Трамп запропонував створити ЗМІ для поширення "справжніх новин" на противагу CNN

Президент США Дональд Трамп виступив з критикою на адресу телекомпанії CNN і запропонував створити «власну мережу мовлення» для протидії американському медіагіганту та його «фейковим», як вважає президент США, новинам.

Трамп також згадав «Голос Америки» і «Радіо Вільна Європа», говорячи про них у минулому часі, хоча обидві фінансовані урядом організації як і раніше ведуть мовлення на міжнародну аудиторію у 275 мільйонів осіб на тиждень.

Обурюючись з приводу CNN в ході заходу у Флориді, Трамп сказав: «Раніше у нас були ...« Радіо Вільна Європа »і« Голос Америки», і ми робили це, щоб зміцнити позиції нашої країни. Але тепер це не дуже добре виходить».

«Нам треба б створити власну мережу, щоб поширювати справжні новини, тому що вони (CNN) такі жахливі, - додав він. - Вони дуже погано впливають на нашу країну».

Поки неясно, чому Трамп говорив про дві новинних організації підтримувані урядом США у минулому часі. Кореспонденти «Голосу Америки» регулярно задають президенту питання про американську зовнішню політику.

Президент двічі давав інтерв'ю «Голосу Америки», а співробітники Білого дому регулярно дають організації коментарі для різних матеріалів.

«Голос Америки завжди пишався і досі пишається своєю місією - забезпечувати об'єктивними достовірними новинами та інформацією країни світу, які не мають до них доступу, а також розповідати про справи Америки за кордоном», - заявила директор «Голосу Америки» Аманда Беннетт.

Кореспонденти «Голосу Америки» намагалися отримати коментарі у прес-секретаря Білого дому Стефані Грішем і її заступників, однак відповіді поки не отримали.

Офіційний представник Агентства США з глобальних медіа (USAGM), у віданні якого перебувають «Голос Америки» і «Радіо Вільна Європа», а також ще три цивільних організацій мовлення мережі, заявив: «Всі мережі USAGM підтримують місію Агентства - інформувати, залучати і об'єднувати людей по всьому світу на підтримку свободи і демократії. Дотримання журналістських цінностей - точності, чесності та збалансованості - має фундаментальне значення для цієї місії».

Сенатський комітет з міжнародних відносин на даний момент розглядає висунуту Трампом кандидатуру на пост глави USAGM.

Президент 16 місяців тому висунув на цю посаду продюсера документального кіно Майкла Пека, який раніше очолював консервативний каліфорнійський Інститут Клермонт, а також працював в некомерційній «Корпорації суспільного мовлення». Якщо його кандидатура буде затверджена повним складом Сенату, він змінить на посту Джона Ленсінга, який був призначений екс-президентом Бараком Обамою в 2015 році і нещодавно залишив посаду.

Виступаючи в Сенаті 19 вересня, Пек запевнив, що як глава USAGM поставить на перший план підвищення ефективності та трудової дисципліни, а також запобігання новим етичним скандалам, які підривають авторитет організації.

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