneca для тих, хто не може вакцинуватись, або чия імунна система недостатньо реагує на щеплення. Препарат може застосовуватись в надзвичайних умовах пандемії і не є остаточним схваленням, підкреслили у відомстві.

«Сьогоднішнє схвалення дозволяє використання поєднання двох моноклональних антитіл, щоб зменшити ризик розвитку COVID-19 у таких осіб», - заявила Патріція Каваццоні, директорка з оцінки ліків та досліджень FDA.

Препарат Evusheld став першим медикаментом на основі антитіл, зареєстрованим у США для використання до того, як у пацієнта з'явились симптоми хвороби.

У FDA підкреслили - препарат не замінює вакцинацію.

«Вакцини довели, що вони є найкращим захистом прот COVID-19. Однак, деякі особи з послабленим імунітетом можуть не отримати адекватну імунну відповідь на вакцинацію від COVID-19, або ті, хто має історію тяжкої негативної реакції на вакцину COVID-19 і тому не можуть її отримати і потребують альтернативних превентивних заходів», - додала Каваццоні.

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